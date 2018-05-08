ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Кто выиграет борьбу за выживание в АПЛ?

    Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 8 мая

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Суонси»
    Футболисты «Суонси»
    swanseacity.com

    Финляндия – Норвегия

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

    Сборная Финляндии стартовала на текущем чемпионате мира просто замечательно. Команда «уничтожила» Южную Корею и Латвию, победив каждую из этих команд с одинаковым счетом 8:1!

    Кто-то скажет, что соперники у Суоми были не самые сильные, и это действительно так. Но все равно атакующей игрой подопечных Лаури Марьямяки можно только восхищаться.

    А вот Норвегия пока особо не блещет. В первом туре она проиграла Латвии в овертайме (2:3 ОТ), после чего с трудом одолела Германию по буллитам (5:4 Б).

    Как видим, скандинавы имеют некоторые проблемы в обороне, ведь пропускать сразу четыре шайбы от немцев – это перебор.

    Мы ждем от финнов очередной уверенной победы, тем более что соперник ни в чем особо не превосходит ни корейцев, ни латышей.

    Ставка: победа сборной Финляндии с форой -3,5 за 1,90.

    Чехия – Швейцария

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

    Сборная Чехии приехала на чемпионат мира с несколькими представителями НХЛ в составе, что, безусловно, сделало ее только сильнее. Однако пока подопечным Йозефа Яндача приходится тяжело.

    Ближайшие события

    В стартовом туре чехи с трудом одолели Словакию (3:2 ОТ), переведя игру в овертайм лишь за десять секунд до финальной сирены. Сразу после этого они потерпели поражение от Швеции (2:3), хотя в целом играли достойно.

    Что касается Швейцарии, то она пока идет без поражений, ведь победила Австрию (3:2 ОТ) и Словакию (2:0).

    Очевидно, что команду Патрика Фишера устроит любой дележ очков, а вот Чехия на это вряд ли согласится, поэтому будет играть на победу в основное время, которая позволит ей подняться выше в турнирной таблице. Ставим на чехов!

    Ставка: победа сборной Чехии в основное время за 2,00.

    «Суонси» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

    Важнейший с точки зрения турнирной борьбы матч пройдет в чемпионате Англии, где «Суонси» примет «Саутгемптон».

    «Лебеди» на данный момент находятся в зоне вылета, однако они могут ее покинуть, ведь имеют такое же количество баллов, как и «святые».

    «Суонси» не выигрывал в национальном первенстве с 3 марта, но виной этому мог стать трудный календарь, ведь только в апреле пришлось сыграть с «Манчестер Сити» (0:5) и «Челси» (0:1).

    7,33Экспресс

    У «Саутгемптона» была победа над «Борнмутом» (2:1), но ее можно назвать исключением из правил, так как подопечные Марка Хьюза редко радуют своих болельщиков такими успехами.

    Мы ждем равной и напряженной борьбы в этом матче за выживание, поэтому рассчитываем увидеть голы от двух команд.

    Ставка: обе забьют за 1,93.

    Общий коэффициент – 7,33.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кто выиграет борьбу за выживание в АПЛ?
  • 7,33
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеру«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 1-7 мая
  • Где хотел бы поиграть Хедира, что говорят про Гризманна, кто станет вторым самым дорогим игроком «МЮ» после Погба и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Третий «сухарь». Сборная России не заметила Белоруссию
  • Сборная России снова поиздевалась над соперником в рамках чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
  • «Вегас» и «Тампа» в финалах конференций, новый тренер «Далласа», отличная неделя Василевского и Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Злобное «Эль Класико». Месси превзошел Роналду в родных стенах
  • Итоги выступлений каждого участника минувшего поединка 36-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов