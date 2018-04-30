Прогнозы и ставки на футбол 30 апреля

«Тоттенхэм» — «Уотфорд»

Чемпионат Англии. 36-й тур

После первоапрельских 3:1 против «Челси» «Тоттенхэм» откровенно сдал. Три следующих матча, вне зависимости от конечного результата, дались «шпорам» с большим трудом. То же самое можно сказать и про полуфинал Кубка Англии с «МЮ» (1:2) — встречу провалили Дембеле и Кейн. Гарри после травмы ужасен, а атака с ним на острие — медленная и предсказуемая. Дембеле – гений, но с одной очень важной оговоркой, – когда он в форме. Если Дембеле не готов на 99%, то его сильные стороны превращаются в слабые. Оборона, впрочем, пока также не впечатляет — высокая защита «шпор» в первом тайме встречи с «МЮ» дважды за пять минут позволяла низкорослым Санчесу и Лингарду пробить головой, а дублер Льориса Ворм не выручил лондонцев при втором голе.

Спад? Есть такое дело.

Но против «Уотфорда», который бросил играть почти два месяца назад и не одержал на этом отрезке ни одной победы, команда Почеттино обязана брать три очка. И делать это уверенно. Чтобы не придраться. Как в апреле прошлого года — 4:0.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и ТБ 2,5 за 1,56.

«Бетис» — «Малага»

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Бетис» выдал самый успешный отрезок в своей истории, что привело к уверенному выходу команды на чистое пятое место. За последние 7 туров «бело-зеленые» теряли очки реже других коллективов Примеры, одержав шесть побед (две из которых над прямыми конкурентами) и сыграв вничью с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» при разнице мячей 12:1. Более того, будь «Бетис» удачливее в завершающей стадии, победил бы и в столице.

Впечатляет? Нас тоже.

5,58Экспресс

В понедельник на «Бенито Вильямарин» пожалует «Малага» — 20-я команда турнирной таблицы, которая уже оформила вылет в Сегунду и которой абсолютно нечего терять. В апреле «анчоусы» одержали две победы — над «Вильярреалом» и «Сосьедадом». Правда, обе на своем поле. В гостях же у аутсайдер не ладится — пять поражений в последних шести встречах.

Учитывая, как хорош сегодняшний «Бетис», предлагаем остановиться на ставке...

Ставка: победа «Бетиса» и ТМ 3,5 за 2,00.

«Краснодар» — «Локомотив»

Чемпионат России. 28-й тур

Шансов на чемпионство у «Краснодара» минимум, но мотивация быков также велика — на кону путевка в Лигу чемпионов. Плюс ко всему, «горожане» сейчас пребывают в неплохой форме — после смены главного тренера «Краснодар» ярко обыграл «Зенит» и «Арсенал».

«Локо» в случае победы станет чемпионом, но в успехе «красно-зеленых» на юге есть большим сомнения. Почему? Форма «железнодорожников» далека от оптимальной. Два последних матча «Локо» не забивал (и не пропускал), хотя моменты были. Кажется, немного сбавили лидеры – Фарфан и Фернандеш. Возможно, команда переживает функциональный спад после насыщенного марта?

Одно известно точно — просто не будет ни хозяевам, ни команде Семина, которая, кстати, на выезде чувствует себя даже лучше, чем в Москве. Предлагаем остановиться на ставке...

Ставка: обе команды забьют за 1,79.

Общий коэффициент – 5,58.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram