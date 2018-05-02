Прогнозы и ставки на футбол 2 мая

«Рома» — «Ливерпуль»

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

«Рома» в процессе подготовки к новому подвигу в Лиге чемпионов одержала победу над аустайдером «Кьево» (4:1) — тон игре задали два гола-близнеца после передач с левого фланга. Даже оставшись в меньшинстве после удаления Жезуса в начале второго тайма, команда Эусебио Ди Франческо держала нити игры в своих руках. Одним из героев встречи стал голкипер Алисон, который не только парировал пенальти, но и начал четвертую голевую атаку, продемонстрировав, что готов к приему «красных» гостей.

Ну а «Ливерпуль» после 5:2 в первом матче оступился против «Сток Сити». Мерсисайдцы имели массу моментов в первом тайме, но ни волшебник Салах, ни его товарищ Фирмино забить так и не смогли. Во второй 45-минутке ударов стало больше, давление усилилось, но счет на табло не изменился. Более того, «гончары» имели все шансы шокировать публику «Энфилда», но Шоукросс не смог переправить мяч в пустые ворота с пары метров. Оступившись, команда Юргена Клоппа упустила шанс приблизиться к «МЮ» (сейчас — 5 очков) и заодно оторваться от «Тоттенхэма» (4), имеющего два матча в запасе.

Так и из тройки вылететь — раз плюнуть. Но все внимание «Ливерпуля» сейчас — на Риме и на такой желанной путевке в Киев, где и состоится финал Лиги чемпионов.

Считаем, что сегодня хваленая атака «Ливерпуля» не будет «молчать» и раз-другой обязательно огорчит Алисона. Но и у «Рому» найдется что ответить. А раз так — ставим на...

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,52.

«Ротор-Волгоград» — «Крылья Советов»

Первенство ФНЛ. 36-й тур

«Ротор-Волгоград» в прошлом туре разочаровал — гол капитана «Олимпийца» Юрия Морозова в компенсированное время позволил нижегородцам выиграть «матч смерти» у волгоградцев, покинуть зону вылета и обойти сегодняшнего соперника по результатам очных встреч (2:1 и 1:0).

Ничего хорошего «Ротор» не ждет и сегодня — в гости едут «Крылья Советов», которые ведут отчаянную борьбу за возвращение в элите и которые на прошлой неделе открыли новый стадион домашней волевой победой над «Факелом» — 2:1. Хотя пенальти, с которого был забит второй мяч самарцев, конечно же не было. Записав на свой счет три очка, «Крылья» обошли «Енисей», и теперь они вторые в турнирной таблице.

5,58Экспресс

Гости — очевидный фаворит, хотя «Ротор», безусловно, будет упираться. Кстати говоря, дома команда Сергея Павлова не проигрывает уже шесть туров (пострадали и «Енисей», и «Тамбов», и «Авангард»). Да и как отбирать очки у «Крыльев», волгоградцы знают — игра первого круга завершилась со счетом 1:1. Так что просто Андрею Тихонову не будет.

Ставка: обе команды забьют за 2,13.

«Оренбург» — «Сибирь»

Первенство ФНЛ. 36-й тур

Подарком «Енисея» (1:2 против «Химок») воспользовался «Оренбург» — «горожане» вырвали победу в Тюмени за две минуты до финального свистка за счет гола Сергея Терехова и впервые в сезоне вышли на первое место.

«Сибирь» же в прошлом туре «подарила» «сухие» 0:0 с «Авангардом» — именно этого и ожидали от команд, которые уже выполнили главную задачу на сезон и просто доигрывают. Новосибирцы приехали к курянам с целью не проиграть – ее и добились, хотя поразить ворота Кобзева гости несколько раз могли.

Очевидно, что «Оренбург» сегодня сделает все, дабы задержаться в лидерах. Не менее очевидно и то, что «Сибирь» — идеально подходящий для таких целей соперник.

Ставка: победа «Оренбурга» за 1,41.

Общий коэффициент – 5,58.

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