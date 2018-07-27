ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид НересДесять вингеров для клубов АПЛ. Среди них есть представитель «Спартака» Мохамед Салах сравнял счет в матчеРепетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил Гвардиолу Александр ГоловинГоловин выбрал правильных русских
  • 12:33
    • «Спартак» сохраняет интерес к полузащитнику «Торино»
  • 12:16
    • Семак рассчитывает на усиление состава
  • 08:40
    • Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики
  • 07:33
    • Моуринью готов отпустить Дармиана
  • 07:24
    • Экс-тренер сборной Бразилии возглавил «Палмейрас»
  • 01:16
    • Бердыев: Для меня явный фаворит РПЛ — «Зенит»
  • 00:54
    • «Барселона» видит в Миньоле сменщика тер Штегена
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Открытие сезона в Нижнем Новгороде

    Прогнозы и ставки на футбол 27 июля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 27 июля
    Футболисты «Локомотива»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив» — ЦСКА

    Суперкубок России

    Открывать новый сезон в России будут столичные команды — «Локомотив» и ЦСКА матчем за Суперкубок. Подопечные Юрия Семина стали чемпионами в прошлом сезоне, а «армейцы» получили право сыграть в этом поединке только благодаря расформированию обладателя Кубка-2018 «Тосно».

    Все прогнозы на футбол

    «Железнодорожники» в межсезонье провели пять контрольных поединков, в которых одержали только одну победу при одном поражении, еще три игры они свели вничью.

    Команда Виктора Гончаренко также успела провести только пять спаррингов. И как их предстоящий противник, одержала викторию в одной встрече, две свела вничью и столько же проиграла.

    В отличии от своего оппонента ЦСКА пришлось сильно обновить свой состав. Команду покинули братья Березуцкие, Игнашевич, Муса и Головин.

    Зачастую матчи Суперкубка не отличаются результативность, и этот поединок, как мы считаем, не станет исключением.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1,66.

    «Аяччо» — «Труа»

    Чемпионат Франции. Лига 2. 1-й тур

    По итогам прошлого сезона «Аяччо» занял третье место в Лиге 2. Но в матчах плей-офф за право сыграть в элите уступил в двух играх представителю Лиги 1 «Тулузе» (0:3 и 0:1).

    На своем поле корсиканцы выступают мощно, чему свидетельствует только три поражения и две ничьи в 19 встречах прошлого сезона в Лиге 2.

    «Труа» покинул Лигу 1, заняв в прошлом сезоне 19 место среди 20 команд французского первенства. Выездные поединки «фермерам» удаются не очень. Всего лишь девать набранных очков в прошлом чемпионате.

    Календарь и таблица РФПЛ

    Фактор своего поля должен помочь хозяевам, как минимум, взять один балл в этой игре.

    Ставка: 1Х за 1,34.

    «КИ Клаксвик» — «Скала»

    Чемпионат Фарерских островов. 16-й тур

    После небольшого перерыва на еврокубки вновь возобновляется фарерское первенство. «КИ Клаксвик» принимал участие в Лиге Европы, где смог преодолеть один раунд. Выбил из борьбы мальтийскую «Биркиркару» (2:1 и 1:1). Но в следующем раунде был остановлен литовским «Жальгирисом» (1:2 и 1:1).

    На внутренней арене «сине-белые» занимают вторую строку, набрав после 15 матчей 35 очков. Последние пять матчей в чемпионате они выиграли.

    «Скала» набрала в 15 встречах 18 баллов, что правда гостевые игры принесли им всего лишь четыре пункта.

    «КИ Клаксвик» явно сильнее своего предстоящего соперника. Ставим на их победу за 1,33.

    Ставка: победа «КИ Клаксвик» за 1,33.

    Общий коэффициент — 2,95. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Локомотив — ЦСКА
  • Сегодня в 21:30
    •  1,64
  • Арсенал — ПСЖ
  • Завтра в 14:30
    •  1,94
  • Урал — Анжи
  • Завтра в 16:30
    •  1,82
  • Спартак — Оренбург
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Бенфика — Ювентус
  • Завтра в 20:05
    •  4.20
  • Челси — Интер
  • Завтра в 21:05
    •  3,10
  • Ростов — Ахмат
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Усик
  • Усик закончил школу с отличием. Гассиев не доучился
    • 09:32 22/07/2018     Курбан Бердыев на сборах
  • Подготовка «Рубина». Со скромными результатами и большими надеждами
    • 00:54 23/07/2018     Мохамед Салах сравнял счет в матче
  • Репетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил Гвардиолу
    • Вчера в 20:01
    Экспресс.
    Тоже интересно
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше Футбол Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19 Вчера в 03:310
  • 09:01
    • Мондрагора перешел из «Ювентуса» в «Удинезе»
  • 08:14
    • «Челси» требует у «Милана» 70 млн евро за Морату
  • 08:00
    • Моуринью: Узнал, что Марсьяль поехал во Францию, только когда он сам сказал
    Каллум Хадсон-Одои Футбол От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков СарриСостав «Челси» в новом сезоне должен немного омолодиться 25/07/2018 в 20:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Открытие сезона в Нижнем Новгороде
  • 2,95
    •
  • 10:08
    • Вратарь «Бернли» травмировал плечо в матче Лиги Европы
  • 09:52
    • Новый стадион «Тоттенхэма» получил название
  • 09:46
    • Кобелев считает, что матч за Суперкубок России нужно было отменить
    Неймар. Кадр из игры Игры FIFA 19: топ-5 особенностейНовые черты «лица» продолжения известного футбольного симулятора 25/07/2018 в 12:050
  • 07:50
    • «Лацио» рассмотрит только «сумасшедшие предложения» по Милинковичу-Савичу
  • 07:04
    • Кудряшов пропустит матч «Рубина» с «Краснодаром»
  • 09:39
    • Экс-хавбек «Урала» перешел в «Томь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие