Прогнозы и ставки на футбол 19 апреля

«Бернли» — «Челси»

Чемпионат Англии. 31-й тур

«Челси» на выходных выдал абсолютно сумасшедший матч с «Саутгемптоном» — к середине второй половины «святые» вели 2:0, но затем Антонио Конте разменял Морату на Жиру, и началось. Всего за восемь минут французский форвард оформил дубль, а между его голами уместился точный удар Азара.

Очевидно, что Жиру заслужил выйти в основе вместо проведшего блеклый поединок Мораты – как минимум, в следующей игре с «Бернли», который в прошлом туре в схватке претендентов за последнюю путевку в Лигу Европы разделался с «Лестером» (2:1) и оторвался от «лис» на девять очков за пять туров до финиша.

«Бордовые» довели свою победную серию до пяти матчей, и теперь для них главное – не расслабиться, почувствовав, что цель на сезон перевыполнена с огромным запасом.

Считаем, что в своем нынешнем состоянии «Бернли» способен дать бой прошлогоднему чемпиону.

Ставка: обе команды забьют за 1,97.

«Лестер» — «Саутгемптон»

Чемпионат Англии. 35-й тур

Ну а «Лестер», чей босс Клод Пюэль уже признал поражение, заявив об окончании борьбы на место в Лиге Европы, встретится с другим неудачником — «Саутгемптоном», который, похоже, может готовиться к Чемпионшипу. Впервые с сезона-2011/12. За пять туров до финиша «святые» отстают от спасительной зоны на 5 очков, и их ожидают матчи с «Лестером», «Борнмутом», «Эвертоном», «Суонси» и золотым «Манчестер Сити». Согласитесь, шансов на успех к этой команды минимум.

7,21Экспресс

А вот «лисы» просто обязаны хлопнуть дверью и повторить результат первого круга (4:1) — тогда феерил Окадзаки, записавший на свой счет дубль и голевую передачу на Мареза.

Ставка: победа «Лестера» за 2,36.

«Бетис» — «Лас-Пальмас»

Чемпионат Испании. 33-й тур

«Бетису» предрекали борьбу за еврокубки сразу после того, как на тренерский мостик пришел Кике Сетьен, однако в конце года севильцы выпали из первой десятки и были ближе к зоне вылета, чем к месту в еврокубках. За 6 туров «Бетис» набрал всего два балла, а результаты были реально катастрофические (0:5 от «Эйбара», 0:1 от «Эспаньола» и «Лас-Пальмаса»). Впрочем, в новом году «Бетис» предстал перед нами другой командой. Началось все с феерической победы в принципиальном матче на «Рамон Санчес Писхуан» против «Севильи» (5:3) и продолжается по сей день.

На выходных команда Сетьена во главе с нестареющим Хоакином одержала уже пятую победу в пяти последних турах – на этот раз в гостях над «Жироной» (1:0), – и удобно расположилась на пятом месте, дающем право на ЛЕ. Впереди у «огурцов» не самый сложный календарь (за исключением выезда к «Атлетико»), так что 13 мая в дерби будет решаться, какой команде из Севильи предстоит привезти в Андалусию еврокубки.

«Лас-Пальмас»? Это ужас. 10 матчей без побед с шестью поражениями и заслуженное 19-е место в таблице с прекрасными шансами начать новый сезон в Сегунде.

Ставка: победа «Бетиса» с форой -1 за 1,55.

Общий коэффициент – 7,21.

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