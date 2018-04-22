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    Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине

    Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля

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    Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри
    Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри
    tuttosport.com
    Удастся ли «Наполи» пошуметь в Турине?

    «Арсенал» — «Вест Хэм»

    Чемпионат Англии. 35-й тур

    «Арсенал» на прошлой неделе в пятый раз подряд проиграл на выезде, уступив «Ньюкаслу» (1:2). Знаете, кто в первых четырех лигах Англии набрал меньше очков в гостях, чем «Арсенал» в 2018 году? Никто. Понятно, что лондонцы устали после непростого поединка в Лиге Европы и что они сделали ставку именно на еврокубки, но может ли это служить оправданием таким результатам?

    После этого поражения «канониры» оказались на равном расстоянии от идущего первым «МанСити» и занимающего 20-ю строчку «Вест Бромвича». Однако позже «дрозды» обыграли «Манчестер Юнайтед», и «Арсенал» стал ближе к худшей команде лиги, чем к лучшей.

    «Канониры» уже повторили антирекорд по количеству поражений в эпоху Арсена Венгера в Премьер-лиге (11) и пропустили при этом 45 голов – лишь в сезоне 2011/12 было больше (49).

    Правда, новые «рекорды» Ляказетт и Ко будут устанавливать, зная, что Арсен уходит. Скажется ли решение мсье Венгера на игре команды? Кто знает. Захотят ли футболисты хлопнуть дверью и поддержать своего босса? Ответ очевиден — сейчас все будут стараться и для Венгера, и для того, чтобы понравиться новому наставнику.

    Благо, дома «Арсенал» выглядит не в пример мощнее, чем в гостях, а потому мы вправе ждать от хозяев...

    Ставка: победа «Арсенала» с форой -1 за 1,85.

    «Атлетико» — «Бетис»

    Чемпионат Испании. 34-й тур

    «Атлетико» в четверг имел все шансы оторваться от «Реала» на шесть очков, но вместо этого по всем статьям проиграл на «Аноэте» — «Сосьедад» буквально смел своих столичных коллег, отгрузив в ворота Облака три безответных мяча. Такого в этом сезоне с Яном еще не случалось. «Индейцы» сыграли просто безобразно.

    «Бетис», в общем-то, тоже не впечатлил — «Лас-Пальмас» в Севилье вполне мог разжиться одним очком. Островитянам невероятно везло, но в компенсированное арбитром время Фирпо выпрыгнул выше всех и вонзил мяч в угол, заодно продлив победную серию своей команды до шести матчей. Лига Европы все ближе и ближе — «Вильярреал» отстает на четыре очка, а соседи из «Севильи» вовсе на семь.

    5,81Экспресс

    Так что просто парням Диего Симеоне сегодня не будет. Окрыленный «Бетис» доставит мадридцам массу проблем — к гадалке можно не ходить. Но, скорее всего, все-таки останется без очков — с 2011 года севильцы проиграли в столице все пять матчей, забив при этом всего один гол и пропустив 14.

    Игра обещает быть интересной, но ждать море голов не стоит.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1,62.

    «Ювентус» — «Наполи»

    Чемпионат Италии. 34-й тур

    «Ювентус» перед центральным матчем 34-го тура и всей весны облажался на поле 18-й команды турнирной таблицы. Ничья с «Кротоне» — явно не тот результат, на который рассчитывали гости. «Юве» играл в типичном для себя стиле — уныло, но вроде бы контролируя ситуацию. С таким подходом Макс Аллегри обжегся в Турине против «Тоттенхэма», имел проблемы с «Беневенто» и получил свежую порцию головной боли на «Эцио Шида». В одной из редких контратак «Кротоне» внезапно забил, а ответить оказалось нечем, и вот отрыв от «Наполи» уже четыре очка.

    Ближайшие события

    А «адзурри» вроде бы вновь вспомнили, как забивать и побеждать — 4:2 против развалившегося «Удинезе» это подтверждают. Хотя проблемы в обороне никуда не делись, и два мяча от «зебр» (плюс перекладина от Периши) — это перебор.

    Очевидно, что сегодня «партенопейцы» должны сыграть лучше — в Турине Маурицио Сарри устроит только реванш за 0:1 в первом круге. А иначе о «скудетто» можно будет забыть.

    Плюс для гостей — кадровые проблемы хозяев. Участие Стураро, Пьянича и Манджукича — под знаком вопроса.

    Ставка: обе команды забьют за 1,94.

    Общий коэффициент – 5,81.

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  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • 5,81
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