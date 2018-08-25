ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаПодковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман Килиан МбаппеНакажет ли УЕФА ПСЖ? Тьерри АнриЛогичное продолжение длинного пути. Анри близок к возвращению в Лигу 1
  • 14:59
    • «Спартак» просил за Промеса 30 миллионов евро
  • 13:15
    • «Урал» и «Ахмат» назвали стартовые составы
  • 13:04
    • СКА планирует построить самый большой хоккейный дворец в мире
  • 12:18
    • Аджоев получил извинения от руководства РПЛ и судейского корпуса
  • 12:04
    • Колобков выступил за введение видеоповторов в российском футболе
  • 10:50
    • Шарапова сыграет с 39-летней Шнидер на старте US Open
  • 10:27
    • «Авангард» пополнился еще одним канадским форвардом
    Все новости спорта

    Экспресс дня. «Ливерпуль» продлит результативную серию

    Прогнозы и ставки на футбол 25 августа

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 25 августа
    Садио Мане
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ювентус» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии. 2-й тур

    Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне чемпионата Италии не так уверенно, как многие ожидали.

    В гостях у «Кьево» «старая синьора» даже уступала 1:2, но на классе все же дожала соперника в концовке встречи.

    А вот «Лацио» у себя дома принимал «Наполи» и, несмотря на то, что забил первым, проиграл со счетом 1:2.

    Очевидно, что «Юве» является фаворитом, тем более что для него это будет первая домашняя игра сезона, в которой нужно порадовать болельщиков. Особой активности ждем от Криштиану Роналду, который пока не забил дебютного гола за новую команду.

  • Добро пожаловать, Криштиану. Марадоне тут тоже было нелегко
  • Дебютный матч Криштиану Роналду в Серии А — в нашем разборе
  • 19/08/2018

    • Предлагаем ставить на «победу хозяев с форой -1». Если же туринцы выиграют с минимальной разницей, то будет возврат.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1 за 1.76.

    «Ливерпуль» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 3-й тур

    На старте сезона «Ливерпуль» радует своей результативностью. Четыре мяча «красные» отправили в ворота «Вест Хэма» (4:0), еще два — в ворота «Кристал Пэлас» (2:0).

  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
  • Реакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
  • 21/08/2018

    • Самое главное, что и оборона команды Юргена Клоппа пока действует слаженно и не позволяет соперникам подбираться к владениям Алиссона Бекера.

    У «Брайтона» старт сезона вызывает смешанные чувства, ведь в первом туре он проиграл «Уотфорду» (0:2), а во втором сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:2).

    Удастся ли «чайкам» притормозить еще одного гранда? Мы в этом сомневаемся, тем более что у «Ливерпуля» нет таких кадровых проблем, как у «Манчестер Юнайтед», где Жозе Моуринью регулярно жалуется на провал на трансферном рынке.

    В прошлом сезоне «красные» отгрузили «Брайтону» девять мячей в двух матчах. Нам кажется, что и в этот раз они реализуют не менее трех моментов.

    Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.73.

    «Атлетико» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

    Стартовый матч чемпионата Испании выдался для «Атлетико» крайне непростым. Мадридцы в гостях сыграли вничью с «Валенсией» (1:1), не имея серьезного игрового и территориального преимущества.

    Впрочем, сильно удивляться этому не стоит. «Летучие мыши» еще в прошлом сезоне доказали, что они способны играть на равных с грандами.

  • «Атлетико» разрушит двоевластие в Примере. Семь веских причин
  • «Матрасники» всерьез могут претендовать на чемпионский титул в сезоне 2018/19
  • 17/08/2018

    • Теперь же «матрасников» ждет встреча с новичком Примеры «Райо Вальекано», который в первом туре без особого сопротивления проиграл «Севилье» (1:4), притом единственный гол забил под занавес встречи с пенальти.

    Что-то нам подсказывает, что «Атлетико» победит уверенно и не будет останавливаться на минимальном преимуществе. В таких играх нужно побеждать как можно крупнее, чтобы почувствовать уверенность.

    Ставка: победа «Атлетико» с форой -1,5 за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.68. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Сегодня в 14:30
    •  2,12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пари Сен-Жермен — Анже
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  6,00
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Сегодня в 21:15
    •  3,10
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил
  • «Ливерпуль» учится побеждать безобразно
    • 19:54 21/08/2018     Маурицио Сарри и Унаи Эмери
  • «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика
    • 16:09 19/08/2018     Артем Дзюба
  • Семак — мастер замен, Дзюба — герой
    • Вчера в 11:11
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.68.
    Тоже интересно
    Набиль Эль-Жар Футбол Примера. «Реал Сосьедад» упустил победу над «Леганесом», «Барселона» и «Реал» сыграют на выездеОбзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу 01:150
  • 08:49
    • Вингер «Баварии» получил серьезную травму
  • 08:21
    • Матч «Жирона» — «Барселона» может пройти в США
  • 08:07
    • Медведев — в финале турнира в Уинстон-Сейлеме
    Марио Фернандес Футбол РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал», ЦСКА сыграет в КазаниОбзор матчей пятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» продлит результативную серию
  • 4.68
    •
  • 14:44
    • Американская легкоатлетка Пэйн дисквалифицирована на четыре года
  • 14:30
    • «Астон Вилла» арендовала вингера «Эвертона»
  • 14:13
    • «Ювентус» не отпустит Хедиру в ПСЖ
    Арена Артура Эша Теннис US Open-2018. Кто навяжет борьбу Халеп и Джоковичу?Анонс заключительного турнира серии «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США Вчера в 17:030
  • 21:24
    • Ионов принес «Ростову» победу над «Арсеналом»
  • 12:53
    • Рафинья и Алькасер близки к уходу из «Барселоны»
  • 12:37
    • Отец Азара засомневался в переходе сына в «Реал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие