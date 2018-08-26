Прогнозы и ставки на футбол 26 августа

«Уфа» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур

Футболисты «Зенита» выступают в новом сезоне российской Премьер-лиги просто отлично. На их счету четыре победы в четырех матчах, а также восемь забитых мячей при одном пропущенном.

Единственный провал, о котором стоит упомянуть, случился в Лиге Европы, когда «Зенит» проиграл минскому «Динамо» (0:4). Однако подопечные Сергея Семака взяли реванш на своем поле (8:1 д.в.), а недавно еще и победили «Мольде» (3:1), сделав шаг навстречу групповому этапу.

«Уфа» тоже выступает в Лиге Европы, но после выездного поражения от «Рейнджерс» (0:1) ее дальнейшие перспективы в этом турнире выглядят туманно. Что касается чемпионата России, то две последние встречи команда из Башкирии проиграла.

Видимо, на «Уфе» негативно сказывается игра на два фронта. «Зенит» к напряженному графику более привычен, поэтому ждем от него победы.

Ставка: победа «Зенита» за 1.65.

«Эспаньол» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

«Эспаньол» стартовал в текущем сезоне довольно неплохо, сыграв в гостях вничью с «Сельтой» (1:1), не имея территориального преимущества.

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Если говорить о «Валенсии», то она на своем поле поделила очки с «Атлетико» (1:1), хотя уступала по ходу встречи и не считалась фаворитом противостояния.

Более того, «летучие мыши» имели несколько хороших моментов для того, чтобы вырвать победу, но не реализовали их.

В межсезонье «Валенсия» сохранила костяк команды, который позволил ей в прошлом сезоне финишировать на четвертом месте в турнирной таблице. Нам кажется, что в Барселоне ей вполне по силам набрать три очка.

Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 1.85.

«Ньюкасл» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 3-й тур

В прошлом сезоне «Ньюкасл» был крепким середняком Премьер-лиги, ну а в этом, похоже, ему придется бороться за выживание. Такой вывод напрашивается после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) и ничьей с «Кардиффом» (0:0).

Конечно, рано делать глобальные выводы, но ведь летом клуб провел слабую работу на трансферном рынке, тогда как потерял многих ключевых игроков, среди которых Александар Митрович, Микель Мерино и Шансель Мбемба.

«Челси» с приходом Маурицио Сарри смотрится вполне достойно. Под руководством нового наставника он уже обыграл «Хаддерсфилд» (3:0) и «Арсенал» (3:2).

Как видим, Сарри прививает лондонцам атакующий стиль игры, которые дает результаты — шесть забитых мячей в двух встречах.

Думаем, что с нынешним подбором игроков «Челси» способен распечатать ворота «Ньюкасла» хотя бы пару раз.

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1,5 за 1.79.

Общий коэффициент — 5.46 0