Прогнозы и ставки на футбол 25 августа

«Ювентус» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии. 2-й тур

Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне чемпионата Италии не так уверенно, как многие ожидали.

В гостях у «Кьево» «старая синьора» даже уступала 1:2, но на классе все же дожала соперника в концовке встречи.

А вот «Лацио» у себя дома принимал «Наполи» и, несмотря на то, что забил первым, проиграл со счетом 1:2.

Очевидно, что «Юве» является фаворитом, тем более что для него это будет первая домашняя игра сезона, в которой нужно порадовать болельщиков. Особой активности ждем от Криштиану Роналду, который пока не забил дебютного гола за новую команду.

Предлагаем ставить на «победу хозяев с форой -1». Если же туринцы выиграют с минимальной разницей, то будет возврат.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1 за 1.76.

«Ливерпуль» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. 3-й тур

На старте сезона «Ливерпуль» радует своей результативностью. Четыре мяча «красные» отправили в ворота «Вест Хэма» (4:0), еще два — в ворота «Кристал Пэлас» (2:0).

Самое главное, что и оборона команды Юргена Клоппа пока действует слаженно и не позволяет соперникам подбираться к владениям Алиссона Бекера.

У «Брайтона» старт сезона вызывает смешанные чувства, ведь в первом туре он проиграл «Уотфорду» (0:2), а во втором сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Удастся ли «чайкам» притормозить еще одного гранда? Мы в этом сомневаемся, тем более что у «Ливерпуля» нет таких кадровых проблем, как у «Манчестер Юнайтед», где Жозе Моуринью регулярно жалуется на провал на трансферном рынке.

В прошлом сезоне «красные» отгрузили «Брайтону» девять мячей в двух матчах. Нам кажется, что и в этот раз они реализуют не менее трех моментов.

Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.73.

«Атлетико» — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

Стартовый матч чемпионата Испании выдался для «Атлетико» крайне непростым. Мадридцы в гостях сыграли вничью с «Валенсией» (1:1), не имея серьезного игрового и территориального преимущества.

Впрочем, сильно удивляться этому не стоит. «Летучие мыши» еще в прошлом сезоне доказали, что они способны играть на равных с грандами.

Теперь же «матрасников» ждет встреча с новичком Примеры «Райо Вальекано», который в первом туре без особого сопротивления проиграл «Севилье» (1:4), притом единственный гол забил под занавес встречи с пенальти.

Что-то нам подсказывает, что «Атлетико» победит уверенно и не будет останавливаться на минимальном преимуществе. В таких играх нужно побеждать как можно крупнее, чтобы почувствовать уверенность.

Ставка: победа «Атлетико» с форой -1,5 за 1.54.

Общий коэффициент — 4.68. 0