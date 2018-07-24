Прогнозы и ставки на футбол 24 июля

«Астана» — «Мидтьюлланн»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В первом раунде квалификации чемпион Казахстана в двух матчах оказался сильнее черногорской «Сутьески» — 1:0 дома и 2:0 на выезде.

С учетом всех турниров, «Астана» не знает горечи поражений уже девять матчей кряду. В этот период подопечные Романа Григорчука выиграли девять встреч и одну свели вничью.

Уже как четыре игры подряд «желто-синие» сохраняют свои ворота на замке, при этом забив в них пять мячей.

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Клуб из Хернинга успел провести только два официальных поединка в новом сезоне. В чемпионате он стартовал с ничьей с «Орхусом» (0:0), а во втором туре проиграл «Ольборгу» (1:2).

До этих встреч 2-кратный чемпион Дании провел пять спаррингов. В первых двух контрольных играх он одержал победы, а затем два матча свел вничью и один проиграл.

Хозяева набрали хороший ход, и к тому же, фактор своего поля должен помочь хозяевам, как минимум, не проиграть.

Ставка: победа или ничья «Астаны» за 1,30.

«Црвена Звезда» — «Судува»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Беспроигрышная серия белградского клуба с учетом всех турниров насчитывает уже 22 игры подряд. Последний раз «Црвена Звезда» проигрывала еще в феврале (уступила московскому ЦСКА в 1/16 ЛЕ).

В первом раунде отбора Лиги чемпионов сербы одолели «Спартакс» из Латвии. На выезде они закончили матч ничейным результатом (0:0), а дома переиграли соперника со счетом 2:0.

Чемпион Литвы на предыдущем этапе сотворил сенсацию, выбив из турнира кипрский АПОЭЛ. На своем поле литовцы одержали победу со счетом 3:1, а в ответном поединке смогли удержать приемлемый для себя результат — 0:1.

Внутренне первенство сейчас в самом разгаре, в котором «Судува» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Чемпион Сербии сильнее своего оппонента и на своем поля обязан его обыгрывать.

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 1,21.

«Легия» — «Спартак» Трнава

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Чемпион Польши без проблем вышел во второй раунд отбора в Лиге чемпионов. На первом этапе «Легия» в двух матчах переиграла ирландский «Корк Сити» (3:0 и 1:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А вот на внутренней арене результаты не радуют болельщиков команды. В матче за Суперкубок Польши «Легия» уступила «Арке Гдыня» со счетом 2:3, а в стартовой игре чемпионата на своем поле оказались слабее «Заглембе Любин» — 1:3.

Словацкий чемпион не без труда преодолел первый раунд квалификации ЛЧ в противостоянии с боснийским клубом «Зриньски». На своем поле «Спартак» минимально переиграл гостей со счетом 1:0, а в ответной игре расписал мировую — 1:1.

Как и их предстоящий соперник, команда из Трнавы уступила в стартовой игре чемпионата «Сенице» со счетом 0:1 в гостях.

Оппоненты не отличаются высокой результативностью на европейской арене. Скорее всего, и этот матч не будет исключением.

Ставка: ТМ 2,5 за 1,79.

Общий коэффициент — 2,81. 0