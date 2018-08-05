Прогнозы и ставки на футбол и теннис 5 августа

ЦСКА — «Ростов»

РПЛ. Второй тур

ЦСКА открывал сезон матчем за Суперкубок России, в котором он переиграл московский «Локомотив» со счетом 1:0, забив единственный мяч в овертайме.

А в РПЛ «армейцы» стартовали с выездной ничьей в Самаре против «Крыльев Советов» — 0:0. Столичный клуб с первых минут завладел территориальным преимуществом, но воплотить его в голы не сумел, т.к самарцы уверенно действовали в обороне.

Стоит отметить, что команду перед стартом сезона покинул ряд ветеранов и Александр Головин, поэтому Гончаренко теперь создает новую боевую единицу.

«Ростов» открыл новое первенство домашней игрой против грозненского «Ахмата». Все решил единственный мяч Бьорна Сигурдарсона, забитый в первом тайме, но соперник при этом играл в меньшинстве с 25-й минуты.

Гостевые игры прошлого сезона принесли «желто-синим» три виктории, пять ничьих и семь поражений. На выезде они не могут победить уже 11 матчей кряду. Считаем, что на этот раз сенсации не произойдет, поэтому ставим на хозяев. которые не допустят второй подряд осечки.

Ставка: победа ЦСКА за 1,98.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Суперкубок Англии

«Челси» готовится к старту нового сезона под руководством нового главного тренера — Маурицио Сарри. Причем итальянец возглавил «синих» достаточно поздно, а потому у него в распоряжении было не так много времени, чтобы донести до игроков свою философию и подготовить команду к Суперкубку. К тому же ряд игроков «Челси» отдыхал после чемпионата мира.

На Международном кубке чемпионов лондонцы стартовали с ничьей и победы в серии пенальти над «Интером» — 1:1 (5:4). Гол у «синих» вновь забил Педро. Затем была еще одна ничья и серия пенальти, на этот раз в лондонском дерби против «Арсенала». Подопечные Сарри быстро вышли вперед благодаря голу Антонио Рюдигера, но не удержали свой перевес и затем проиграли по пенальти — 1:1 (5:6).

«Манчестер Сити» также провел подготовку к Суперкубку без подавляющего большинства основных исполнителей, которые были в отпуске после мирового первенства. На МКЧ добыть победу команде Гвардиолы удалось лишь в третьем матче на турнире — «горожане» справились с «Баварией» — 3:2. Дубль оформил Бернарду Силва, еще один мяч провел Лукас Нмеча.

Вряд ли мы увидим боевые составы уже в первой игре сезона. Все-таки это просто престижный товарищеский матч на радость болельщикам. Обе команды должны порадовать зрителей голами.

Ставка: обе забьют за 1,57.

Донна Векич — Светлана Кузнецова

Турнир WTA в Вашингтоне. Финал

Хорватка Векич на пути в финал переиграла Каролину Долехайд, Фанни Штоллар, Магду Линетт и Сайсай Чжен. Только Фанни смогла взять сет у будущей финалистки.

Донна умеет и любит вести борьбу именно на харде, где у нее идет подача, она способна классно пробить с обеих рук. При этом 44-я ракетка мира все-таки пока не научилась контролировать эмоции и порой допускает двойные ошибки.

Кузнецова возвращалась после серьезной травмой и сумела набрать оптимальную форму, добыв путевку в американский финал. Она уже гарантировала себе место в топ-100 WTA, разгромив всех своих соперник — Кристи Ан, Ану Богдан, Юлию Путинцеву и Андреа Петкович.

Светлана вряд ли проведет матч идеально, но прекрасные кондиции и опыт позволят ей добыть комфортную победу над талантливой, но слишком молодой соперницей.

Ставка: победа Кузнецовой за 1,75.

Общий коэффициент — 5,44. 0