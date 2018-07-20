Прогнозы и ставки на футбол 20 июля

«Неман» Гродно — «Слуцк»

Чемпионат Белоруссии. 17-й тур

«Неман» не может победить уже три тура, но если 2:2 с аутсайдером «Минском» можно назвать случайностью (коллектив из Гродно вел 2:0, но в концовке упустил победу), то 0:1 с брестским «Динамо» и 1:5 от «Витебска» — отнюдь.

Хотя и Брест, и Витебск — большие претенденты на пьедестал, с которыми тяжело всем. Так что ничего сверхъестественного в последних гродненских неудачах, наверное, нет.

А впереди — «Слуцк», который в прошлом туре тоже проиграл, причем аутсайдеру «Гомелю» (0:1), да еще и на своем поле. Вообще, в последних пяти матчах «Слуцка» было забито всего пять мячей — по одному за игру и в любую сторону, что говорит о нестабильности команды.

Считаем, что такого соперника «Неман» должен побеждать.

Ставка: «Неман» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,76.

БАТЭ — «Минск»

Чемпионат Белоруссии. 17-й тур

«Минск» выбрался подальше от зоны вылета и теперь может перевести дух — в последних трех турах недавний аутсайдер не уступил сильным «Шахтеру» (0:0) и «Неману» (2:2), а затем победил соседа по таблице «Луч» (3:1).

Сегодня минчане будут бороться с чемпионом, у которого на носу квалификации Лиги чемпионов — 25 июля состоится домашний матч против финского ХИКа. Очевидно, что фаворит будет рассматривать матч чемпионата как генеральную репетицию.

И, учитывая последние результаты (чемпион пропускал от двух аутсайдеров и уже месяц не играет на ноль), постарается одержать сдержанную по эмоциям победу в два-три мяча без пропущенных голов.

Ставка: победа БАТЭ и ТМ 3,5 за 1,84.

«Трабзонспор» — «Спартак»

Товарищеский матч

«Спартак» на австрийском сборе работает без выходных и нередко с двухразовыми тренировками. Отсюда — скромные (и нестабильные) результаты спаррингов. После 1:3 с «Риекой» «красно-белые» одержали три победы, наколотив аж семь мячей и пропустив всего два.

Впереди — «Трабзонспор» с Куцкой и Родальегой в составе.

Уверены, что легкой прогулки против пятой команды Турции не получится — «Трабзонспор» определенно точно сильнее всех остальных «австрийских» соперников «Спартака».

Ставка: обе команды забьют за 1,70.

Общий коэффициент — 5,51. 0