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    Экспресс дня. Заключительный тур АПЛ

    Прогнозы и ставки на футбол 13 мая

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    Футболисты «Челси» могут остаться без Лиги чемпионов
    Футболисты «Челси» могут остаться без Лиги чемпионов
    talkchelsea.net

    «Ньюкасл» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

    Лондонский «Челси» пока не попадает в зону Лиги чемпионов, занимая лишь пятое место в турнирной таблице. До идущего четвертым «Ливерпуля» всего два балла, так что «синим» нужно только побеждать и надеяться на осечку конкурента.

    Вероятно, привести три очка с «Сент-Джеймс Парк» не составит труда для команды Антонио Конте, ведь их соперник на финише сезона сбросил обороты.

    Сразу после того, как «сороки» обезопасили себя от вылета, они начали проигрывать всем подряд. На данный момент их серия поражений составляет четыре матча.

    Все прогнозы на АПЛ

    Конечно, «Ньюкаслу» хотелось бы завершить сезон на мажорной ноте перед своими болельщиками, однако очки сейчас гораздо нужнее «Челси».

    Ставка: победа «Челси» за 1,60.

    «Ливерпуль» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

    Задача «Ливерпуля» предельно ясна – победа над «Брайнтоном», которая гарантированно позволит подопечным Юргена Клоппа получить билет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Ближайшие события

    Очевидно, что «красные» могут получить этот билет и через финал против «Реала», но его еще нужно выиграть, так что куда надежнее будет это сделать именно в Премьер-лиге.

    «Ливерпуль» довольно уверенно играет на «Энфилде», где в этом сезоне в рамках АПЛ не потерпел ни одного поражения, при этом много забивая.

    Нам кажется, что «красные» не позволят себе расслабления и уверенно обыграют немотивированного противника, который все свои задачи на сезон уже решил.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 1,51.

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

    Футболисты «Манчестер Сити» в статусе нового чемпиона Англии едут завершать сезон в гостях у «Саутгемптона».

    «Горожане» уже отпраздновали свой триумф, поэтому могут немного расслабиться и думать об отдыхе, а также строить планы на следующий сезон.

    4,30Экспресс

    Что касается «святых», то им по-прежнему грозит вылет в Чемпионшип. Конечно, преимущество над «Суонси» в три очка добавляет оптимизма болельщикам, но лучше было бы все же набрать хотя бы одно очко в последнем туре, чтобы совсем не давать надежды «лебедям».

    К слову, в четырех предыдущих турах «Саутгемптон» не потерпел ни одного поражения, что говорит о хорошей игровой форме команды, у которой есть все, чтобы достойно противостоять расслабленному чемпиону.

    Ставка: победа «Саутгемптона» с форой +1,5 за 1,78.

    Общий коэффициент – 4,30.

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  • Экспресс дня. Заключительный тур АПЛ
  • 4,30
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