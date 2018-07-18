Прогнозы и ставки на футбол 18 июля

«Карабах» — «Олимпия»

Футбол. Лига чемпионов. Первый отборочный раунд

В первом матче этих команд, который состоялся в столице Словении, азербайджанский клуб благодаря голу Вильда-Дональда Герье смог добыть минимальную победу со счетом 1:0.

Игра проходила с небольшим преимуществом «Олимпии», но более высокий класс игроков «Карабаха» позволил им реализовать один из своих немногочисленных моментов.

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Одержав эту победу, «скакуны» прервали свою серию без викторий, которая насчитывала четыре поединка, что правда все эти встречи носили товарищеский характер.

А словенцы продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр кряду (три из них были контрольными поединками).

«Карабах» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов смог завоевать место в групповом этапе. И в этом году он будет стремится повторить успех.

Азербайджанцы постараются и в ответной игре одержать победу, чтобы набрать нужные для рейтинга баллы.

Ставка: победа «Карабаха» за 1,58.

«Русенборг» — «Валюр»

Футбол. Лига чемпионов. Первый отборочный раунд

В первом поединке противостояния норвежского и исландского чемпиона верх взяла островная команда со счетом 1:0. Единственный гол был забит под занавес встречи.

«Маленькие тролли» после 16 игр чемпионата Норвегии идут на втором месте, с отставанием от первой строки на два балла. Последние три матча внутреннего первенство они выиграли с общим счетом 6:1.

В прошлом сезоне ЛЧ 25-кратный чемпион Норвегии с большим трудом смог преодолеть первый раунд квалификации. Только благодаря голу в овертайме прошел ирландский «Дандолк» (2:1 и 1:1).

«Соколы» после 12 матчей исландского первенства делят 1-2 строку с «Стьярнаном», оппоненты набрали в этих поединках по 25 пунктов.

21-кратный чемпион Исландии в прошлом сезоне третий раз в своей истории преодолел один этап отбора в еврокубках.

На выезде островитяне выступают слабо, поэтому в предстоящем поединке ждем победы хозяев поля.

Ставка: победа «Русенборга» за 1,32.

«Селтик» — «Алашкерт»

Футбол. Лига чемпионов. Первый отборочный раунд

В этом противостоянии все решилось уже в первом поединке этих команд. Шотландцы на выезде разгромили армянский клуб — 3:0 и практически завоевали билет в следующий раунд соревнований.

«Кельты» за последние четыре игры добыли победы во всех этих поединках и смогли забить в них 15 голов, а пропустили только один.

Армяне, напротив, последнюю свою викторию праздновали еще в конце мая. После того они три встречи сыграли вничью и один матч проиграли.

«Алашкерт» в еврокубковых поединках на выезде еще не побеждал. В шести встречах клуб из города Мартуни три свел вничью и столько же проиграл.

«Селтик» на своей арене выступает очень мощно, и как мы считаем, в ответном поединке тоже одержит победу.

Ставка: победа «Селтика» с форой (-2) за 1,45.

Общий коэффициент — 3,02. 0