Прогнозы и ставки на футбол 12 августа

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур

Игроки «Ливерпуля» блестяще провели прошлый сезон, но и в новом футбольном году планируют развивать свой прогресс. Юрген Клопп сохранил костяк команды, включая Мохамеда Салаха, а также усилился отличным вратарем Аллисоном, швейцарским хавбеком Шерданом Шакири, бразильцем Фабиньо и гвинейцем Наби Кейта.

В то же время «Вест Хэм», откровенно проваливший минувший сезон, тоже активно поработал на трансферном рынке. Чего только стоят приобретения Андрея Ярмоленко, Иссы Диопа, Фелипе Андерсона, Лукаша Фабиански и других.

Более того, «молотобойцы» неплохо смотрелись в летних товарищеских матчах, в которых они преимущественно побеждали.

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Конечно, «красные» являются явными фаворитами матча, но нам кажется, что «Вест Хэму» вполне по силам забить, поэтому мы ставим на «обе забьют».

Ставка: обе команды забьют за 2,00.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур

Лондонский «Арсенал» впервые за последние два десятка лет начнет сезон без Арсена Венгера на посту главного тренера. Французский специалист покинул команду по итогам минувшего сезона, когда она стала лишь шестой в АПЛ.

В межсезонье пост наставника занял Унаи Эмери, а состав «канониров» не претерпел особых изменений. Пришел Бернд Лено, претендующий на место Петра Чеха, а также Сократис Папастатопулос и Лукас Торрейра, которые должны улучшить игру в обороне.

Что касается «Манчестер Сити», то из значимых приобретений можно выделить разве что Рияда Мареза. Впрочем, низкая активность «горожан» на рынке легко объясняется наличием блестящего состава, который в прошлом сезоне не оставил ни единого шанса конкурентам в Англии.

Подопечные Пепа Гвардиолы уже успели завоевать Суперкубок Англии, обыграв «Челси» (2:0). Похоже, «Манчестер Сити» набрал неплохую форму, поэтому можно ожидать от него победы на «Эмирейтс».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1,80.

«Пари Сен-Жермен» — «Кан»

Футбол. Чемпионат Франции. 1-й тур

«Пари Сен-Жермен» — явный фаворит нового сезона чемпионата Франции, учитывая его подбор игроков и относительно низкий уровень соперников.

Что говорить, если даже «Монако» не смог оказать достойного сопротивления в недавнем матче за Суперкубок (4:0). Впрочем, пройти всю дистанцию столь мощно у подопечных Томаса Тухеля точно не получится. С началом сезона им нужно думать о том, как грамотно разложить силы на всю дистанцию.

В первом туре с «Каном» у парижан не должно возникнуть особых проблем. Три очка им достанутся с вероятностью почти в 100 процентов.

Но в тотальный разгром «Кана» мы не верим. Без Эдинсона Кавани и Дани Алвеса парижане не будут надрываться, а обойдутся победой в два-три мяча.

Ставка: победа «Кана» с форой +3,5 за 1,47.

Общий коэффициент — 5,29. 0