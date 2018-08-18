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    Прогноз и ставки на футбол 18 августа

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 18 августа
    Унаи Эмери и Маурицио Сарри
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    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 2-й тур

    Футболисты «Тоттенхэма» не были активны на трансферном рынке, однако данный факт вряд ли серьезно скажется на игре команды Маурисио Почеттино.

    Нынешний состав «шпор» позволяет им не просто относиться к числу лидеров Премьер-лиги, но и претендовать на чемпионский титул.

    Первый тур показал, что «Тоттенхэм» еще набрал оптимальную форму. Команда обыграла в гостях «Ньюкасл» (2:1), однако не так убедительно, как хотелось бы ее болельщикам.

    В то же время «Фулхэм», вернувшийся в Премьер-лигу, серьезно изменил состав, что и сыграло с ним злую шутку на старте сезона. Игровая несыгранность привела к тому, что «дачники» у себя дома потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:2).

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  • 15/08/2018

    • Мы убеждены, что «Тоттенхэм» уж точно не слабее «Кристал Пэлас», поэтому способен обыграть новичка элитного дивизиона с разницей в два мяча.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 1,82.

    «Эвертон» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 2-й тур

    В межсезонье «Эвертон» сменил главного тренера, пригласив на эту должность португальца Марку Силву, а также основательно усилил состав команды.

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    За «ирисок» теперь выступают столь известные игроки, как Люка Динь, Йерри Мина, Бернард и Ришарлисон, успевший оформить дубль в матче первого тура с «Вулверхэмптоном» (2:2).

    К слову, «Эвертону» не удалось обыграть «волков», но здесь важно заметить, что они дважды выходили вперед, а также играли в меньшинстве с 40-й минуты.

    На своем поле «ириски» должны сыграть еще мощнее, так что выиграть у «Саутгемптона» им вполне по силам. «Святые» на старте сезона сыграли вничью с «Бернли» (0:0), притом не владели ощутимым преимуществом.

    Ставка: победа «Эвертона» за 1,85.

    «Челси» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. 2-й тур

    «Челси» и «Арсенал» уже давно входят в группу лидеров английской Премьер-лиги, однако в нынешнем сезоне ситуация может немного измениться. Особенно опасения вызывают «канониры», пригласившие на пост наставника Унаи Эмери вместо Арсена Венгера.

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  • 13/08/2018

    • «Арсенал» начал сезон с домашнего поражения от «Манчестер Сити» (0:2), пропустив по голу в каждом из таймов.

    «Челси» тоже встречался с «Манчестер Сити», но в рамках Суперкубка. Итог — поражение с тем же счетом 0:2. При этом в чемпионате «синие» успели разгромить «Хаддерсфилд Таун» (3:0), что придаст им уверенности.

    Многие факты говорят в пользу хозяев, однако мы бы не рискнули ставить на их чистую победу, ведь в дерби довольно часто случаются сюрпризы. Лучшим решением мы считаем «обе забьют».

    Ставка: обе команды забьют за 1,57.

    Общий коэффициент — 5,28. 0

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