Прогнозы и ставки на футбол 24 августа

«Арсенал» Тула — «Ростов»

Футбол. РПЛ. 5-й тур

Тульский «Арсенал» начал новый сезон РПЛ не лучшим обраом. Подопечные Олега Кононова в четырех турах записали себе в актив 4 очка и идут на 11-м месте.

В первом матче сезона тульский клуб на своем поле разошелся миром с московским «Динамо» (0:0), затем минимально на выезде уступил «Зениту» (0:1). Третий тур принес первую победу и первые забитые мячи — дома, уступая после первого тайма, «Арсенал» разобрался с «Ахматом» — 3:1.

А вот последний матч завершился разгромом от ЦСКА и тремя безответными пропущенными мячами, два из которых были забиты после удаления защитника Гии Григалавы, который теперь не сыграет с «Ростовом».

Ростовчанам удалось ярко начать сезон. Подопечные Валерия Карпина одержали три победы и набрали девять очков, занимая четвертое место в турнирной таблице.

В первых двух турах донской клуб с одинаковым результатом 1:0 обыграл «Ахмат» на своем поле и ЦСКА в гостях. Далее было поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:1) при достойной игре. Проклятье минимальных счетов пало в последнем матче, в котором «Ростов» на своем поле разгромил «Енисей» со счетом 4:0. Дубль оформил исландец Бьорн Сигурдарсон, который с тремя мячами стал лидером бомбардирской гонки РПЛ.

В прошлом сезоне оба матча команд получились результативными и закончились со счетом 2:2, причем в домашнем матче «Ростов» ушел от поражения. На этот раз не ждем такой результативности — у туляков уже нет Артема Дзюбы, да и у ростовчан далеко не всегда все получается в завершающей стадии.

Прогноз: оба тайма меньше 1,5 гола за 1,80.

«Бавария» — «Хоффенхайм»

Футбол. Бундеслига. 1-й тур

В прошлом сезоне мюнхенцы проиграли финал Кубок Германии, а также не сумели пробиться в финал Лиги чемпионов. Однако титул в Бундеслиге был завоеван, после чего Юпп Хайнкес освободил пост главного тренера. Ветерана тренерского цеха заменил Нико Ковач, который в прошлом сезоне возглавлял «Айнтрахт».

Новый сезон гранд открыл феерией в Суперкубке — дружина Ковача уничтожила его бывшую команду — 5:0.

Мюнхенцы понесли только одну существенную потерю — в «Барселону» был продан центрхав Артуро Видаль, тем не менее, клуб заблаговременно позаботился о том, чтобы подписать игрока на эту позицию — из «Шальке» на бесплатной основе перешел Леон Горецка. Кроме того, из аренды вернулись Ренату Санчеш и Серж Гнабри.

Подопечные Юлиана Нагельсманна в прошлом розыгрыше национального чемпионата завоевали бронзовые медали и получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

При этом «деревенские» серьезно отстали от «Шальке», а также обошли «Боруссию» Д и «Байер» по дополнительным показателям. В Кубке Германии было прекращение борьбы в 1/16 финала, а в Лиге Европы — последнее место в группе. Старт сезона получился ярким — «Хоффенхайм» уничтожил в Кубке Германии «Кайзерслаутерн» со счетом 6:1.

Последний матч команды провели в январе, когда мюнхенцы забили пять голов, а «Хоффенхайм» ответил двумя точными ударами. Считаем, что и на этот раз хозяева поля победят с комфортным преимуществом.

Прогноз: победа «Баварии» с форой -1,5 гола за 1,62.

«Леганес» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Примера. 2-й тур

Под руководством нового наставника Маурисио Пельегрино «Леганес» в первом туре Примеры-2018/19 на выезде уступил «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:2.

В первой половине игры оппоненты обменялись забитыми мячами, а решающий гол «баски» провели на 90-й минуте поединка усилиями Икера Муньяина.

Из 19 домашних поединков прошлого сезона «Леганес» в девяти матчах одержал победы, четыре игры свел вничью и шесть встреч проиграл.

«Реал Сосьедад» стартовал в новом сезоне с выездной победы над «Вильярреалом» со счетом 2:1. «Бело-голубые» пропустили первыми, но смогли переломит ход поединка в свою пользу. Еще в первом тайме они сравняли результат, а на 70-й минуте провели второй гол и добыли три очка.

В межсезонье у команды из Сан-Себастьяна тоже произошла рокировка на тренерском посту. Команду возглавил Асьер Гаритано, перешедший как раз из «Леганеса».

В прошлом розыгрыше Примеры оппоненты обменялись домашними победами. «Леганес» дома выиграл — 1:0, а на выезде проиграл — 2:3.

«Огурцы» серьезно настроятся на игру против своего бывшего наставника, и учитывая, что на выезде «бело-голубые» не всегда играют удачно, прогнозируем непроигрыш хозяев.

Прогноз: победа «Леганеса» или ничья за 1,66.

Общий коэффициент — 4,84. 0