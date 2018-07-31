Прогнозы и ставки на футбол 31 июля

«Крылья Советов» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Самарская команда смогла вернуться в элиту российского футбола по итогам минувшего сезона. «Крылья Советов» заняли второе место в первенстве ФНЛ, отстав от первого «Оренбурга» на два балла.

В межсезонье подопечные Андрея Тихонова провели шесть контрольных поединков, одержав в них только две победы над откровенно слабыми коллективами. Существенных изменений в составе самарцев не произошло. Можно выделить только покупку полузащитника «СКА-Хабаровск» Максима Канунникова.

Календарь и таблица РФПЛ

Столичный клуб уже успел поучаствовать в одной официальной игре нового сезона. «Армейцы» стали 7-кратными обладателями Суперкубка России, одолев чемпиона московский «Локомотив» со счетом 1:0.

ЦСКА в межсезонье покинули ряд основных футболистов. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеру. Александр Головин перешел в «Монако», бразилец Витиньо уехал во «Фламенго». Также клуб покинули Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо и Ахмед Муса.

Даже в обновленном состоянии «армейцы» дали бой чемпиону, так что в Самаре они будут играть только на победу.

Ставка: победа ЦСКА за 2,15.

«Шериф» — «Шкендия»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

В первом поединке, который состоялся в Македонии, хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.

На предыдущей стадии отбора «Шкендия» едва не сотворили антисенсацию. Победив на своей арене валлийский «Зе Нью-Сейнтс» — 5:0, в ответном поединке она проиграла со счетом 0:4.

В первом квалификационном раунде молдаване также в первой игре уступили. В Грузии «Шериф» проиграл «Торпедо» Кутаиси со счетом 1:2, но на своем поле взял убедительный реванш — 3:0 и прошел дальше.

В чемпионате Молдавии после 14 поединков тираспольцы лидируют, набрав в этих встречах 33 очка и опережают ближайшего преследователя на три пункта.

На своем поле молдаване играют очень мощно, что не скажешь о выездных играх македонцев. Ставим на победу тираспольского клуба.

Ставка: победа «Шерифа» за 1,49.

«Спартак» Трнава — «Легия»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. Ответный матч

Словаки сделали хорошую заявку на выход в следующий раунд розыгрыша, обыграв в гостях «Легию» со счетом 2:0.

На предыдущей стадии отбора они выбили боснийский «Зриньски» (1:0 и 1:1). На внутренней арене «Спартак» провел два матча, в которых один из них проиграл, а другой выиграл.

Все прогнозы на футбол

Поляки без особых усилий преодолели первый квалификационный раунд. Они в двух встречах нанесли поражение чемпиону Ирландии «Корк Сити» (3:0 и 1:0). На внутренней арене начали с поражения в Суперкубке от обладателя Кубка «Арки» — 2:3, а в чемпионате одну встречу выиграли и одну проиграли.

«Спартак» практически решил исход противостояния, и в этом поединке будет стараться удержать приемлемый для себя результат. Польский коллектив будет искать счастье у чужих ворот, и как мы считаем, гол забит должен.

Ставка: «Легия» забьет: да за 1,29.

Общий коэффициент — 4,13. 0