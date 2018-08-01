Прогнозы и ставки на футбол 1 августа

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    ХИК — БАТЭ

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    В первом поединке этик команд, который состоялся в Белоруссии, оппоненты не порадовали зрителей забитыми мячами.

    Финский клуб уже успел убрать со своего пути в Лиге чемпионов одного соперника. На предыдущей стадии отбора ХИК в двух поединках обыграл фарерский «Викингур» — 3:1 и 2:1. На внутренней арене «бело-синие» уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.

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    Беспроигрышная серия хельсинцев насчитывает шесть матчей кряду. В этот период они одержали пять викторий при одной ничьей.

    Белорусы, в отличии от своего предстоящего противника, только взяли свой старт в этом сезоне на евротурнире. БАТЭ тоже занимает первое место в своем чемпионате, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь очков.

    Борисовчане имеет более длинную серию без поражений. На данный момент она составляет уже 11 встреч подряд.

    БАТЭ является более опытным еврокубковым бойцом, поэтому в предстоящей игре мы ставим на их проход в следующий раунд соревнований

    Ставка: проход БАТЭ за 1,50.

    «Мидтьюлланн» — «Астана»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    В первой игре оппонентов исход матча решила ошибка вратаря «Мидтьюлланна», пропустивший мяч на 94-й минуте после дальнего удара нападающего Кляйнхайслера, для которого этого гол стал вторым в матче.

    Чемпион Дании только начал свой путь на евроарене. Но во внутреннем первенстве клуб из Хернинга провел три игры, в которых набрал четыре балла (+1=1-1).

    В отличии от своего противника, «Астана» преодолела один раунд в Лиги чемпионов и в чемпионате провела 21 матч.

    В первом квалификационном раунде казахи в двух поединках переиграли чемпиона Черногории (1:0 и 2:0). В последних 11 встречах во всех турнирах «Астана» выиграла 10 из них при одной ничьей.

    Казахи сейчас находятся в превосходной форме, что не скажешь о их сопернике. К тому же, они в последнее время более удачно выступают в Европе.

    Ставка: проход «Астаны» за 1,74.

    «Карабах» — «Кукеси»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    Первая игра этих коллективов завершилась без забитых мячей. Азербайджанцы на предыдущей стадии квалификации прошли чемпиона Словении. В этом противостоянии все решил один забитый мяч на поле соперника (1:0). В Азербайджане «Карабах» и «Олимпия» голов не забили.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Албанцам удалось пробиться во вторую стадию отбора только благодаря голу забитому на выезде. На своем поле в игре с мальтийской «Валлеттой» они разошлись миром — 0:0, а в ответном поединке сыграли — 1:1.

    Для обеих команд это были первые официальные матчи в новом сезоне, т.к. национальные первенства этих стран стартую в августе.

    Скорее всего, «Карабах» одержит в этом поединке победу и пройдет дальше.

    Ставка: победа «Карабаха» за 1,30.

    Общий коэффициент — 3,39. 0

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