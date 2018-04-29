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    Экспресс дня. Битва за Лигу Европы на «Колозеум Альфонсо Перес»

    Прогнозы и ставки на футбол 29 апреля

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    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
    tuttosport.com
    Победа «Боруссии» в Бремене, непростой вояж «Жироны» в столицу.

    «Хетафе» — «Жирона»

    Чемпионат Испании. 35-й тур

    Три тура назад никто и не подозревал, что «Хетафе» в конце сезона будет претендовать на место в Лиге Европы, однако три победы подряд вернули «городских» в гонку — на данный момент у команды Бордаласа столько же очков, сколько у «Севильи», которая совсем недавно выбила из Лиги чемпионов «МЮ» и дошла до финала Кубка короля (пусть и позорно там проиграла).

    Правда, на пятки «синим» наступают «Жирона» (на 1 балл меньше) и «Сельта» (на 3). Первые, впрочем, поставили под сомнение свои еврокубковые перспективы, проиграв в прошлом туре «Эспаньолу» со счетом 0:2. Хотя в случае победы в каталонском дерби «жирондинцы» выходили бы на чистое седьмое место, а до шестого «Вильярреала» оставалось бы всего одно очко. Однако в тот вечер на «Монтиливи» произошла сенсация, и «Жирона» проиграла.

    Очевидно, что предстоящий матч — один из последних шансов зацепиться за Европу и призовые от УЕФА и для «Хетафе», и для «Жироны». Для каталонцев это было бы невероятным успехом, ведь они только-только взобрались из Сегунды в Примеру.

    Но чуда, думается, не произойдет. Ставим на хозяев.

    Ставка: «Хетафе» не проиграет и ТМ 3,5 за 1,53.

    «Вердер» — «Боруссия» Д

    Чемпионат Германии. 32-й тур

    «Боруссия» в прошлом туре «уничтожила» одного из своих главных конкурентов — «Байер» в Дортмунде пропустил четыре безответных мяча и теперь отстает от «шмелей» на 3 очка. В том матче «черно-желтые» вполне могли вести 4:0 уже к перерыву. Например, Санчо загубил чистый выход один на один, и только со второй попытки с отличного паса Пулишича отправил мяч под дальнюю штангу, а Ройсу не повезло дважды с интервалом в несколько минут. Уже после перерыва Марко сделал дубль, и в момент замены ему устроили овацию.

    Кажется, поднявшаяся на третье место «Боруссия» заслужила прощение после поражения в рурском дерби.

    5,39Экспресс

    И сегодня у «шмелей» будет прекрасный шанс закрепить успех. Почему? Во-первых, «Вердер», получив приличное преимущество над командами из зоны вылета, откровенно бросил играть. Ну а чем еще объяснить поражения от середняков вроде «Ганновера» и «Штутгарта»? Во-вторых, «Боруссия» в Бремене выступает более чем прилично — с 2011 года пять побед при всего одном поражении.

    Так что тут победит тот, кому нужнее.

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1,98.

    «Болонья» — «Милан»

    Чемпионат Италии. 35-й тур

    Боссы «Милана», судя по всему, слишком поспешили с новым контрактом Дженнаро Гаттузо, т.к. за десятиматчевой победной серией последовала шестиматчевая безвыигрышная. В итоге «дьяволы» официально лишились шансов побороться за путевку в Лигу чемпионов и оказались перед реальной перспективой не попасть и в зону Лиги Европы. Поединок же 34-го тура против «Беневенто» оказался просто позорным. Это ж надо было умудриться проиграть дома команде, которая сутки спустя оформила расставание с элитным дивизионом! Да, преимущество было у «Милана», да, бесстрашный Пуджони творил чудеса в воротах гостей, но факт остается фактом: мечту «россонери» вернуться в элиту европейского футбола убила 20-я команда лиги.

    Ближайшие события

    Попытаться исправиться «Милан» может на «Ренато Даль Ара» — «Болонья» уже давно бросила играть и с конца февраля одержала всего одну победу.

    Благо, в Болонье «Милану» в последнее время везет. В прошлом и позапрошлом сезонах «россонери» победили там с одинаковым счетом 1:0. Авось повезет и сейчас?

    Ставка: победа «Милана» за 1,78.

    Общий коэффициент – 5,39.

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  • Экспресс дня. Битва за Лигу Европы на «Колозеум Альфонсо Перес»
  • 5,39
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