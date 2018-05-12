Прогнозы и ставки на футбол 12 мая

«Бетис» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

В рамках 37-го тура испанской Примеры пройдет дерби Андалусии, в котором «Бетис» примет «Севилью».

«Зеленые» на данный момент уже обеспечили себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Впрочем, им по-прежнему важно не опуститься ниже шестой строчки, чтобы стартовать в еврокубках сразу с групповой стадии.

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В то же время «Севилья» как раз идет седьмой, но не может расслабляться, поскольку «Хетафе» дышит ей в спину.

Недавно на пост главного тренера «Севильи» вернулся Хоакин Капаррос, под руководством которого команда уже успела обыграть «Реал Сосьедад» (1:0) и «Реал» (3:2). «Красно-белые» демонстрируют признаки оживления, поэтому мы не удивимся, если они выиграют дерби даже на чужом поле.

Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1,90.

«Хетафе» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

Футболистам «Хетафе» очень нужна победа, которая оставит им шансы на попадание в зону Лиги Европы по итогам нынешнего сезона. Однако соперник у подопечных Пепе Бордаласа довольно сложный – «Атлетико».

«Матрасники» на данный момент идут вторыми в турнирной таблице, опережая «Реал» на три балла. Но их мысли сейчас вряд ли связаны только с тем, как сохранить виртуальное серебро.

Подопечным Диего Симеоне важно набрать очки, сохранив при этом как можно больше сил на предстоящий финал Лиги Европы против «Марселя».

Игра на «Колисеум Альфонсо Перес» ожидается довольно напряженная, поэтому большого количества голов мы бы не ждали, помня о том, что любимый счет «Атлетико» — 1:0.

Ставка: тотал голов меньше 2 за 1,77.

«Депортиво» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. 37-й тур

Для «Депортиво» два последних тура превратились в прощание с элитным дивизионом, поскольку команда из Ла-Коруньи потеряла шансы покинуть зону вылета.

В этом сезоне «Депортиво» смотрелся гораздо лучше тех же «Малаги» и «Лас-Пальмаса», однако его подвело малое количество побед, которых было всего шесть, что катастрофически мало.

4,94Экспресс

А вот для «Вильярреала» заключительные матчи сезона по-прежнему важны, ведь он продолжает борьбу за еврокубки. К слову, победа в Ла-Корунье гарантированно позволит «желтой субмарине» получить билет в Лигу Европы.

Такой шанс подопечные Хавьера Кальехи просто не имеют права упустить, ведь в последнем туре их ждет «Реал», у которого выиграть будет не так просто.

Ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 1,47.

Общий коэффициент – 4,94.

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