Прогнозы и ставки на футбол 10 августа

«Урал» — «Динамо»

Футбол. Чемпионат России. 3-й тур

Екатеринбургский «Урал» стартовал в текущем сезоне крайне неудачно. В первом туре РПЛ он умудрился на своем поле проиграть «Анжи» (0:1), а во тоже у себя дома уступил «Краснодару» (1:2).

В то же время «Динамо» обе свои встречи завершило вничью, разойдясь миром с «Арсеналом» (0:0) и «Рубином» (1:1).

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Смогут ли «бело-голубые» одержать первую победу в сезоне? Это сложный вопрос, ведь «шмели», несмотря на два поражения, в целом демонстрируют достойный футбол, да и они прекрасно понимают, что еще несколько неудачных результатов — и они останутся без поддержки на трибунах.

Мы ожидаем в целом равной игры, поэтому высока вероятность ничейного исхода, но для подстраховки все же возьмем X2.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1,51.

«Марсель» — «Тулуза»

Футбол. Чемпионат Франции. 1-й тур

Чемпионат Франции сезона 2018/19 откроется матчем на «Велодроме», где «Марсель» примет «Тулузу».

Провансальцы неважно выглядели в последних товарищеских матчах, но мы сделаем скидку на то, что их состав все же был неоптимальным.

А вот к старту сезона основные игроки должны набраться сил и взяться за дело. Позитивом для «Марселя» можно считать то, что клубу удалось сохранить костяк команды, в который входят чемпионы мира Адиль Рами и Флорьян Товен.

У «Тулузы» в плане подбора игроков все намного хуже. Команда, финишировавшая 18-й в прошлом сезоне, особо не усилила состав, еще и продала Исса Диопа и Альбана Ляфона.

Нам кажется, что «Марсель» обязан начинать сезон с победы, притом с уверенной, ведь сыграет он перед родными трибунами.

Ставка: победа «Марселя» с форой -1 за 1,67.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур

Новый сезон стартует и в английской Премьер-лиге, где «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Лестер».

«Красные дьяволы» сейчас переживают не самые легкие времена. Хорошо заметно, что Жозе Моуринью нервничает перед стартом в Премьер-лиге, ведь прекрасно понимает, что не смог приобрести всех тех игроков, которых хотел.

Кроме того, добавляют проблем некоторое звезды, как, например, Поль Погба, намекающий на возможный уход из клуба.

Позитивом же для «МЮ» можно считать то, что ситуация в «Лестере» ничуть не лучше. Летом «лисы» расстались с Риядом Марезом, а Джейми Варди и Гарри Магуайр еще не набрали нужную форму для выхода на поле. В связи с этим давление на Клода Пюэля тоже возрастает.

Мы не удивимся, если «красные дьяволы» даже на своем поле сыграют от обороны, но один-два гола все же забить должны.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 3,5 за 2,03.

Общий коэффициент — 5,11. 0