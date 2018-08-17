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    Экспресс дня. Поможет ли «Анжи» возвращение на родной стадион?

    Прогноз и ставки на футбол 17 августа

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 17 августа
    Футболисты «Анжи»
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    «Анжи» — «Оренбург»

    Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

    Махачкалинский «Анжи» три стартовых тура провел в гостях, а «Оренбург», наконец-то, примет на родной арене.

    На данный момент в активе «орлов» три балла, которые они заработали благодаря победе над «Уралом» (1:0). А вот «Уфе» (0:3) и «Спартаку» (0:1) они проиграли.

    Более того, в игре с «красно-белыми» красные карточки получили Андрес Понсе и Дмитрий Белоруков, которые теперь вынуждены отбывать дисквалификацию.

    У «Оренбурга» дела идут куда лучше. Да, он минимально уступил «Спартаку» (0:1), но выиграл у «Крыльев Советов» (3:0) и «Локомотива» (1:0), так что находится на эмоциональном подъеме.

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    • Фаворитом в данной паре нам видятся гости, у которых нет серьезных кадровых проблем. «Анжи» играет строго от обороны, поэтому его максимум — нулевая ничья.

    Ставка: победа «Оренбурга» с форой 0 за 1,47.

    «Жирона» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур

    Футболисты «Жироны» хорошо запомнились по прошлому сезону, когда финишировали на десятом месте в чемпионате Испании.

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    Особенно успешно каталонцы играли у себя дома, где обыграли мадридский «Реал» и сыграли вничью с «Атлетико».

    К новому сезону «Жирона» тоже подходит в неплохой форме. Такой вывод напрашивается после результатов товарищеских матчей, в которых она преимущественно побеждала. Особенно порадовала победа над «Тоттенхэмом» (4:1).

    Ждем победы от «Жироны» и в стартовом туре Примеры, тем более что соперником каталонцев станет новичок элитного дивизиона — «Вальядолид». В Сегунде он заняли лишь пятое место, но благодаря плей-офф оказался среди лучших клубов страны.

    Ставка: победа «Жироны» за 1,78.

    «Реймс» — «Лион»

    Футбол. Чемпионат Франции. 2-й тур

    «Реймс» — лучшая команда Лиги 2 в прошлом сезоне. Ее дебют в элитном дивизионе вышел просто отличным — победа над «Ниццей» (1:0), да еще и в гостях. Единственный гол забил Мусса Думбия, хорошо известный российским болельщикам.

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    Впрочем, строить серьезные планы на будущее пока рано. «Реймсу» просто повезло забить гол в дебюте встречи. Все остальное игровое время подопечные Давида Гуйона провели в обороне, о чем свидетельствует статистика.

    «Лион» в стартовом туре тоже набрал три очка, победив «Амьен» (2:0). Один из голов, к слову, забил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай.

    «Реймс», безусловно, постарается порадовать своих болельщиков, но сдержать «Лион» будет куда сложнее, чем «Ниццу», ведь это команда другого уровня. «Ткачи» в этом сезоне точно будут бороться за зону Лиги чемпионов, поэтому не имеют права терять очки в подобных встречах.

    Ставка: победа «Лиона» за 1,73.

    Общий коэффициент — 4,52. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4,52.
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