ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Продолжение сказки «Бетиса»

    Прогнозы и ставки на футбол 19 апреля

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Хоакин
    Хоакин
    theguardian.com
    Шестая кряду победа Кике Сетьена.

    «Бернли» — «Челси»

    Чемпионат Англии. 31-й тур

    «Челси» на выходных выдал абсолютно сумасшедший матч с «Саутгемптоном» — к середине второй половины «святые» вели 2:0, но затем Антонио Конте разменял Морату на Жиру, и началось. Всего за восемь минут французский форвард оформил дубль, а между его голами уместился точный удар Азара.

    Очевидно, что Жиру заслужил выйти в основе вместо проведшего блеклый поединок Мораты – как минимум, в следующей игре с «Бернли», который в прошлом туре в схватке претендентов за последнюю путевку в Лигу Европы разделался с «Лестером» (2:1) и оторвался от «лис» на девять очков за пять туров до финиша.

    «Бордовые» довели свою победную серию до пяти матчей, и теперь для них главное – не расслабиться, почувствовав, что цель на сезон перевыполнена с огромным запасом.

    Считаем, что в своем нынешнем состоянии «Бернли» способен дать бой прошлогоднему чемпиону.

    Ставка: обе команды забьют за 1,97.

    «Лестер» — «Саутгемптон»

    Чемпионат Англии. 35-й тур

    Ну а «Лестер», чей босс Клод Пюэль уже признал поражение, заявив об окончании борьбы на место в Лиге Европы, встретится с другим неудачником — «Саутгемптоном», который, похоже, может готовиться к Чемпионшипу. Впервые с сезона-2011/12. За пять туров до финиша «святые» отстают от спасительной зоны на 5 очков, и их ожидают матчи с «Лестером», «Борнмутом», «Эвертоном», «Суонси» и золотым «Манчестер Сити». Согласитесь, шансов на успех к этой команды минимум.

    7,21Экспресс

    А вот «лисы» просто обязаны хлопнуть дверью и повторить результат первого круга (4:1) — тогда феерил Окадзаки, записавший на свой счет дубль и голевую передачу на Мареза.

    Ставка: победа «Лестера» за 2,36.

    «Бетис» — «Лас-Пальмас»

    Чемпионат Испании. 33-й тур

    «Бетису» предрекали борьбу за еврокубки сразу после того, как на тренерский мостик пришел Кике Сетьен, однако в конце года севильцы выпали из первой десятки и были ближе к зоне вылета, чем к месту в еврокубках. За 6 туров «Бетис» набрал всего два балла, а результаты были реально катастрофические (0:5 от «Эйбара», 0:1 от «Эспаньола» и «Лас-Пальмаса»). Впрочем, в новом году «Бетис» предстал перед нами другой командой. Началось все с феерической победы в принципиальном матче на «Рамон Санчес Писхуан» против «Севильи» (5:3) и продолжается по сей день.

    Ближайшие события

    На выходных команда Сетьена во главе с нестареющим Хоакином одержала уже пятую победу в пяти последних турах – на этот раз в гостях над «Жироной» (1:0), – и удобно расположилась на пятом месте, дающем право на ЛЕ. Впереди у «огурцов» не самый сложный календарь (за исключением выезда к «Атлетико»), так что 13 мая в дерби будет решаться, какой команде из Севильи предстоит привезти в Андалусию еврокубки.

    «Лас-Пальмас»? Это ужас. 10 матчей без побед с шестью поражениями и заслуженное 19-е место в таблице с прекрасными шансами начать новый сезон в Сегунде.

    Ставка: победа «Бетиса» с форой -1 за 1,55.

    Общий коэффициент – 7,21.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. Моуринью отыграется на «вишнях»Прогнозы и ставки на футбол 18 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжение сказки «Бетиса»
  • 7,21
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
    •
  • Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента
  • СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара»
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов