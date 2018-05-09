Прогнозы и ставки на футбол 9 мая

«Барселона» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

Каталонская «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но даже после этого не сбросила обороты, поскольку ей очень хочется завершить первенство без единого поражения, что вполне реально.

Радует, что «сине-гранатовые» продолжают демонстрировать зрелищный и результативный футбол, забивая как минимум два гола в матчах с «Реалом», «Депортиво», «Сельтой», «Валенсией», «Леганесом», «Севильей», «Атлетиком» и «Малагой».

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На очереди – встреча с «Вильярреалом», ведущим борьбу за место в Лиге Европы и имеющим серию из трех побед кряду. «Желтая субмарина» хоть и забивает много, но не отличается уж слишком высокой надежностью в обороне, что должно сыграть на руку каталонцам.

В первом круге «Барселона» дважды поразила ворота «Вильярреала», а на своем поле она, как нам кажется, должна улучшить этот показатель.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1,79.

«Севилья» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

«Севилья», сменив тренера, в прошлом туре одержала победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) и сохранила шансы на выход в еврокубки. Впрочем, они настолько малы, что теперь андалузцы просто обязаны обыгрывать всех оставшихся соперников.

Проблема в том, что в этот раз на «Рамон Санчем Писхуан» пожалует сам финалист Лиги чемпионов мадридский «Реал».

«Сливочные» идут лишь третьими в турнирной таблице, но в случае победы над «Севильей» могут сравняться с «Атлетико» по набранным очкам.

Конечно, сложно прогнозировать «Реалу» уверенную победу, когда Криштиану Роналду получил травму, а Гарет Бейл отбывает дисквалификацию, но даже без этих игроков мадридцы очень

сильны и точно превосходят кризисную «Севилью», которую вряд ли спасут даже родные трибуны.

Ставка: победа «Реала» с форой 0 за 2,10.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

За два тура до завершения сезона в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов, находясь на четвертом месте. Позициям «шпор» серьезно угрожает «Челси», у которого всего на два балла меньше.

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В прошлом туре лондонцы умудрились в гостях проиграть «Вест Бромвичу» (0:1), чем немного усложнили себе задачу.

5,90Экспресс

Впрочем, в этот раз в гости к «Тоттенхэму» едет немотивированный «Ньюкасл», который уже ни на что не претендует.

«Сороки» проиграли три последних матча, поэтому вряд ли будут серьезно сопротивляться на «Уэмбли».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 1,57.

Общий коэффициент – 5,90.

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