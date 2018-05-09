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    Экспресс дня. «Реал» лишит «Севилью» надежд на попадание в еврокубки

    Прогнозы и ставки на футбол 9 мая

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    Дани Карвахаль
    Дани Карвахаль
    realmadrid.com

    «Барселона» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

    Каталонская «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но даже после этого не сбросила обороты, поскольку ей очень хочется завершить первенство без единого поражения, что вполне реально.

    Радует, что «сине-гранатовые» продолжают демонстрировать зрелищный и результативный футбол, забивая как минимум два гола в матчах с «Реалом», «Депортиво», «Сельтой», «Валенсией», «Леганесом», «Севильей», «Атлетиком» и «Малагой».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На очереди – встреча с «Вильярреалом», ведущим борьбу за место в Лиге Европы и имеющим серию из трех побед кряду. «Желтая субмарина» хоть и забивает много, но не отличается уж слишком высокой надежностью в обороне, что должно сыграть на руку каталонцам.

    В первом круге «Барселона» дважды поразила ворота «Вильярреала», а на своем поле она, как нам кажется, должна улучшить этот показатель.

    Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1,79.

    «Севилья» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

    «Севилья», сменив тренера, в прошлом туре одержала победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) и сохранила шансы на выход в еврокубки. Впрочем, они настолько малы, что теперь андалузцы просто обязаны обыгрывать всех оставшихся соперников.

    Ближайшие события

    Проблема в том, что в этот раз на «Рамон Санчем Писхуан» пожалует сам финалист Лиги чемпионов мадридский «Реал».

    «Сливочные» идут лишь третьими в турнирной таблице, но в случае победы над «Севильей» могут сравняться с «Атлетико» по набранным очкам.

    Конечно, сложно прогнозировать «Реалу» уверенную победу, когда Криштиану Роналду получил травму, а Гарет Бейл отбывает дисквалификацию, но даже без этих игроков мадридцы очень
    сильны и точно превосходят кризисную «Севилью», которую вряд ли спасут даже родные трибуны.

    Ставка: победа «Реала» с форой 0 за 2,10.

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

    За два тура до завершения сезона в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов, находясь на четвертом месте. Позициям «шпор» серьезно угрожает «Челси», у которого всего на два балла меньше.

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошлом туре лондонцы умудрились в гостях проиграть «Вест Бромвичу» (0:1), чем немного усложнили себе задачу.

    5,90Экспресс

    Впрочем, в этот раз в гости к «Тоттенхэму» едет немотивированный «Ньюкасл», который уже ни на что не претендует.

    «Сороки» проиграли три последних матча, поэтому вряд ли будут серьезно сопротивляться на «Уэмбли».

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 1,57.

    Общий коэффициент – 5,90.

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    Экспресс дня. Кто выиграет борьбу за выживание в АПЛ?Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 8 мая
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  • Экспресс дня. «Реал» лишит «Севилью» надежд на попадание в еврокубки
  • 5,90
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