Прогнозы и ставки на теннис и футбол 23 июля

Вера Звонарева (Россия) — Кайя Канепи (Эстония,8)

Москва (WTA). Первый раунд

Звонарева является бывшей второй ракеткой мира, но пока ей не удается вернуться на былой уровень. Вера остается во второй сотне рейтинга WTA, а на минувшем Уимблдоне она вышла в основную сетку, но уже на старте была остановлена будущей чемпионкой Анжелик Кербер — 5:7, 3:6.

После травы россиянка всего две игры провела на грунте в рамках турнира в Бухаресте, одолев Екатерину Александрову (6:1, 6:2) и уступив не менее разгромно Онс Жабер — 2:6, 2:6. После рождения ребенка и большой паузы Звонарева никак не может набрать физическую форму, но желания у нее — хоть отбавляй.

Канепи получила восьмой номер при посеве, а в рейтинге WTA она занимает 49-ю строчку. Могла бы эстонка находиться и выше, учитывая ее потенциал, но мешают уже хронические травмы. В последний раз на грунте Кайя играла в рамках турнира ITF в Брешии, где взяла титул. Всего она провела 16 поединков и одержала 12 побед на этом покрытии в 2018 году.

Эстонка умеет играть на грунте, а ее нынешний уровень, как мы считаем, выше формы Звонаревой, которая провела на этом покрытии всего три игры за год.

Ставка: победа Канепи за 1,59.

«Корк Сити» — «Дерри Сити»

Чемпионат Ирландии. 26-й тур

Действующий чемпион «Корк Сити» вел равную борьбу с «Дандолком» за титул, но затем последовало поражение прямому конкуренту — 1:2, а в пяти последних играх команда проиграла четырежды. Сейчас подопечные Джона Колфилда отстают от «Дандолка» на четыре очка и идут вторыми.

«Дерри» идет пятым и в целом далек от зоны еврокубков или вылета. В последних семи играх команда потерпела пять поражений.

«Дерри» проиграл «Корку» три из пяти последних очных встреч. В этом сезоне дома «кондитеры» сыграли с чемпионом вничью (0:0), а на выезде уступили — 2:4.

«Корку» пора выбираться из ямы и вновь догонять «Дандолк», чтобы претендовать на титул. Другого выхода нет, тогда как у соперника отсутствует какая-то серьезная мотивация, да и форма команды оставляет желать лучшего.

Ставка: победа «Корк Сити» с форой -1 гол за 1,67.

«Смолевичи» — «Торпедо» Жодино

Высшая лига Белоруссии. 17-й тур

«Смолевичи» являются дебютантами элитного дивизиона, а в последнее время у команды, которая идет 12-й, наметился спад — три поражения и одна ничья. Подопечные Александра Бразевича — типичный коллектив, которому не хватает забивного форварда.

При этом аналогичная проблема есть и у жодинцев, но их положение более твердое — восьмая строчка. Что касается результативности, то в последних десяти играх «автозаводцы» лишь дважды пробили тотал больше 2,5 гола. У «Смолевичей» картина аналогичная.

Матч пройдет на нейтральном поле в Борисове, так как руководство «Смолевичей» решило отказаться от искусственного покрытия на летний период. Ожидаем игры с минимумом забитых мячей.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1,49.

Общий коэффициент — 3,95. 0