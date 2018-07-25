Прогнозы и ставки на футбол 25 июля

«Десна» — «Шахтер»

Чемпионат Украины. 1-й тур

«Шахтер» стал слабее — «горнякам» наверняка будет сложно в Лиге чемпионов после потери Фреда. Но это не сильно повлияет на национальный чемпионат. И вот почему — теперь в «Шахтере» всем есть что доказывать. Команда существенно обновилась (пять новичков, трое вернулись из аренд) и должна избавиться от проблем с мотивацией, мешавших в прошлом сезоне. У Паулу Фонсеки теперь не будет такого жесткого деления на основу и резерв — это позволит равномернее распределять силы с меньшими потерями в качестве.

Мотивации прибавит и желание реабилитироваться за поражение в Суперкубке.

Впереди — крепкая «Десна», у которой нет арендованных и которая сохранила весь прошлогодний костяк, при этом провернув несколько неплохих трансферов «на вход».

Уверены, что новичок Премьер-лиги сможет дать бой фавориту и, скорее всего, огорчит Андрея Пятова раз-другой. Но все-таки проиграет.

Ставка: победа «Шахтера» и ТБ 2,5 за 1,70.

«Динамо» Киев — «Ворскла»

Чемпионат Украины. 1-й тур

Киевское «Динамо», в отличие от «Шахтера», летом сохранило костяк, который еще может расти. Но и шаг вперед при этом «бело-голубые» не сделали — проблемы в центре защиты и атаке никуда не исчезли. А конкуренция усилена на тех позициях, где и так все было в порядке (левый защитник, центральных полузащитник).

Победа в Суперкубке? Не стоит воспринимать ее как какой-то знак — трофей «Динамо» подарил Андрей Пятов и его «привоз». Александр Хацкевич способен в рамках одного матча остановить «Шахтер», но на дистанции киевлянам будет непросто из-за дефицита игроков на важных позициях.

Первой проблемой может стать «Ворскла», которая в прошлом году доказала, что добиваться результата можно и при финансовых проблемах. Василий Сачко сохранил «бронзовую» команду и теперь может спокойно готовиться к сентябрю и старту в групповом этапе Лиги Европы. После оного полтавчане, не имеющие опыта игры «через два дня на третий», скорее всего, «упадут» вниз в таблице, но до осени попортят нервы всем, в том числе и «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 3,5 за 1,84.

«Лудогорец» — «Видеотон»

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд

«Лудогорец», в последние годы приучивший своих болельщиков к еврокубкам, стартовал в квалификации ЛЧ с разгрома североирландского «Крусейдерс» — 7:0 в первом матче и 2:0 во втором.

Новая жертва «Лудогорца» — скромный по европейским меркам «Видеотон» из Венгрии, который в предыдущем раунде с большим трудом прошел команду из Люксембурга (1:1 в гостях и 2:1 дома), причем в обоих матчах «Видеотон» уступил сопернику по количеству ударов в створ ворот (2:8 в Люксембурге 3:5 дома).

Считаем, что с таким соперником команда Димитра Димитрова справится без проблем.

Ставка: победа «Лудогорца» с форой -1,5 за 2,03.

Общий коэффициент — 6,35. 0