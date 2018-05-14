Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 14 мая

«Фулхэм» — «Дерби Каунти»

Футбол. Чемпионшип. Плей-офф за право играть в Премьер-лиге

На данный момент в Чемпионшипе проходят полуфинальные матчи плей-офф за право играть в Премьер-лиге.

В ответном матче 1/2 финала «Фулхэм» на своем поле примет «Дерби Каунти», которому на прошлой неделе проиграл со счетом 0:1.

Откровенно говоря, результат встречи совершенно не отображает того, что происходило на поле. «Фулхэм» владел подавляющим преимуществом, контролировал мяч 74 процента времени, нанес больше десяти ударов по воротам, попал в каркас.

В то же время «Дерби» с трудом сдерживал натиск гостей, а своим единственным шансом воспользовался в середине первого тайма.

На своем поле, как нам кажется, «Фулхэм» должен взять реванш, поэтому мы ждем от него только победы.

Ставка: победа «Фулхэма» за 1,63.

Канада – Латвия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Говорить о том, что в матче между сборными Канады и Латвии ожидается борьба, не приходится. Уровень команд на данный момент сейчас просто несопоставим, поэтому мы бы не стали сомневаться в успехе Билла Питерса.

Однако у латвийцев есть все шансы сыграть достойно, как они это сделали во встрече против США (2:3 ОТ).

Конечно, кого-то может смутить крупное поражение Латвии от Финляндии (1:8), но ведь и Канада накануне не смогла справиться с мощными Суоми (1:5).

В общем, мы ждем победы от канадцев, но не слишком крупной. Латвийцы должны оказать сопротивление.

Ставка: победа сборной Латвии с форой +5 за 1,73.

Чехия – Австрия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Сборная Чехии пока очень уверенно выступает на чемпионате мира, где одержала пять побед в шести сыгранных матчах, а единственное поражение потерпела от Швеции (2:3).

В то же время у Австрии ситуация противоположная – одна победа при пяти поражениях. Впрочем, свою главную задачу подопечные Роджера Бадера все же решили, обыграв Белоруссию (4:0), понизив ее в классе.

4,25Экспресс

Теперь австрийцам практически не за что бороться, тогда как чехам очередная победа не помешает для борьбы за более высокое место в турнирной таблице.

Возможно, Чехия не будет выкладываться на 100 процентов, но перевес хотя бы в три шайбы должна обеспечить.

Ставка: победа сборной Чехии с форой -3 за 1,51.

Общий коэффициент – 4,25.

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