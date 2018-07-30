Прогнозы и ставки на футбол 30 июля

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    «Уфа» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    «Уфа» успела провести один официальный матч в этом сезоне. Во втором отборочном раунде Лиги Европы «горожане» на своем поле сыграли вничью со словенским «Домжале» — 0:0.

    В межсезонье у команды сменился наставник. Сергей Семак перебрался в «Зенит», а его место занял Сергей Томаров. Состав башкирского клуба существенных изменений не потерпел.

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    «Железнодорожники» тоже успели сыграть в одном официальном поединке. В матче за Суперкубок России они проиграли ЦСКА со счетом 0:1, пропустив в овертайме. Столичный клуб купил защитника сборной Нигерии и «Амкара» Брайана Идову и сохранили в своем составе нападающего Эдера, выкупив его у «Лилля». Также в аренду у ПСЖ был взят поляк Гжегош Крыховяк.

    Покинули команду Ари, Алан Касаев, Аршак Корян, Неманья Пейчинович и Тимофей Маргасов.

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    • В прошлом сезоне на своем поле «Уфа» переиграла «Локомотив» со счетом 1:0, в Москве команды сыграли — 0:0.

    В играх между собой оппоненты редко когда выдают голевую феерию. Скорее всего, и эта встреча не станет исключением.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,42.

    «Торпедо» Москва — «Торпедо» Владимир

    Футбол. Кубок России. Квалификация

    Московская команда в рамках второй лиги успела провести только один поединок. На своем поле она переиграла «Строгино» со счетом 1:0.

    В минувшем сезоне «автозаводцы» заняли только шестое место в зоне Центр ПФЛ, а в кубке прошли один раунд. На аналогичной стадии турнира обыграли «Велес» — 1:0, но затем уступили «Чертаново» — 1:2.

    Владимирцы стали восьмыми в западной зоне ПФЛ в прошлом сезоне. А в розыгрыше Кубка смогли преодолеть два этапа. Убрали со своего пути «Динамо» Кострома (3:2) и «Текстильщик» (по пенальти), но затем были остановлены перволиговым «Нижним Новгородом» — 0:1.

    В этом сезоне «черно-белые» одержали две победы в двух матчах чемпионата и на данный момент возглавили турнирную таблицу своей зоны.

    Учитывая, что московский клуб будет играть на своем поле, рискнем поставить на его проход в следующий раунд.

    Ставка: проход «Торпедо» Москва за 1,40.

    «КАМАЗ» — «Нефтехимик»

    Футбол. Кубок России. Квалификация

    По итогам прошлого сезоне клуб из Набережных Челнов занял четвертое место в зоне Урал-Поволжье, а в Кубке преодолел только один раунд, переиграв своего предстоящего соперника со счетом 1:0, но на следующем этапе проиграл ульяновской «Волге» — 1:2.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Это сезон «КАМАЗ» начал с двух побед кряду, которые позволили команде расположится во главе турнирной таблицы.

    Команда из Нижнекамска в минувшем чемпионате расположилась на шестой строке в зоне Урал-Поволжье, отстав от своего предстоящего противника на три очка.

    В этом розыгрыше ПФЛ «Нефтехимик» одержал две сухие виктории и только по дополнительным показателям уступает первое место «КАМАЗу».

    Команда из Набережных Челнов неизменно обыгрывала своего предстоящего противника в трех последних поединках. Мы считаем, что она, как минимум, не проиграет в основное время.

    Ставка: 1Х за 1,36.

    Общий коэффициент — 2,70. 0

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