Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 26 апреля

«Арсенал» — «Атлетико»

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Арсенал» перед одним из важнейших матчей сезона против «Атлетико» и после известного решения Арсена Венгера разгромил «Вест Хэм» со счетом 4:1 — «канониры» владели ощутимым преимуществом, но по-настоящему разогнались только во второй 45-минутке, когда отличились Начо Монреаль, Аарон Рэмси и дважды Александр Ляказетт. Отдельно хотелось бы отметить травму полузащитника Мохамеда Эль-Ненни: он повредил лодыжку и покинул поле на носилках.

«Атлетико» же потерял очки в домашней игре с «Бетисом» (0:0), хотя, учитывая происходившее на поле, можно смело утверждать, что «рохибланкос» разжились одним пунктом. Будь «Бетис» поудачливее в завершающей стадии, была бы седьмая победа кряду — удар в каркас от Тельо, стремительные контратаки в большинстве, убойные шансы Хави Гарсии... Да и какой победе можно говорить, когда на своем поле ты владеешь мячом 33% игрового времени?

Очевидно, что мадридцы постараются «засушить» игру и на «Эмирейтс» — все-таки с атакой у «канониров» сейчас все в полном порядке, и они постараются если не решить все вопросы дома, то как минимум отправиться в Испанию с серьезным заделом. Но получится ли это — большой вопрос. Верим в магию Диего Симеоне и ставим на...

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3,5 за 2,02.

«Марсель» — «Ред Булл»

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Марсель» перед встречей с «Ред Буллом» ликвидировал отставание от выигравшего в пятницу и получившего преимущество в борьбе за третье место «Лиона». «Лилль», который главный тренер хозяев Руди Гарсия семь лет назад сделал чемпионом, был уничтожен к перерыву. Ничего подобного (речь о перевесе в четыре мяча после 45 минут игры) на «Велодроме» не видели с 1991 года – славно-скандальных времен Бернара Тапи. По дублю оформили Товен и разошедшийся не на шутку Митроглу, а игру команды снова вел Пайет, с девятью передачами лидирующий в неофициальном списке лучших ассистентов чемпионатов топ-5 в 2018 году.

6,84Экспресс

«Ред Булл», лидирующий в австрийской Бундеслиге с 11-очковым отрывом, также не скучал, отгрузив три мяча «Альтаху» (3:1). А до этого, напомним, были 6:2 с «Адмирой» и 4:1 с «Лацио».

Чего же ждать от встречи двух по-хорошему «сумасшедших» команд? Ответ очевиден.

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,97.

Финляндия — Россия

Евротур. Шведские игры

Сборная России прибыла на Чешские игры с новым тренерским штабом и в ранге единоличных лидеров, но дальше что-то пошло не так. Три поражения с одинаковым счетом 1:2 — и к концу третьего этапа Евротура мы уже занимаем третье место без особых шансов на победу.

Судя по всему, в ФХР решили принести в жертву Евротур ради успешного (успешного ли?) выступления на ЧМ.

Главное задача прямо сейчас — продемонстрировать на Шведских играх хоть какой-то позитив по сравнению с Чешскими. Но получится ли — большой вопрос.

Предлагаем почти беспроигрышный вариант — победа хозяев в матче за приличные 1,72.

Ставка: победа Финляндии в матче за 1,72.

Общий коэффициент – 6,84.

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