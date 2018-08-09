Прогноз и ставки на футбол 9 августа

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    «Уфа» — «Прогресс Нидеркорн»

    Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    Футболисты «Уфы» начали нынешний сезон немного не так, как хотелось бы болельщикам. Видимо, сказывается уход Сергея Семака в «Зенит».

    В чемпионате России команда хоть и занимает третье место после двух сыгранных туров, но все благодаря крупной победе над «Анжи» (3:0), находящемся в серьезном финансовом кризисе. Кроме того, два из трех голов башкирский коллектив забил на последних минутах, когда соперник пошел ва-банк.

    В Лиге Европы «Уфа» помучилась со словенским «Домжале», с которым дома сыграла 0:0, а на выезде 1:1, забив единственный гол под занавес встречи.

    Что касается «Прогресса Нидеркорна», то этот клуб сотворил уже две сенсации, выбив «Габалу» (2:0 и 0:1) и «Гонвед» (0:1 и 2:0).

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    Фаворитом противостояния справедливо считается «Уфа», но так просто добыть путевку в следующий раунд вряд ли получится. Команда из Люксембурга способна побороться, так что мы бы не рассчитывали на то, что подопечные Сергея Томарова выиграют на своем поле слишком уверенно.

    Ставка: победа «Прогресса Нидеркорна» с форой +1,5 за 1,81.

    «Динамо» Минск — «Зенит»

    Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    Петербургскому «Зениту» на данной стадии Лиги Европы должно быть проще, чем «Уфе». Во-первых, у питерцев есть Сергей Семак. Во-вторых, уж слишком велика разница в классе с минским «Динамо».

    Белорусский клуб прошел два раунда отбора, но соперники у него были слишком слабые, так что судить о его форме не приходится.

    Преимуществом динамовцев станет только домашнее поле и больший игровой опыт, поскольку чемпионат Белоруссии находится в самом разгаре.

    Впрочем, «Зенит» успел провести два официальных матча, в которых одержал две победы. Ждем от «сине-бело-голубых» и успеха в еврокубках.

    Ставка: победа «Зенита» за 1,60.

    «Витесс» — «Базель»

    Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    Команде Леонида Слуцкого достался непростой соперник по третьему квалификационному раунду. Пройдя румынский «Вииторул» (2:2 и 3:1), «Витесс» вышел на швейцарский «Базель».

    Однако важно заметить, что игровая форма «Базеля» сейчас оставляет желать лучше. Показательным здесь является его поражение от ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов (1:2 и 0:3).

    Более того, «Базель» успел проиграть матч за Суперкубок «Санкт-Галлену» (1:2), а в стартовом туре чемпионата Швейцарии разошелся миром с «Ксамаксом» (1:1).

    Конечно, пока рано говорить о дальнейших перспективах «Витесса», но уж на своем-то поле он должен сыграть максимально продуктивно и как минимум не проиграть.

    Ставка: «Витесс» не проиграет за 1,51.

    Общий коэффициент — 4,37. 0

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