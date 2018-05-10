Прогнозы и ставки на футбол 10 мая

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Англии. 31-й тур

В прошлую пятницу Жозе Моуринью предоставил шанс многим резервистам, включая «обиженных» зимним трансфером Алексиса Санчеса Антони Марсьялю и Маркусу Рашфорду. Казалось бы, не самая сложная задача – обыграть команду, которая на тот момент еще не обеспечила себе место в АПЛ на следующий сезон. Казалось бы — выходи и доказывай. Но нет. Единственный, кто не подвел «Особенного» — Давид Де Хеа. Испанец снова сделал несколько великолепных сэйвов, но даже он был бессилен после удара головой Паскаля Гросса. «Брайтон» победил 1:0, гарантировал себе сохранение прописки и в очередной раз показал всем нам — работы у Моуриньо по-прежнему непочатый край.

«Вест Хэм» в прошлом туре гарантировал себе сохранение места в Премьер-лиге, спокойно разобравшись с немотивированным «Лестером» — гостевые 2:0 благодаря голам Мариу и Ноубла.

Очевидно, что сегодня у «айронс» желания будет не меньше. А уже если вспомнить результат матча первого круга (4:0 в пользу «дьяволов» с дублем Лукаку), то и подавно. Так что, думается, минимум на один мяч «молотки» наработают.

Ставка: обе команды забьют за 1,79.

«Акхисар Беледиеспор» — «Фенербахче»

Кубок Турции. Финал

В Эскишехире в финальном матче Кубка Турции встретятся один из аутсайдеров Суперлиги «Акхисар Беледиеспор» и «Фенербахче».

Первые не знают побед с начала марта — два месяца назад нынешняя команда украинца Евгения Селезнева обыграла в Стамбуле... «Фенербахче» со счетом 3:2, но с тех пор скатилась на 14-ю строчку таблицы и рискует остаться за бортом элитного дивизиона на следующий сезон. Впрочем, эта команда прекрасно умеет настраиваться на «большие матчи». Вспомните, например, оба поединка с «Фенером» (3:2 в марте и 1:0 в сентябре) и полуфинальную битву с «Галатасараем» (2:0 с дублем Селезнева).

5,50Экспресс

Так что записывать в фавориты «орлов», за плечами которых шестиматчевая победная серия, мы бы не стали. Номинальные хозяева будут искать счастье в контратаках, а Селезнева при такой игре маслом не корми... Так что смело ставим на...

Ставка: обе команды забьют за 1,84.

«Брондбю» — «Силькеборг»

Кубок Дании. Финал

Кубок Дании разыграют лидер первой шестерки национального чемпионата «Брондбю» и «Силькеборг», который новый сезон с большой долей вероятности начнет дивизионом ниже.

10-кратный чемпион Дании и 6-кратный обладатель Кубка — очевидный фаворит предстоящего противостояния. Во-первых, «Брондбю» в 2018-м еще не проигрывал. Во-вторых, в нынешнем сезоне он дважды уверенно разобрался с «Силькеборгом» — 3:1 и 4:1.

Вряд ли что-то изменится на «Паркен». Номинальным гостях следует сосредоточиться не на финале, где шансы действительно мизерные, а на четвертьфинале плей-офф с «Люнгбю».

Ставка: победа «Брондбю» с форой -1,5 за 1,67.

Общий коэффициент – 5,50.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен