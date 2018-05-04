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    Экспресс дня. «Динамо Киев» в погоне за «Шахтером»

    Прогнозы и ставки на футбол 4 мая

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    Футболисты «Динамо Киев»
    Футболисты «Динамо Киев»

    «Динамо Киев» — «Мариуполь»

    Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 30 тур

    После зимнего перерыва киевляне в УПЛ провели 10-ть поединков. И только в одной игре (на выезде проиграли «Вересу» — 1:3) не смогли взять 3-и очка. В других поединках «Динамо» неизменно одерживало победы.

    На данный момент у подопечных Хацкевича 8-матчевая победная серия. В этих встречах «бело-голубые» забили 21-н гол и пропустили 5-ть. За 3-и тура до конца чемпионата «динамовцы» отстают от первого «Шахтера» на 3-и балла.

    «Мариуполь» в 29-ти поединках смог набрать 36-ть пунктов, которые позволяют азовцам находится на 5-й еврокубковой строке. Они всего на 3-и очка опережают 6-й «Верес».

    Футболисты Александра Бабича на финальном этапе смогли набрать всего лишь 4-е балла. В 23-м туре на своей арене поделили очки с луганской «Зарей» (0:0), а в 27-м обыграли дома «Верес» со счетом 2:0.

    Киевляне находятся в отличной форме, что не скажешь о их соперниках. Поэтому, в этой игре ждем крупной победы от столичной команды.

    Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1,84.

    «Севилья» — «Реал Сосьедад»

    Чемпионат Испании. Ла Лига. 36-й тур

    Севильцы не знают радости победы в испанском первенстве уже 7-мь матчей подряд. В этих поединках «Севилья» заработала только 3-и очка.

    Ближайшие события

    Нервионцы после 34-х матчей (они имеют одну игру в запасе) расположились на 8-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. От 7-го «Хетафе», который находится на еврокубковом месте, их отделяет всего один пункт.

    На прошлой неделе «Севилья» уволила главного тренера команды Винченцо Монтеллу, до конца текущего сезона будет руководить Хоакин Капаррос.

    «Бело-голубые» после 35-ти матчей испанского чемпионата расположились на 10-й строке в турнирки, имея в своем активе 46-ть очков. Они отстают от предстоящего соперника на 2-а балла, а от еврокубкового места на 3-и.

    Сан-Себастьянцы за последние 5-ть матчей Примеры одержали победы в 4-х из них при одном поражении. Переиграли на своем поле «Жирону» (5:0), «Атлетико М» (3:0) и «Атлетик Б» (3:1). На выезде одолели «Лас-Пальмас» (1:0) и проиграли «Малаге» (0:2).

    Оппоненты ведут борьбу за право попасть в Лигу Европы на следующий сезон. Рискнем предположить, что смена наставника поможет «Севильи» разжиться очками на своем поле.

    Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 1,43.

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 37-й тур

    «Чайки» после 35-ти матчей АПЛ расположились на 14-м месте в турнирной таблице. В этих поединках «Брайтон» смог набрать 37-м пунктов. От зоны вылета он оторвался на 5-ть очков.

    На данный момент «сине-белые» имеют 6-матчевую серию без побед. Последний раз они праздновали викторию 2-а месяца тому назад. В крайних 2-х играх «чайки» сыграли вничью с командами с верхней части турнирной таблицы — «Тоттенхэмом» (1:1) дома и «Бернли» (0:0) в гостях.

    «Красные дьяволы» с 77-ю очками (35 матчей) расположились на 2-й строке турнирной таблице АПЛ. Команда Моуринью опережает 3-й «Ливерпуль» (36 матчей) на 5-ть баллов, а 4-й «Тоттенхэм» (35 матчей) на 6-ть.

    В 8-ми последних поединках английского первенства «МЮ» одержал 7-мь побед и один раз проиграл. Сенсационна на родной арене уступил аутсайдеру чемпионата «Вест Бромвичу» (0:1).

    «Манчестер Юнайтед» практически забронировал за собой вторую строчку и не исключено, что будет играть не основной состав. Поэтому, как мы считаем, «Брайтон» даст бой «МЮ». Ставим на «чаек» с форой (+1,5) за 1,45.

    Ставка: победа «Брайтона» с форой (+1,5) за 1,45.

    Общий коэффициент – 3,81.

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  • Экспресс дня. «Динамо Киев» в погоне за «Шахтером»
  • 3,81
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