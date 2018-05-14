ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ

    Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 14 мая

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Дерби Каунти» — «Фулхэм»
    «Дерби Каунти» — «Фулхэм»
    fulhamfc.com

    «Фулхэм» — «Дерби Каунти»

    Футбол. Чемпионшип. Плей-офф за право играть в Премьер-лиге

    На данный момент в Чемпионшипе проходят полуфинальные матчи плей-офф за право играть в Премьер-лиге.

    В ответном матче 1/2 финала «Фулхэм» на своем поле примет «Дерби Каунти», которому на прошлой неделе проиграл со счетом 0:1.

    Откровенно говоря, результат встречи совершенно не отображает того, что происходило на поле. «Фулхэм» владел подавляющим преимуществом, контролировал мяч 74 процента времени, нанес больше десяти ударов по воротам, попал в каркас.

    В то же время «Дерби» с трудом сдерживал натиск гостей, а своим единственным шансом воспользовался в середине первого тайма.

    На своем поле, как нам кажется, «Фулхэм» должен взять реванш, поэтому мы ждем от него только победы.

    Ставка: победа «Фулхэма» за 1,63.

    Канада – Латвия

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

    Говорить о том, что в матче между сборными Канады и Латвии ожидается борьба, не приходится. Уровень команд на данный момент сейчас просто несопоставим, поэтому мы бы не стали сомневаться в успехе Билла Питерса.

    Ближайшие события

    Однако у латвийцев есть все шансы сыграть достойно, как они это сделали во встрече против США (2:3 ОТ).

    Конечно, кого-то может смутить крупное поражение Латвии от Финляндии (1:8), но ведь и Канада накануне не смогла справиться с мощными Суоми (1:5).

    В общем, мы ждем победы от канадцев, но не слишком крупной. Латвийцы должны оказать сопротивление.

    Ставка: победа сборной Латвии с форой +5 за 1,73.

    Чехия – Австрия

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

    Сборная Чехии пока очень уверенно выступает на чемпионате мира, где одержала пять побед в шести сыгранных матчах, а единственное поражение потерпела от Швеции (2:3).

    В то же время у Австрии ситуация противоположная – одна победа при пяти поражениях. Впрочем, свою главную задачу подопечные Роджера Бадера все же решили, обыграв Белоруссию (4:0), понизив ее в классе.

    4,25Экспресс

    Теперь австрийцам практически не за что бороться, тогда как чехам очередная победа не помешает для борьбы за более высокое место в турнирной таблице.

    Возможно, Чехия не будет выкладываться на 100 процентов, но перевес хотя бы в три шайбы должна обеспечить.

    Ставка: победа сборной Чехии с форой -3 за 1,51.

    Общий коэффициент – 4,25.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ
  • 4,25
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018
    Комментарии
    Подробный разбор
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов