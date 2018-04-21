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    Экспресс дня. Клопп сократит отставание от Моуринью

    Прогнозы и ставки на футбол 21 апреля

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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
    theguardian.com
    Уверенные победы «Ливерпуля» и «Шахтера».

    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»

    Чемпионат Англии. 35-й тур

    «Ливерпуль» в минувшую субботу провел безупречный матч с «Борнмутом» – на волне успеха в Лиге чемпионов «красные» разгромили соперника со счетом 3:0, причем забил каждый из волшебного трио Фирмино — Мане — Салах. Для последнего гол стал 40-м в сезоне и 30-м в Премьер-лиге – ни один африканец раньше не забивал столько в одном чемпионате Англии. До повторения рекорда турнира египтятину осталось забить всего раз в четырех оставшихся матчах. Рискнем предположить, что это знаменательное событие состоится уже сегодня.

    «Красные» в очередной раз показали футбол, который приятно смотреть, а Юрген Клопп заявил, что хочет еще и побед. Правда, с триумфом в АПЛ немцу придется подождать еще минимум год — трофей уже отправился в Манчестер. «Ливерпулю» же предстоит биться с «МЮ» и «Тоттенхэмом» за серебро — манкунианцы опережают мерсисайдцев на 4 очка, а «шпоры» отстают на 2. Словом, концовка обещает быть горячей не только в подвале таблицы.

    Впрочем, в предстоящем матче с худшей командой таблицы у «Ливерпуля» проблем, скорее всего, не будет. Да, «дрозды» недавно пошумели в Манчестере, но та победа — чистая случайность. Клопп подобных подарков сопернику делать не будет.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1,55.

    «Сельта» — «Валенсия»

    Чемпионат Испании. 34-й тур

    Пока «Реал» терял очки, «Валенсия» делала то же самое, только еще успешнее. Но если «бланкос» все равно, какое место занимать, если оно не первое, то Марселино должно быть не все равно. И закончить сезон выше «Реала» — это отличная мотивация. На бумаге. А на деле — домашнее поражение от немотивированного «Хетафе» (1:2) и уже три очка отставания от «Реала».

    7,21Экспресс

    «Сельта» днем ранее расписала 2:2 с «Барселоной». Каталонцы дважды по ходу встречи вели в счете, но в итоге разжились лишь одним очком — сначала Хонни Кастро замкнул мощный прострел Максимилиано Лопеса с правого фланга, а в концовке Яго Аспас подыграл себе рукой и восстановил статус-кво. Правда, на положении «Сельты» в таблице этот мини-успех никак не сказался — команда идет 10-й, отставая от шестого «Вильярреала» на семь очков.

    Очевидно, что сегодня три очка попытаются получить и хозяева, и гости — ничья не устроит никого. А это значит, что у нас есть шанс увидеть очередной яркий матч. Кстати, с ноября 2015-го «Сельта» и «Валенсия» встречались семь раз и лишь в одном случае не смогли «пробить» «верх».

    Ставка: обе команды забьют за 1,63.

    «Шахтер» — «Ворскла»

    Чемпионат Украины. 28-й тур

    К третьему за неделю матчу в Харькове «Шахтер» подходит в прекрасном настроении — после сенсационных 0:1 против «Динамо» «горняки» полурезервным составом проехались по «Мариуполю» (5:1) в полуфинале Кубка Украины. Владея мячом 66% игрового времени, подопечные Паулу Фонсеки нанесли 17 ударов по воротам, 12 раз попали в створ, выполнили 36 острых передач, совершили 38 удачных обводок и выиграли при этом 53% единоборств. Героем встречи стал украинский бразилец Марлос, который после выхода на замену совершил четыре результативных действия (гол и три передачи) и едва не повторил свое недавнее достижение. Два месяца назад в поединке УПЛ против «Черноморца» он набрал пять очков по системе гол + пас.

    Ближайшие события

    Есть ли против такого Марлоса и такого «Шахтера» шансы у «Ворсклы»? Да, полтавчане тоже на ходу, что в прошлом туре на себе прочувствовал прошлогодний бронзовый призер «Заря» (3:0), но на равных бодаться с «горняками» команде Василия Сачко все же рано.

    В нынешнем сезоне «Шахтер» и «Ворскла» встречались три раза, и «оранжево-черные» ни разу не забивали в ворота полтавчан меньше трех мячей. Кажется, так будет и на этот раз.

    Ставка: победа «Шахтера» и ТБ 2,5 за 1,85.

    Общий коэффициент – 7,21.

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    Экспресс дня. Зеедорф пошумит на «Бутарке»Прогнозы и ставки на футбол 20 апреля
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  • Экспресс дня. Клопп сократит отставание от Моуринью
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