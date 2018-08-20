Прогноз и ставки на футбол 20 августа

«Динамо» — «Уфа»
Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Команда Дмитрия Хохлова в новом сезоне еще не проигрывала, но и не побеждала. Все три матча в РПЛ «бело-голубые» свели вничью.
На старте турнира они поделили очки с тульским «Арсеналом» — 0:0, а затем сыграли по 1:1 с казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».
На данный момент беспроигрышная серия столичной команды достигла отметки семи матчей кряду в поединках РПЛ, которая длится еще с конца прошлого сезона.
«Уфа» в этом чемпионате провела все три поединка на своей арене. Стартовала ничьей с «Локомотивом» (0:0). Затем разгромила «Анжи» со счетом 3:0. В третьем туре «горожане» уступили «Краснодару» — 0:1.
Также башкортостанский клуб преодолел уже два раунда квалификации в Лиге Европы. И в ближайший четверг «Уфу» ждет непростой выезд в Шотландию, где они сыграют с «Рейнджерсом».
Столичная команда на своем поле выступает намного уверенней, чем на выезде. И к тому же, гости будут беречь силы на матч Лиги Европы. Прогнозируем победу хозяев поля.
Ставка: победа «Динамо» за 1,85.
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
«Стекольщики» в минувшем сезоне заняли 11 месте и финишировали в чемпионате 6-матчевой серией без поражений. Стартовый поединок этого сезона принес им выездную победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0.
В межсезонье лондонская команда провела шесть контрольных встреч, в которых одержала победы в пяти играх и один матч свела вничью.
«Красные» в минувшем сезоне стали вторыми в Англии и уступили в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.
Новый чемпионат начали с разгромной победы над «Вест Хэмом» — 4:0. В предсезонной подготовке провели девять товарищеских игр. Проиграли только в одной встрече — на Международном кубке чемпионов дортмундской «Боруссии» (1:3).
«Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ одержал две минимальные победы на предстоящем соперником (2:1 и 1:0), и в этом чемпионате, как мы считаем, команда Клоппа должна продлить удачную серию.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1,43.
«Валенсия» — «Атлетико»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур
«Летучие мыши» в прошлом сезоне финишировали на четвертом месте и завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Для усиления состава «Валенсия» совершила ряд трансферов. Купила Джеффри Кондогбиа, Муктара Диакаби, Кевина Гамейро и Дениса Черышева.
Календарь и таблица испанской Примеры
При подготовке к новому сезону «оранжевые» провели шесть спаррингов. В этих матчах они три раза выиграли, два раза сыграли вничью и одну встречу проиграли.
«Матрасники» в минувшем чемпионате заняли второе место и выиграл Лигу Европы, переиграв в финале французский «Марсель» со счетом 3:0.
«Атлетико» успел сыграть в одном официальном матче нового сезона. В Суперкубоке Европы подопечные Диего Симеоне обыграли мадридский «Реал» — 4:2 д.в.
На МКЧ мадридцы победили только в одной игре (по пенальти) и две проиграли.
«Валенсии» не может выиграть у «Атлетико» уже семь поединков кряду, проиграв пять из них. Но фактор своего поля и усиление состава должны помочь ей, как минимум, не проиграть в этой встрече.
Ставка: 1Х за 1,64.
Общий коэффициент — 4,33. 0