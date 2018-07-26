Прогнозы и ставки на футбол 26 июля

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    «Шахтер» Солигорск — «Лех» Познань

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

    «Шахтер» легко прошел валлийский «Конна Куэй» в первом квалификационном раунде Лиги Европы — 3:1 на выезде и 2:0 дома — и продлил свою беспроигрышную серию при Сергее Ташуеве до 15 матчей.

    «Лех», напротив, висел на волоске от вылета из турнира. Дома поляки победили армянский «Гандзасар» 2:0, но в гостях испытали большие проблемы — матч катился в дополнительное время, пока на 95-й минуте не случился спасительный гол.

    Вообще, «Лех» довольно слабо играет вдали от дома — в прошлом чемпионате было море ничьих при минимуме побед и поражений. Хотя нынешний чемпионат Польши команда из Познани начала с выездной виктории над «Плоцком» (2:1), забив победный мяч... да, вы правы, в компенсированное время. О чем это говорит? Все просто — «Шахтеру» нельзя терять концентрацию ни на минуту. Особенно — в концовке.

    Ставка: «Шахтер» не проиграет и ТМ 2,5 за 2,75.

    «Динамо» Брест — «Атромитос»

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

    Если от клуба из Солигорска мы вправе ждать положительного результата, то «Динамо» — это сюрприз, причем сюрприз для всех. К первому домашнему еврокубковому матчу команда Алексея Шпилевского подходит с россыпью разных результатов (домашняя неудача с «Шахтером» — 1:3 при хорошем атакующем футболе, ничья 1:1 с аутсайдером «Лучом» на выезде с множеством новичков в основном составе) и скандалом с уходом из клуба лидера Милевского и капитана Гавриловича.

    За несколько дней ни физическая форма, ни сыгранность вдруг не появятся. «Динамо» будет непросто. И «Динамо», скорее всего, пропустит. Скажутся проблемы в обороне.

    Для «Атромитоса» матч в Белоруссии станет первым официальным в новом сезоне. Спарринги (три ничьи на 0:0 и 1:1 и победа 2:1) подтвердили, что курс у главного тренера «Атромитоса» старый — игра от обороны.

    В гостях греки, думается, не будут форсировать события. Но на гол-другой наработают. Все-таки класс у коллектива из Афин повыше.

    Ставка: победа «Атромитоса» с форой 0 за 1,90.

    «Дунайска Стреда» — «Динамо» Минск

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

    Минскому «Динамо», честно признаться, очень повезло сыграть в Словакии — победив «Дерри Сити» со счетом 2:0 в гостях, команда Сергея Гуренко расслабилась и едва не растеряла все преимущество в ответном поединке. Хозяева сыграли откровенно слабо и уступили 1:2.

    «Дунайска Стреда», впрочем, также не блистала. На этой стадии турнира словацкой команды могло и не быть, но она невероятным образом вытащила ответный матч в Тбилиси с местным «Динамо». Первая игра — 1:1, во второй гости долгое время «горели» 0:1, но потом забили два мяча на 86-й и 95-й минутах!

    Учитывая, что дома «Дунайска Стреда» теряет очки очень редко, рискнем поставить на...

    Ставка: победа «Дунайска Стреда» с форой 0 за 1,60.

    Общий коэффициент — 8,36. 0

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