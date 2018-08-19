Прогноз и ставки на футбол 19 августа

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    «Крылья Советов» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Самарская команда в прошлом туре одержала свою первую победу после возвращение в элиту российского футбола. Подопечные Андрея Тихонова на выезде переиграли «Ростов» (1:0), хотя уступили ему в показателях во владение мячом и ударам по воротам.

    А вот два домашних матча принесли им только один балл. В стартовом туре нового сезона «волжане» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0, а в другой игре проиграли «Оренбургу» — 0:3.

    Команда Юрия Семина еще не смогла отличиться забитым мячом в этом сезоне. Открывали его «железнодорожники» матчем за Суперкубок России, в котором уступили ЦСКА (0:1 д.в.).

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    • В первом туре РПЛ они привезли один балл из Уфы, сыграв с одноименным клубом 0:0. Затем поделили очки на своем поле со «Спартаком» — тоже 0:0, а в минувшем игровом дне оказались слабее «Оренбурга» (0:1), пропустив в самом конце встречи.

    В целом «железнодорожники» смотрелись неплохо во всех этих играх, но подводила реализация. Мы считаем, что этой игре они наконец-то забьют.

    Ставка: «Локомотива» забьет: да за 1,39.

    «Зенит» — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Подопечные Сергея Семака сотворили подвиг в поединке Лиги Европы, сумев отыграть четыре мяча у минского «Динамо». В основное время «Зенит» забил четыре безответных мяча, а в дополнительное провел столько же, но один гол пропустил. Итог — 8:1 и выход в раунд плей-офф ЛЕ.

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  • 17/08/2018

    • В чемпионате России питерцы одержали победы во всех трех матчах, но правда больше двух мячей забить в одной игре не смогли. На старте турнира был повержен «Енисей» (2:0) в гостях, а затем «сине-бело-голубые» добыли две минимальные виктории над тульским «Арсеналом» на своем поле и «Рубином» на его арене.

    Екатеринбургская команда все три игры РПЛ провела на своем поле и заработала всего лишь один балл. Стартовала с двух поражений кряду от «Анжи» (0:1) и «Краснодара» (1:2). А в третьем туре «Урал» расписал мировую с московским «Динамо» (1:1), пропустив за пять минут до конца встречи.

    «Зенит» провел очень тяжелый матч в четверг, но команда сейчас находится в хорошей форме и должна переиграть аутсайдера на своем поле.

    Ставка: победа «Зенита» за 1,50.

    «Ростов» — «Енисей»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Дончане первые два поединка нового сезона выиграли. Сначала «Ростов» на своем поле одолел «Ахмат» со счетом 1:0, а затем с таким же результатом переиграл в Москве ЦСКА.

    Игра третьего тура, которая проходила в Ростове, закончилась поражением «комбайнеров» от «Крыльев Советов» — 0:1. Команда Валерия Карпина пропустив первый в сезоне гол, устроила во втором тайме нескончаемый штурм самарских ворот, но забить так и не смогла.

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    • Дружина Дмитрия Аленичева в последнем туре набрала первые в своей истории очки в Премьер-лиге в поединке с московским ЦСКА (1:1).

    А две дебютные игры «Енисей» проиграл. На старте турнира «львы» уступили на своем поле «Зениту» со счетом 0:2, а затем в Грозном оказались слабее «Ахмата» — 0:1.

    «Ростов» сделает выводы из своего домашнего поражения в прошлом туре, и не допустит осечки в этом. Наш прогноз — победа «Ростов» за 1,67.

    Ставка: победа «Ростова» за 1,67.

    Общий коэффициент — 3,48. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3,48.
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