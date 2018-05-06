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    Экспресс дня. Эль-Классико без особой мотивации

    Прогнозы и ставки на футбол 6 мая

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    «Реал» — «Барселона»
    «Реал» — «Барселона»
    laliga.es

    «Наполи» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серии А. 36 тур

    «Партенопейцы» отстают от первого «Ювентуса» на 7-мь очков, но провели на один поединок меньше. И в случае потери заветных баллов в этом поединке они вручать Скудетто «зебрам».

    «Наполи» лишился надежды на победу в чемпионате фактически в прошлом туре, разгромно проиграв во Флоренции «Фиорентине» со счетом 0:3.

    «Быки» уже потеряли турнирную мотивацию. Ни вылет, ни еврокубки «бордовым» не грозит. После 35-ти матчей итальянского первенства они плотно засели на 10-й строке турнирной таблице, имея в своем активе 47-мь очков.

    На данный момент «Торино» имеет 4-матчевую серию без побед. Сыграв в этом отрезке 2-а раза вничью и проиграв 2-а крайних матча.

    Ближайшие события

    У «Наполи» очень мало шансов догнать «Юве», но 3-и очка в этой игре «голубые» брать обязаны.

    Ставка: победа «Наполи» за 1,31.

    «Барселона» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 36 тур

    Каталонцы досрочно завоевали золотые медали испанского первенства. Также «Барселона» праздновала победу и в Кубке Испании, уничтожив в финале «Севилью» со счетом 5:0.

    В Примере сине-гранатовые в этом сезоне не знали горечи поражений. В 34-х матчах чемпионата они одержали 26-ть побед и 8-мь раз сыграли вничью.

    «Сливочные» все силы направляют на Лигу чемпионов и, скорее всего, в предстоящем поединке будет играть не основа, чтобы перед финальной игрой уберечь от травм лидеров.

    Но без боя «Реал» просто так не отдаст чемпиону 3-и очка. К тому же у подопечных Зидана есть шанс зацепиться за 2-е место. «Королевский клуб» не побеждал «Барселону» в чемпионате более двух лет.

    Обычно Эль-Классико заканчиваются довольно результативно. И от этой игры мы ждем результативного футбола, но больше верим в победу каталонцев.

    Ставка: «Барселона» победит и ТБ 2.5: да за 2,12.

    «Атлетико» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 36 тур

    Подопечные Симеоне опережают 3-й «Реал» на 4-е очка, но имеют на одну сыгранную игру больше. В чемпионате в последнее время «матрасники» немного притормозили. В крайних 3-х поединках Примеры они смогли одержать только одну победу и забить один гол.

    На своем поле «Атлетико» выступает очень мощно, не проиграв ни одной игры в этом сезоне. И не пропускает в 8-ми последних домашних матчах подряд.

    Также «индейцы» вышли в финал Лиги Европы, где 16-го мая сразятся за трофей с «Марселем».

    «Попугаи» утратили турнирную мотивацию в прошлом туре, обезопасил себя от вылета и, поэтому, в оставшихся встречах будет не особо переживать за результат.

    Ставка: «Атлетико» победит за 1,45.

    Общий коэффициент – 4,02.

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    Экспресс дня. Призрачная надежда «Спартака»Прогнозы и ставки на футбол 5 мая
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  • Экспресс дня. Эль-Классико без особой мотивации
  • 4,02
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