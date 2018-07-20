ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииЛето, которое мы не забудем Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые героиВзгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году Алисон Бекер«Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мира
  • 09:22
    • Стала известна дата следующего боя Емельяненко
  • 09:13
    • Агент Габриэла не получал предложений от ЦСКА
  • 08:15
    • Арсен Венгер возглавит сборную Японии
  • 08:06
    • Неймар останется в ПСЖ
  • 07:56
    • «Оклахома» обменяет Энтони в «Атланту»
  • 07:43
    • «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с мексиканской «Америкой»
  • 07:33
    • Эрнандес хочет зарабатывать в ЦСКА почти 6 млн евро в год
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Проверка перед еврокубками

    Прогнозы и ставки на футбол 20 июля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 20 июля
    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Неман» Гродно — «Слуцк»

    Чемпионат Белоруссии. 17-й тур

    «Неман» не может победить уже три тура, но если 2:2 с аутсайдером «Минском» можно назвать случайностью (коллектив из Гродно вел 2:0, но в концовке упустил победу), то 0:1 с брестским «Динамо» и 1:5 от «Витебска» — отнюдь.

    Хотя и Брест, и Витебск — большие претенденты на пьедестал, с которыми тяжело всем. Так что ничего сверхъестественного в последних гродненских неудачах, наверное, нет.

    А впереди — «Слуцк», который в прошлом туре тоже проиграл, причем аутсайдеру «Гомелю» (0:1), да еще и на своем поле. Вообще, в последних пяти матчах «Слуцка» было забито всего пять мячей — по одному за игру и в любую сторону, что говорит о нестабильности команды.

    Считаем, что такого соперника «Неман» должен побеждать.

    Ставка: «Неман» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,76.

    БАТЭ — «Минск»

    Чемпионат Белоруссии. 17-й тур

    «Минск» выбрался подальше от зоны вылета и теперь может перевести дух — в последних трех турах недавний аутсайдер не уступил сильным «Шахтеру» (0:0) и «Неману» (2:2), а затем победил соседа по таблице «Луч» (3:1).

    Сегодня минчане будут бороться с чемпионом, у которого на носу квалификации Лиги чемпионов — 25 июля состоится домашний матч против финского ХИКа. Очевидно, что фаворит будет рассматривать матч чемпионата как генеральную репетицию.

    И, учитывая последние результаты (чемпион пропускал от двух аутсайдеров и уже месяц не играет на ноль), постарается одержать сдержанную по эмоциям победу в два-три мяча без пропущенных голов.

    Ставка: победа БАТЭ и ТМ 3,5 за 1,84.

    «Трабзонспор» — «Спартак»

    Товарищеский матч

    «Спартак» на австрийском сборе работает без выходных и нередко с двухразовыми тренировками. Отсюда — скромные (и нестабильные) результаты спаррингов. После 1:3 с «Риекой» «красно-белые» одержали три победы, наколотив аж семь мячей и пропустив всего два.

    Впереди — «Трабзонспор» с Куцкой и Родальегой в составе.

    Уверены, что легкой прогулки против пятой команды Турции не получится — «Трабзонспор» определенно точно сильнее всех остальных «австрийских» соперников «Спартака».

    Ставка: обе команды забьют за 1,70.

    Общий коэффициент — 5,51. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3,60
  • Трабзонспор — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  1,87
  • Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд
  • Завтра в 04:00
    •  1,68
  • Бавария — ПСЖ
  • Завтра в 17:00
    •  2,25
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • Завтра в 18:00
    •  1,78
  • Зенит — Интер
  • Завтра в 21:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 10-16 июля
    • 09:20 16/07/2018     Ведран Чорлука сыграет в финале
  • Сборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов
    • 03:28 14/07/2018     Шаппи Корсанди, журналист
  • Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин
    • 11:44 17/07/2018
    Экспресс.
    Тоже интересно
    Лука Модрич и Килиан Мбаппе Футбол Выше только звёзды: пять героев ЧМ-2018Пять человек, ярко блеснувших на чемпионате мира-2018 Вчера в 01:590
  • 07:18
    • «Локомотив» близок к аренде Крыховяка
  • 07:05
    • В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве Дениса Тена
  • 09:50
    • Донской одолел Джумхура и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге
    Юрий Семин и Леонид Слуцкий Футбол Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборахРассказываем о подготовке «железнодорожников» к старту нового сезона 18/07/2018 в 20:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Проверка перед еврокубками
  • 5,51
    •
  • 09:35
    • «Сибирь» заключила контракт с защитником
  • 09:35
    • «Вашингтон» заключил двухлетний контракт с защитником
  • 09:23
    • «Питтсбург» подписал нападающего
    Эден Азар Футбол Топ-3 разочаровывающих форм из нового сезона АПЛКлубы хотели приятно удивить своих болельщиков, но «чего-то не удалось» 18/07/2018 в 14:140
  • 09:08
    • Уткин: Игнашевич — главный герой сборной России
  • 09:03
    • «Вест Хэм» предложил 22 млн евро за финалиста ЧМ-2018
  • 08:55
    • СМИ: Павар близок к переходу в «Баварию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие