Прогнозы и ставки на футбол 27 июля

«Локомотив» — ЦСКА

Суперкубок России

Открывать новый сезон в России будут столичные команды — «Локомотив» и ЦСКА матчем за Суперкубок. Подопечные Юрия Семина стали чемпионами в прошлом сезоне, а «армейцы» получили право сыграть в этом поединке только благодаря расформированию обладателя Кубка-2018 «Тосно».

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«Железнодорожники» в межсезонье провели пять контрольных поединков, в которых одержали только одну победу при одном поражении, еще три игры они свели вничью.

Команда Виктора Гончаренко также успела провести только пять спаррингов. И как их предстоящий противник, одержала викторию в одной встрече, две свела вничью и столько же проиграла.

В отличии от своего оппонента ЦСКА пришлось сильно обновить свой состав. Команду покинули братья Березуцкие, Игнашевич, Муса и Головин.

Зачастую матчи Суперкубка не отличаются результативность, и этот поединок, как мы считаем, не станет исключением.

Ставка: ТМ 2,5 за 1,66.

«Аяччо» — «Труа»

Чемпионат Франции. Лига 2. 1-й тур

По итогам прошлого сезона «Аяччо» занял третье место в Лиге 2. Но в матчах плей-офф за право сыграть в элите уступил в двух играх представителю Лиги 1 «Тулузе» (0:3 и 0:1).

На своем поле корсиканцы выступают мощно, чему свидетельствует только три поражения и две ничьи в 19 встречах прошлого сезона в Лиге 2.

«Труа» покинул Лигу 1, заняв в прошлом сезоне 19 место среди 20 команд французского первенства. Выездные поединки «фермерам» удаются не очень. Всего лишь девать набранных очков в прошлом чемпионате.

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Фактор своего поля должен помочь хозяевам, как минимум, взять один балл в этой игре.

Ставка: 1Х за 1,34.

«КИ Клаксвик» — «Скала»

Чемпионат Фарерских островов. 16-й тур

После небольшого перерыва на еврокубки вновь возобновляется фарерское первенство. «КИ Клаксвик» принимал участие в Лиге Европы, где смог преодолеть один раунд. Выбил из борьбы мальтийскую «Биркиркару» (2:1 и 1:1). Но в следующем раунде был остановлен литовским «Жальгирисом» (1:2 и 1:1).

На внутренней арене «сине-белые» занимают вторую строку, набрав после 15 матчей 35 очков. Последние пять матчей в чемпионате они выиграли.

«Скала» набрала в 15 встречах 18 баллов, что правда гостевые игры принесли им всего лишь четыре пункта.

«КИ Клаксвик» явно сильнее своего предстоящего соперника. Ставим на их победу за 1,33.

Ставка: победа «КИ Клаксвик» за 1,33.

Общий коэффициент — 2,95. 0