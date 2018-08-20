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    Экспресс дня. Победы «Динамо» и «Ливерпуля»

    Прогноз и ставки на футбол 20 августа

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 20 августа
    Мохамед Салах
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    «Динамо» — «Уфа»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Команда Дмитрия Хохлова в новом сезоне еще не проигрывала, но и не побеждала. Все три матча в РПЛ «бело-голубые» свели вничью.

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    На старте турнира они поделили очки с тульским «Арсеналом» — 0:0, а затем сыграли по 1:1 с казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».

    На данный момент беспроигрышная серия столичной команды достигла отметки семи матчей кряду в поединках РПЛ, которая длится еще с конца прошлого сезона.

    «Уфа» в этом чемпионате провела все три поединка на своей арене. Стартовала ничьей с «Локомотивом» (0:0). Затем разгромила «Анжи» со счетом 3:0. В третьем туре «горожане» уступили «Краснодару» — 0:1.

    Также башкортостанский клуб преодолел уже два раунда квалификации в Лиге Европы. И в ближайший четверг «Уфу» ждет непростой выезд в Шотландию, где они сыграют с «Рейнджерсом».

    Столичная команда на своем поле выступает намного уверенней, чем на выезде. И к тому же, гости будут беречь силы на матч Лиги Европы. Прогнозируем победу хозяев поля.

    Ставка: победа «Динамо» за 1,85.

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    «Стекольщики» в минувшем сезоне заняли 11 месте и финишировали в чемпионате 6-матчевой серией без поражений. Стартовый поединок этого сезона принес им выездную победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0.

    В межсезонье лондонская команда провела шесть контрольных встреч, в которых одержала победы в пяти играх и один матч свела вничью.

    «Красные» в минувшем сезоне стали вторыми в Англии и уступили в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.

    Новый чемпионат начали с разгромной победы над «Вест Хэмом» — 4:0. В предсезонной подготовке провели девять товарищеских игр. Проиграли только в одной встрече — на Международном кубке чемпионов дортмундской «Боруссии» (1:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ одержал две минимальные победы на предстоящем соперником (2:1 и 1:0), и в этом чемпионате, как мы считаем, команда Клоппа должна продлить удачную серию.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1,43.

    «Валенсия» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    «Летучие мыши» в прошлом сезоне финишировали на четвертом месте и завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    Для усиления состава «Валенсия» совершила ряд трансферов. Купила Джеффри Кондогбиа, Муктара Диакаби, Кевина Гамейро и Дениса Черышева.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    При подготовке к новому сезону «оранжевые» провели шесть спаррингов. В этих матчах они три раза выиграли, два раза сыграли вничью и одну встречу проиграли.

    «Матрасники» в минувшем чемпионате заняли второе место и выиграл Лигу Европы, переиграв в финале французский «Марсель» со счетом 3:0.

    «Атлетико» успел сыграть в одном официальном матче нового сезона. В Суперкубоке Европы подопечные Диего Симеоне обыграли мадридский «Реал» — 4:2 д.в.

    На МКЧ мадридцы победили только в одной игре (по пенальти) и две проиграли.

    «Валенсии» не может выиграть у «Атлетико» уже семь поединков кряду, проиграв пять из них. Но фактор своего поля и усиление состава должны помочь ей, как минимум, не проиграть в этой встрече.

    Ставка: 1Х за 1,64.

    Общий коэффициент — 4,33. 0

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    2,15
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Сегодня в 19:30
    •  1,66
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
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