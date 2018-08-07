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    Прогноз и ставки на футбол 7 августа

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 7 августа
    Беньямин Вербич — лидер «Динамо»
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    «Славия» Прага — «Динамо» Киев

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    В недавно стартовавшем чемпионате Чехии подопечные Йиндржиха Трпишовского добыли три виктории в трех поединках и на данный момент делят 1-2 место с прошлогодним победителем первенства — «Виктории».

    Главным преимуществом «Славии» является физическа мощь. Эта команда умеет и любит вести борьбу, компенсируя силой нехватку технического мастерства. При этом есть у команды и несколько весьма опытных и техничных исполнителей, среди которых Мирослав Стох — главная звезда «Славии».

    Динамовцы открывали новый сезон матчем за Суперкубок Украины против чемпиона. Все решил единственный мяч, забитый в первой половине игры хавбеком столичной команды Виталием Буяльским.

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    В чемпионате Украины команда Александра Хацкевича выиграла все игры с одинаковым счетом 1:0. Поочередно были повержены «Ворскла», «Львов» и «Шахтер». Киевский клуб имеет на данный момент 13-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, в которой последние семь встреч они удерживают свои ворота на замке.

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, но мы так не считаем. Динамовцы справились даже с грозным «Шахтером», да и вообще команда набрала прекрасную форму, поэтому есть смысл ожидать даже победы украинцев.

    Ставка: «Динамо» не проиграет за 1,64.

    «Стандард» — «Аякс»

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    «Стандард» открывал новый сезон матчем за Суперкубок Бельгии, в котором случилось поражение со счетом 1:2 от «Брюгге».

    Также команда Мишеля Прюдомма успела провести два поединка во внутреннем первенстве. В первом туре льежцы нанесли поражение «Генту» (3:2) на своем поле, а во втором — сыграли вничью с «Ред Стар Ваасланд» (0:0) в гостях. Последний раз бельгийцы принимали участие в еврокубках в сезоне 2016/17. Тогда все кончилось третьим местом в группе Лиги Европы.

    «Аякс» провел только два официальных матча в этом сезоне. На предыдущей стадии отбора ЛЧ голландцы в двух встречах переиграли австрийский «Штурм» — 2:0 и 3:1.

    Между собой оппоненты встречались почти два года тому назад в Лиге Европы. И тогда в Голландии «Аякс» выиграл со счетом 1:0, а в Бельгии была зафиксирована ничья — 1:1. В нынешних условиях у «евреев» есть ряд ключевых преимуществ над бельгийцами — превосходство в мастерстве и отсутствие проблем с игровой формой, тогда как у «Стандарда» далеко не идеальная защита.

    Ставка: победа «Аякса» с форой 0 за 1,49.

    «Карабах» — БАТЭ

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    «Карабах» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов успели убрать со своего пути уже двоих соперников. На первом этапе квалификации им противостоял чемпион Словении «Олимпия». На выезде азербайджанцы одержали минимальную победу (1:0), а на своем поле зрители не увидели забитых мячей — 0:0.

    Во втором раунде отбора «Карабах» встречался с албанским клубом «Кукеси» — 0:0 на выезде и 3:0 дома. Подопечные Гурбана Гурбанова не пропускают уже в пяти официальных поединках кряду. И всего за девять последних матчей азербайджанцы пропустили всего лишь три мяча.

    Белорусы на предыдущей стадии отбора прошли финский клуб ХИК. В первом поединке, который прошел в Борисове, завершился со счетом 0:0. В ответной игре финны были обыграны у себя дома — 2:1.

    На данный момент у подопечных Алексея Баги 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой борисовчане восемь встреч выиграли и две свели вничью.

    «Карабах» все-таки превосходит соперника, да и с защитой у хозяев поля все в полном порядке, поэтому вряд ли гости из Белоруссии смогут чем-то удивить в атаке.

    Ставка: победа «Карабаха» с форой 0 за 1,39.

    Общий коэффициент — 3,39. 0

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