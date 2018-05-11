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    Экспресс дня. «Провансальцы» не отпустят конкурентов

    Прогнозы и ставки на футбол 11 мая

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    Димитри Пайет
    Димитри Пайет
    skysports.com

    «Генгам» — «Марсель»

    Чемпионат Франции. 37-й тур

    За 2-а тура до окончания французского первенства «Генгам» расположился на 11-й строке в турнирной таблице. В 36-ти поединках «фермеры» завоевали 46-ть баллов.

    «Трактористам» уже не грозит понижение в классе, и до еврокубкового места им не подняться. Примечательно, что проиграв в прошлом туре «Дижону» (1:3) на везде, подопечные Бертрана Депла прервали свою 6-матчевую серию без поражений.

    «Южане» на прошлой неделе смогли оформить выход в финал Лиги Европы, одолев в 2-х матчевом противостоянии австрийский «Зальцбург» (2:0 1:2).

    На внутренней арене «провансальцы» ведут борьбу за право попасть в топ-3, чтобы на следующий сезон выступить в Лиги чемпионов. На данный момент они расположились на 4-й строке турнирки. Футболисты Руда Гарсии отстают от 2-го «Лиона» на 2-а очка, а 3-го «Монако» — на одно.

    Ближайшие события

    «Марсель» в Лиге 1 не проигрывает уже 6-ть матчей подряд, одержав 4-е победы и 2-а раза сыграв вничью.

    В предстоящем поединке «провансальцам» нельзя терять очки, чтобы не лишиться шансов на участие в чемпионской Лиги на следующий сезон.

    Ставка: победа «Марселя» за 1,71.

    «Дерби» — «Фулхэм»

    Чемпионат Англии. Плей-офф

    В регулярном первенстве «бараны» заняли 6-е место, набрав в 46-ти поединках 75-ть очков. Участие в плей-офф «Дерби» гарантировал себе только в заключительном туре Чемпионшипа, обыграв «Барнсли» (4:1) на своем поле.

    На данный момент у подопечных Гари Роуэтта 3-матчевая беспроигрышная серия (2-е победы и одна ничья).

    «Дачники» закончили регулярку на 3-й строке турнирки, отстав от 2-го «Кардиффа» на 2-а пункта. В заключительном матче первенства они проиграли «Бирмингему» (1:3) в гостях и позволили валлийской команде, которая на своем поле сыграла с «Рэдингом» — 0:0, получить прямую путевку в АПЛ.

    Поражением от бирмингемцев, «Фулхэм» прервал свою впечатляющую серию без поражений в Чемпионшипе, которая составляла 23-и поединка.

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    В этом сезоне в регулярном первенстве «Фулхэм» и «Дерби» в Лондоне поделили очки (1:1), а в Дерби победу праздновали «дачники» со счетом 2:1.

    «Фулхэм» сильнее своего оппонента, поэтому ставим на их победу с форой.

    Ставка: победа «Фулхэма» с форой (0) за 1,74.

    «Лорка» — «Нумансия»

    Чемпионат Испании. Сегунда. 39-й тур

    «Лорка» после 38-ми матчей Сегунды набрала всего 27-мь очков. И за 4-е тура до конца первенства «броколли» лишились шансов на спасение (21-е место). И теперь следующий сезон «Лорка» начнет дивизионом ниже.

    В последних 4-х встречах команда Фабрисиано Гонсалеса проиграла всего лишь один матч, 2-а свела вничью и один раз выиграла.

    «Нумансия» за 4-е тура до окончания Сегунды расположилась на 5-м месте (зона плей-офф), опережая 6-ю и 7-ю команду на 1 и 2 очка соответственно.

    «Красные» проиграв на своем в прошлом туре «Вальядолиду» (0:1), прервали 5-матчевую беспроигрышную серию.

    Напрямую в Примеру «нумантинос» уже не смогут выйти. Их задача удержаться в зоне плей-офф. Поэтому в игре с аутсайдером они обязаны брать 3-и очка.

    Ставка: победа «Нумансии» за 2,11.

    Общий коэффициент – 6,28.

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  • Экспресс дня. «Провансальцы» не отпустят конкурентов
  • 6,28
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