Прогнозы и ставки на футбол и теннис 4 августа

«Зенит» — «Арсенал»

Российская Премьер-лига. 2-й тур

В стартовой игре нового сезона питерцы нанесли гостевое поражение дебютанту лиги — красноярскому «Енисею» со счетом 2:0. Голами в составе петербургской команды отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.

«Оружейники» в первом туре на своем поле принимали московское «Динамо». Играя почти всю игру в большинстве, после удаления у «бело-голубых» Теттеха на 7-й минуте, не смогли распечатать ворота соперника — 0:0.

В прошлом сезоне «Арсенал» смог нанести гостевое поражение «Зениту» со счетом 1:0. В Туле оппоненты сыграли — 3:3, при этом счет на 88-й минуте матча сравнял Артем Дзюба, которого «зенитчики» отдали на полгода в аренду в «Арсенал». До этих встреч питерцы только выигрывали у туляков в играх чемпионата. Общий счет — 12:0. Считаем, что на этот раз у питерцев прооблем не возникнет.

Ставка: победа «Зенита» с форой -1 гол за 1,51.

ПСЖ — «Монако»

Суперкубок Франции

Парижане в прошлом сезоне были на голову выше соперников на внутренней арене. Досрочное «золото» Лиги 1, победы в Кубке Франции и Кубке французской лиги. В финале последнего был разгромлен именно «Монако» — 3:0.

Новый сезон ПСЖ начинает с Томасом Тухелем вместо Унаи Эмери во главе. Кроме того, подписан легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а еще однозначным успехом можно считать сохранение в составе героя ЧМ-2018 Килиана Мбаппе и Неймара.

Для российских болельщиков большим событием стал трансфер в «Монако» лидера сборной России Александра Головина. Жаль, но дебюта в игре за Суперкубок не будет, так как экс-хавбек ЦСКА не вошел в заявку.

ПСЖ выиграл пять Суперкубков подряд, а всего у парижан семь трофеев. «Монако» выигрывал Суперкубок четырежды. Год назад ПСЖ в Марокко обыграл «Монако» в финале. Считаем, что и на этот раз парижская машина будет на голову сильнее.

Ставка: победа ПСЖ с форой -1 гол за 1,90.

Александр Зверев — Стефанос Циципас

Турнир АТР в Вашингтоне. 1/2 финала

Зверев изначально считался главным фаворитом Вашингтона, прибыв на турнир в статусе действующего чемпиона. Тогда в финале он в двух сетах легко одолел Кевина Андерсона. В этом году по ходу турнирной сетки третий номер мирового рейтинга был сильнее Малека Жазири, брата Мишы Зверева и Кеи Нисикори — японец даже забрал первый сет, но дальше не выдержал давления соперника.

Циципас ярко проводит турнир, но главным его успехом в США можно считать сенсационную победу в четвертьфинале над Давидом Гоффеном, 11-й ракеткой мира.

В этом году Зверев провел на харде 23 матча, из которых выиграл 15, тогда как Циципас сыграл столько же игр, но добыл 12 побед. Все-таки предпочтение стоит отдать немцу — у него есть мотивация в виде необходимости защищать титул, да и опыта на таком уровне у него куда больше.

Ставка: победа Зверева с форой -2 гейма за 1,58.

Общий коэффициент — 4,53. 0