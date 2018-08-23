Прогнозы и ставки на футбол 23 августа

«Зенит» — «Мольде»

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф

Петербургская команда на предыдущей стадии квалификации смогла сделать казалось бы невозможное. Проиграв в первом поединке минскому «Динамо» на его поле со счетом 0:4, в ответной игре «Зенит» с основное время взял верх с аналогичным результатом, а в овертайме забил еще четыре гола, и пропустив всего лишь один. Итог — 8:1 и выход в раунд плей-офф.

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В чемпионате России «сине-бело-голубые» идут без потерь одержав победы во всех встречах. Подопечные Семака поочередно одолели «Енисей» (2:0), тульский «Арсенал» и «Рубин» по 1:0, а также «Урал» в последнем туре — 4:1. С 12 баллами они на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

Норвежский коллектив убрал со своего пути в Лиге Европы уже троих соперников. На первой стадии отбора «Мольде» прошел североирландский «Гленавон». Проиграв им на выезде в первом матче со счетом 1:2, дома норвежцы взяли убедительный реванш — 5:1.

Затем подопечные Сульшера в двух встречах переиграли албанский «Лачи» (3:0 и 2:0). В третьем раунде квалификации они прошли шотландский «Хиберниан» (3:0 и 0:0).

На внутренней арене «сине-белые» после 19 туров расположились с 33 очками на четвертом месте. В последнем игровом дне «Мольде» проиграл «Стабеку» (1:3), т.с. прервав 7-матчевую беспроигрышную серию.

Российская команда находится в отличной форме. И на своем поле просто обязана обыгрывать своего предстоящего соперника.

Ставка: победа «Зенита» за 1,30.

«Заря» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф

Луганчане на предыдущем этапе квалификации сотворили мини-сенсацию, выбив португальскую «Брагу». На своем поле дружина Вернидуба сыграла вничью со счетом 1:1. Ответная игра закончилась тоже ничейным результатом — 2:2, но за счет того, что украинский клуб больше забил на выезде, он и прошел дальше.

В чемпионате Украины «Заря» пока пятая, набрав в пяти встречах первенства восемь очков. Черно-белые на данный момент не проигрывают уже в пяти матчах кряду.

«Быки» прошли уже два этапа квалификации в Лиге Европы. Во втором раунде отбора они без особых усилий прошли шведский «Хеккен». В первой игре «РБ Лейпциг» разгромил своего противника со счетом 4:0, а в ответном поединке позволил шведам сыграть вничью (1:1), пропустив за несколько минут до конца игры.

На следующем этапе квалификации немцы также не испытали проблем. После домашней победы над румынской «Крайовой» — 3:1, гостях они снова сыграли вничью — 1:1.

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Немецкая команда все свои 2-раундовые дуэли в этом розыгрыше решала уже в первом матче, скорее всего, и это противостояние не станет исключением. Наш прогноз — победа «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1,61.

«Базель» — «Апполон»

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф

Швейцарцы начали свою еврокубковую компанию в Лиге чемпионов, но проиграв в двух встречах греческому ПАОКу (0:3 и 1:2) переместились в Лигу Европы, где смогли преодолеть один раунд отбора.

На третьем этапе квалификации ЛЕ «Базель» выбил голландский «Витесс» (два раза по 1:0), который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

На внутренней арене клуб из Базеля после четырех туров идет на втором месте, имея в своем активе семь баллов. На данный момент у команды 5-матчевая беспроигрышная серия.

Киприотская команда преодолела уже три раунда квалификации в этом розыгрыше Лиги Европы. На первом этапе отбора они прошли литовский «Стумбрас» (2:0 и 0:1), затем «Апполон» выбил боснийский «Железничар» (3:1 и 2:1).

На третьем этапе клуб из Лимасола оказался сильнее брестского «Динамо» (4:0 и 0:1).

Швейцарцы после провала в ЛЧ, на данный момент набрали неплохой ход, выиграв уже пять матчей кряду. Прогнозируем, что «Базель» на своем поле одолеет киприотов.

Ставка: победа «Базеля» за 1,45.

Общий коэффициент — 3,03. 0