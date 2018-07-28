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    Экспресс дня. Победы «Урала» и «Спартака»

    Прогнозы и ставки на футбол 28 июля

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    «Урал» — «Анжи»

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Открывать новое первенство будут футболисты «Урала» и «Анжи» в Екатеринбурге. «Шмели» по итогам прошлого сезона заняли 12 место, а махачкалинцы — 14. «Желто-зеленые» уступили в стыках «Енисею» (0:3 и 4:3), но остались в элите только благодаря расформированию «Амкара».

    У обоих коллективов сменились наставники и произошли небольшие изменения в составах. В минувшем розыгрыше РФПЛ екатеринбуржцы в двух матчах обыграли дагестанцев — 2:1 и 1:0.

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    В межсезонье оппоненты провели ряд контрольных встреч. «Урал» выиграл шесть поединков при двух поражениях, а «Анжи» победил в одной из трех игр.

    В целом «уральцы» на своем поле выступают удачно. И с предстоящем противником должны справиться.

    Ставка: победа «Урала» за 1,55.

    «Спартак» — «Оренбург»

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    «Спартак» в минувшем чемпионате занял только третье место и не смог защитить свой титул. И теперь подопечным Массимо Карреры придется пробиваться в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификационные матчи.

    В предсезонной подготовки «красно-белые» провели 11 спаррингов, из которых девять выиграли. Закончился срок аренды у Пашалича и Максимовича, также команду покинул Сердар Таски. Купили Жиго и Ташаева.

    «Оренбург» сходу смог вернуться в Премьер-лигу, одержав победу в прошлом сезоне в ФНЛ. Дружина Владимира Федотова победила в 26 поединках из 38 в первом дивизионе.

    В межсезонье команда провела шесть товарищеских встреч, в четырех из которых она одержала победы. «Оренбург» усилил свою атакующую линию, купив лучшего бомбардира ФНЛ Артема Кулишева.

    «Красно-белые» в предстоящем поединке будут фаворитами. И как мы считаем, они обязаны обыгрывать такого соперника на своем поле.

    Ставка: победа «Спартака» за 1,35.

    «Ростов» — «Ахмат»

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Дончане в прошлом первенстве РФПЛ заняли 11 место, оторвавшись от зоны переходных матчей всего лишь на два очка. В предсезонной подготовке подопечные Валерия Карпина победили только в одном контрольном поединке из пяти.

    Календарь и таблица РФПЛ

    «Ростов» сделал ряд приобретений, из которых с стоит выделить покупку защитника молодежной сборной Швеции Денниса Хаджикадунича. Также команду усилили Логашов, Салетрос, Зуев и Юсупов.

    Грозненский клуб финишировал на девятой строке, опередив своего предстоящего соперника на два балла. В семи контрольных поединках они добыли три победы при четырех поражениях.

    Из значимых покупок стоит выделить переход полузащитника «Андерлехта» Идрисса Думбия в состав «волков».

    Ростовская команда на своем поле не может победить «Ахмат» уже как пять лет. Мы считаем, что пришло время прервать эту серию, но немного перестрахуемся и поставим на — 1Х.

    Ставка: победа или ничья «Ростова» за 1,40.

    Общий коэффициент — 2,93. 0

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