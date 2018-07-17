Прогнозы и ставки на футбол 17 июля

«Црвена Звезда» — «Спартак» Юрмала

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» примет «Спартак» из Юрмалы.

Первая встреча этих команд довольно неожиданно завершилась нулевой ничьей. Сербы владели инициативой, но взломать крепкую оборону латышей так и не смогли.

На своем поле «Црвена Звезда», конечно же, будет фаворитом. Однако вряд ли ей удастся добиться уж слишком легкой победы.

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Ожидаем, что «Спартак» вновь сядет в глубокую оборону и заставит белградских болельщиков понервничать.

Ставка: победа «Спартака» с форой +3 за 1,53.

«Легия» — «Корк Сити»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

В этой паре «Легия» изначально была фаворитом, что и подтвердила в первом выездном матче, в котором победила 1:0.

Имея ощутимое преимущество, поляки забили единственный гол в конце второго тайма усилиями Михала Кухарчика.

В Варшаве «Легия» получит возможность диктовать свой темп игры, который вряд ли порадует зрителей. «Армейцы» и так имеют преимущество, поэтому большими силами идти вперед не будут, а ирландцы вряд ли осмелятся действовать слишком открыто, ведь их козырь — «стандарты» и контратаки.

Таким образом, мы ждем не слишком результативной игры, в которой вряд ли будет забито больше трех голов.

Ставка: тотал голов меньше 3 за 1,61.

«Крузейдерс» — «Лудогорец»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

А вот в этой паре уже точно все понятно: преимущество в семь мячей футболисты «Лудогорца» уже не отдадут, поэтому точно сыграют во втором квалификационном раунде.

«Крузейдерс» оказался слишком слабым соперником. Настолько слабым, что в первой игре не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Расслабятся ли игроки «Лудогорца» в Северной Ирландии? Нам кажется, что ждать этого не стоит. Во-первых, уровень соперника настолько низок, что они точно заскучают. Во-вторых, состав болгарской команды насыщен бразильцами, да и бразильский тренер требует от них активно действовать в атаке.

Исходя из вышесказанного, ждем от «Лудогорца» еще одной уверенной победы, пусть и не столь крупной, как в Болгарии.

Ставка: победа «Лудогорца» с форой -2 за 2,00.

Общий коэффициент — 4,92. 0