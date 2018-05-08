Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 8 мая

Финляндия – Норвегия

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Сборная Финляндии стартовала на текущем чемпионате мира просто замечательно. Команда «уничтожила» Южную Корею и Латвию, победив каждую из этих команд с одинаковым счетом 8:1!

Кто-то скажет, что соперники у Суоми были не самые сильные, и это действительно так. Но все равно атакующей игрой подопечных Лаури Марьямяки можно только восхищаться.

А вот Норвегия пока особо не блещет. В первом туре она проиграла Латвии в овертайме (2:3 ОТ), после чего с трудом одолела Германию по буллитам (5:4 Б).

Как видим, скандинавы имеют некоторые проблемы в обороне, ведь пропускать сразу четыре шайбы от немцев – это перебор.

Мы ждем от финнов очередной уверенной победы, тем более что соперник ни в чем особо не превосходит ни корейцев, ни латышей.

Ставка: победа сборной Финляндии с форой -3,5 за 1,90.

Чехия – Швейцария

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Сборная Чехии приехала на чемпионат мира с несколькими представителями НХЛ в составе, что, безусловно, сделало ее только сильнее. Однако пока подопечным Йозефа Яндача приходится тяжело.

В стартовом туре чехи с трудом одолели Словакию (3:2 ОТ), переведя игру в овертайм лишь за десять секунд до финальной сирены. Сразу после этого они потерпели поражение от Швеции (2:3), хотя в целом играли достойно.

Что касается Швейцарии, то она пока идет без поражений, ведь победила Австрию (3:2 ОТ) и Словакию (2:0).

Очевидно, что команду Патрика Фишера устроит любой дележ очков, а вот Чехия на это вряд ли согласится, поэтому будет играть на победу в основное время, которая позволит ей подняться выше в турнирной таблице. Ставим на чехов!

Ставка: победа сборной Чехии в основное время за 2,00.

«Суонси» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 31-й тур

Важнейший с точки зрения турнирной борьбы матч пройдет в чемпионате Англии, где «Суонси» примет «Саутгемптон».

«Лебеди» на данный момент находятся в зоне вылета, однако они могут ее покинуть, ведь имеют такое же количество баллов, как и «святые».

«Суонси» не выигрывал в национальном первенстве с 3 марта, но виной этому мог стать трудный календарь, ведь только в апреле пришлось сыграть с «Манчестер Сити» (0:5) и «Челси» (0:1).

7,33Экспресс

У «Саутгемптона» была победа над «Борнмутом» (2:1), но ее можно назвать исключением из правил, так как подопечные Марка Хьюза редко радуют своих болельщиков такими успехами.

Мы ждем равной и напряженной борьбы в этом матче за выживание, поэтому рассчитываем увидеть голы от двух команд.

Ставка: обе забьют за 1,93.

Общий коэффициент – 7,33.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен