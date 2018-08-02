Прогнозы и ставки на футбол 2 августа

АЕК Ларнака — «Дандолк»

Футбол. Лига Европы. Квалификация. Ответный матч

В первом поединке этих команд, который прошел в Ирландии, зрители забитых мячей не увидели — 0:0.

Чемпионат Кипра еще не стартовал, и поэтому «воины» ведут подготовку к предстоящему сезону, проводя контрольные поединки. Они успели сыграть в четырех спаррингах, которые принесли им две виктории и две ничьи. АЕКу удалось сохранить свои ворота на замке во всех этих товарищеских поединках. Сухая серия «желто-зеленых» насчитывает уже пять матчей кряду.

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«Дандолк» на предыдущей стадии квалификации в двух встречах одолел эстонскую «Левадию» (2:1 и 1:0). А после 26 поединков ирландского первенства «лилианцы» расположились на первой строке и опережают второй «Корк Сити» на один балл.

Киприоты на выезде добыли приемлемый для себя результат и на своем поле попытаются закрепить успех. Ставим на их выход в третий раунд.

Ставка: проход АЕКа за 1,55.

«Ла Фиорита» — «Спартакс»

Футбол. Лига Европы. Квалификация. Ответный матч

В этой паре все решила первая игра. В Латвии «Спартакс» забил шесть безответных мячей в ворота гостей из Сан-Марино и теперь может не переживать за исход противостояния.

«Ла Фиорита» начала еврокубковую компанию в Лиге чемпионов, где на стадии предварительного раунда проиграла гибралтарскому клубу «Линкольн Ред Импс» со счетом 0:2 и переместилась в ЛЕ.

В еврокубках санмаринцы провели 14 матчей, в которых добыли всего лишь одну ничью и забили только один гол.

Латвийская команда, как и их предстоящий соперник, в Лиге Европы выступает после того, как проиграла свою двухраундовую дуэль в ЛЧ. На первом отборочном этапе «Спартакс» уступил сербской «Црвене Звезде» (0:0 и 0:2).

На внутренней арене «красно-белые» расположились на четвертой строке после 16 поединков, уступая лидеру восемь очков.

«Спартакс» намного сильнее своего соперника. В ответной игре латвийцы должны подтвердить свой класс и одержать победу.

Ставка: победа «Спартакс» за 1,35.

«Валюр» — «Санта-Колома»

Футбол. Лига Европы. Квалификация. Ответный матч

«Санта-Колома» в первом матче этих коллективов сотворила сенсацию, минимально переиграв чемпиона Исландии на своем поле со счетом 1:0.

Для команды из Андорры это был только второй поединок в этом сезоне. На предварительном этапе отбора ЛЧ «Санта-Колома» уступила косовской «Дрите» — 0:2, пропустив в овертайме.

«Кречеты» неудачно провели два последних матча. Сначала проиграли в Андорре, а затем не смогли забить в игре чемпионата «Филкиру» — 0:0.

«Валюр» тоже в Лиге Европы выступает после того,как проиграл свое противостояние в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации исландцы играли с чемпионом Норвегии «Русенборгом». На своем поле «Валюр» выиграл — 1:0, а на выезде в упорной борьбе уступил — 1:3.

Чемпион Исландии не даст состоятся сенсации и в ответном поединке должен крупно обыграть чемпиона Андорры.

Ставка: победа «Валюра» с форой (-2) за 1,55.

Общий коэффициент — 3,24. 0