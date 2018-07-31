ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппИгры разума. Клопп столкнулся с большими ожиданиями «Спартак» — «Оренбург»РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» уступил «Зениту», «Уфа» и «Локо» сыграли вничью Анастасия ПотаповаОткрытия Москвы и американская задача Макаровой
  • 11:08
    • Головин не попал в заявку «Монако» на матч за Суперкубок Франции
  • 09:07
    • Российский форвард перешел в клуб второй бундеслиги
  • 08:10
    • Россиянка Кузнецова разгромила Ан в Вашингтоне
  • 19:56
    • Гилерме спас для «Локомотива» ничью в Уфе
  • 00:14
    • Агент: Форвард «Зенита» может оказаться в ЦСКА
  • 23:59
    • Роналду и другие участники ЧМ-2018 присоединились к «Ювентусу»
  • 21:17
    • Эрнандес не прошел первый медосмотр в ЦСКА
    Все новости спорта

    Экспресс дня. «Армейцы» вступают в игру

    Прогнозы и ставки на футбол 31 июля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 31 июля
    Хетаг Хосонов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Крылья Советов» — ЦСКА

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Самарская команда смогла вернуться в элиту российского футбола по итогам минувшего сезона. «Крылья Советов» заняли второе место в первенстве ФНЛ, отстав от первого «Оренбурга» на два балла.

    В межсезонье подопечные Андрея Тихонова провели шесть контрольных поединков, одержав в них только две победы над откровенно слабыми коллективами. Существенных изменений в составе самарцев не произошло. Можно выделить только покупку полузащитника «СКА-Хабаровск» Максима Канунникова.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Столичный клуб уже успел поучаствовать в одной официальной игре нового сезона. «Армейцы» стали 7-кратными обладателями Суперкубка России, одолев чемпиона московский «Локомотив» со счетом 1:0.

    ЦСКА в межсезонье покинули ряд основных футболистов. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеру. Александр Головин перешел в «Монако», бразилец Витиньо уехал во «Фламенго». Также клуб покинули Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо и Ахмед Муса.

    Даже в обновленном состоянии «армейцы» дали бой чемпиону, так что в Самаре они будут играть только на победу.

    Ставка: победа ЦСКА за 2,15.

    «Шериф» — «Шкендия»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    В первом поединке, который состоялся в Македонии, хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.

    На предыдущей стадии отбора «Шкендия» едва не сотворили антисенсацию. Победив на своей арене валлийский «Зе Нью-Сейнтс» — 5:0, в ответном поединке она проиграла со счетом 0:4.

    В первом квалификационном раунде молдаване также в первой игре уступили. В Грузии «Шериф» проиграл «Торпедо» Кутаиси со счетом 1:2, но на своем поле взял убедительный реванш — 3:0 и прошел дальше.

    В чемпионате Молдавии после 14 поединков тираспольцы лидируют, набрав в этих встречах 33 очка и опережают ближайшего преследователя на три пункта.

    На своем поле молдаване играют очень мощно, что не скажешь о выездных играх македонцев. Ставим на победу тираспольского клуба.

    Ставка: победа «Шерифа» за 1,49.

    «Спартак» Трнава — «Легия»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

    Словаки сделали хорошую заявку на выход в следующий раунд розыгрыша, обыграв в гостях «Легию» со счетом 2:0.

    На предыдущей стадии отбора они выбили боснийский «Зриньски» (1:0 и 1:1). На внутренней арене «Спартак» провел два матча, в которых один из них проиграл, а другой выиграл.

    Все прогнозы на футбол

    Поляки без особых усилий преодолели первый квалификационный раунд. Они в двух встречах нанесли поражение чемпиону Ирландии «Корк Сити» (3:0 и 1:0). На внутренней арене начали с поражения в Суперкубке от обладателя Кубка «Арки» — 2:3, а в чемпионате одну встречу выиграли и одну проиграли.

    «Спартак» практически решил исход противостояния, и в этом поединке будет стараться удержать приемлемый для себя результат. Польский коллектив будет искать счастье у чужих ворот, и как мы считаем, гол забит должен.

    Ставка: «Легия» забьет: да за 1,29.

    Общий коэффициент — 4,13. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.20
  • Крылья Советов — ЦСКА
  • Сегодня в 19:00
    •  1,90
  • Манчестер Юнайтед — Реал
  • Завтра в 03:00
    •  1,67
  • Тоттенхэм — Милан
  • Завтра в 03:30
    •  8.40
  • Барселона — Рома
  • Завтра в 05:05
    •  1,80
  • Мидтьюлланн — Астана
  • Завтра в 20:00
    •  1,71
  • Базель — ПАОК
  • Завтра в 21:00
    •  1,62
  • Базель — ПАОК
  • Завтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше
  • Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ
    • 03:31 26/07/2018     Эрнесто Вальверде
  • Новая «Барса» — большой вызов для Вальверде
    • Вчера в 14:08     Шердан Шакири поставил эффектную точку
  • «Ливерпуль» не пожалел «детей» Моуринью. Мерсисайдцы — в числе фаворитов сезона
    • 09:57 29/07/2018
    Экспресс.
    Тоже интересно
    Эрнесто Вальверде Футбол Новая «Барса» — большой вызов для ВальвердеРассуждения о том, как будет выглядеть «Барселона» без ряда многолетних лидеров и с десантом молодых новичков Вчера в 14:080
  • 08:00
    • Донской не смог выйти во второй круг турнира ATP в Вашингтоне
  • 07:49
    • Южный проиграл Рубину и выбыл из турнира в Вашингтоне
  • 09:51
    • Селюк готов заключить с Геркусом пари
    Маттео Дармиан Футбол Трансферный дайджест. 24-30 июляС кем расстанется Моуринью, кому нужен лидер «Ювентуса», за кем следит «Милан» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 08:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» вступают в игру
  • 4,13
    •
  • 09:36
    • Канунников: «Крыльев Советов» хотят подарить праздник Самаре
  • 09:20
    • Виллиан исключил свой уход из «Челси»
  • 08:50
    • Федерация футбола Камеруна провела переговоры с бывшим наставником сборной Англии
    «Зенит» Футбол Победа без класса. Семаку еще нужно отладить механизм «Зенита»Реакция спортивных СМИ на нервную победу питерцев в матче с «Енисеем» Вчера в 00:480
  • 08:36
    • Экс-хавбек «МЮ» продолжит карьеру в Турции
  • 08:24
    • «Коринтианс» арендовал форварда у «Реала»
  • 20:42
    • Томаров: Ничья — справедливый результат
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие