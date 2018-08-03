Прогнозы и ставки на футбол и теннис 3 августа

«Динамо» Москва — «Рубин»

Российская Премьер-лига. 2-й тур

Второй тур РПЛ откроется матчем в Москве, где сойдутся местное «Динамо» и казанский «Рубин».

«Динамо» стартовало в новом сезоне с выездной ничьей в матче против тульского «Арсенала» — 0:0. Матч получился очень непростым — динамовцы уже с восьмой минуты играли в меньшинстве после удаления Азиза Тетте, но сумели отстоять ничейный результат.

«Рубин» же, хоть и не был фаворитом в матче с «Кранодаром», однако добился положительного результата, показав привлекательный футбол — 2:1. Победу казанцам принес дубль Сердара Азмуна в первой половине матча.

В личных встречах перевес на счету «Рубина» — 16 побед против 3 побед у «Динамо» при 12 ничьих. При этом стоит отметить, что три последних поединка этих команд из четырех завершались нулевой ничьей. Из пяти последних матчей этих команд в Москве три завершились вничью, еще по разу победила каждая из команд.

Ставка: ТМ 2,5 за 1,52

«Динамо» Киев — «Шахтер»

Украинская Премьер-лига, 3-й тур

В центральном матче третьего тура украинской Премьер-лиги встретятся гранды местного футбола «Динамо» и «Шахтер».

Обе команды начали сезон без потерь. Правда, если «Шахтер» одержал две уверенные победы над новичками элитного дивизиона (со счетом 2:0 была обыграна «Десна» и со счетом 3:0 — «Арсенал-Киев»), то «Динамо» победы в стартовых турах дались непросто. Киевляне сперва одолели бронзового призера прошлого сезона «Ворсклу» со счетом 1:0 благодаря автоголу, а затем на 92-й минуте дожали «Львов» — 1:0.

«Динамо» при Александре Хацкевиче стало для «Шахтера» крайне неудобным соперником. В прошлом сезоне донецкий клуб ни разу не сумел обыграть «Динамо» в чемпионате — три поражения при одной ничьей. При этом «горняки» в четырех матчах сумели отличиться лишь однажды. Положительного результата «Шахтеру» удавалось добиваться в матчах за Суперкубок-2017 и Кубок Украины (и там, и там — 2:0), однако в новом сезоне «горняки» в битве за Суперкубок уступили и вновь не забили — 0:1.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1,76

Александр Зверев — Кей Нисикори

Вашингтон (ATP500). 1/4 финала

В четвертьфинале крупного турнира в Вашингтоне третья ракетка мира Александр Зверев сыграет с двадцатым номером мирового рейтинга Кеем Нисикори.

Зверев стартовал в Вашингтоне со второго круга, где обыграл Малека Жазири. Далее представитель Германии победил своего брата Мишу Зверева — 6:3, 7:5.

Нисикори также вступил борьбу со второго раунда, обыграв поочередно Дональда Янга (6:3, 6:4) и Дениса Шаповалова (7:6, 6:3).

Зверев и Нисикори ранее на корте встречались дважды, в том числе и год назад в полуфинале турнира в Вашингтоне. Тогда в двух сетах победил немец — 6:3, 6:4. Японцу же удалось взять реванш в апреле этого года на грунте в Монте-Карло — 3:6, 6:3, 6:4.

Ставка: победа Зверева с коэффициентом 1,62 0