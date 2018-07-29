Прогнозы и ставки на футбол 29 июля

«Арсенал» — «Динамо»

Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

В данной паре букмекеры не видят явного фаворита, но мы все же отдадим преимущество «Динамо», которое значительно лучше проявило себя в предсезонных матчах.

«Бело-голубые» потерпели поражение только от «Зенита» (0:5), при этом одержав сразу четыре победы, в том числе над немецкой «Арминией» (4:1).

А вот «оружейники» преимущественно играли вничью или проигрывали, а победить им удалось лишь скромный австрийский «СВ Воргль» (3:0).

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Кроме того, «Динамо» активнее поработало на трансферном рынке, что должно вселять оптимизм. Ждем от столичного клуба успешной игры в Туле.

Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 1,95.

«Рубин» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России. 1-й тур

И «Рубин», и «Краснодар» в межсезонье значительно обновили состав, потеряв лидеров, среди которых Ивелин Попов, Кристиан Нобоа и Андреас Гранквист.

Впрочем, больше всего изменения затронули как раз казанский клуб. Получается так, что Курбан Бердыев строит практически команду с нуля, что может негативно сказаться в начале сезона.

У «горожан» все же более стабильный и качественный состав, да и летние трансферы не могут не радовать, поскольку Урош Спаич и Кристиан Куэва считаются довольно сильными игроками.

Конечно, для «Рубина» большим плюсом станет фактор домашнего поля, где ему обеспечена поддержка. Однако в победу казанцев нам почему-то не верится, поэтому ставим на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1,47.

«Авангард» — «Факел»

Футбол. Первенство ФНЛ. 3-й тур

Курский «Авангард» начал новый сезон не так уверенно, как хотел. В первом туре он на своем поле проиграл «Шиннику» (1:2), а во втором разошелся миром со «Спартаком-2» (0:0), хотя некоторое время играл в большинстве.

В то же время «Факел» сыграл еще хуже, проиграв «Томи» (0:2) и «Сочи» (1:2) в стартовых турах сезона.

Воронежская команда в прошлом сезоне чудом избежала вылета в ФНЛ. Она заняла последнее место в турнирной таблице, но ее спасло то, что многие команды попросту снялись с первенства.

Кроме того, в межсезонье «Факел» остался без главного тренера, а его Игорь Пывин сейчас лишь временно руководит командой.

Похоже на то, что у «Авангарда» появился хороший шанс впервые в сезоне одержать победу, ведь соперник имеет слишком много внутренних проблем, мешающих ему полностью сосредоточиться на футболе.

Ставка: победа «Авангарда» за 1,70.

Общий коэффициент — 4,87. 0