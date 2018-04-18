ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экспресс дня. Моуринью отыграется на «вишнях»

    Прогнозы и ставки на футбол 18 апреля

  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Поль Погба
    Поль Погба
    theguardian.com
    Победы «Манчестер Юнайтед», «Валенсии» и «Наполи».

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

    Чемпионат Англии. 35-й тур

    После победы на «Этихаде», которая отсрочила чемпионство «МанСити» и Хосепа Гвардиолы, «МЮ» опростоволосился в домашнем матче с «Вест Бромвичем», который не побеждал в АПЛ с 12 января. Абсолютно худшая команда чемпионата приехала на «Олд Траффорд» и победила соперника, которому нужно было побеждать – не только ради призрачных шансов на чемпионство, но и ради своих болельщиков. Давид Де Хеа несколько раз продемонстрировал, почему он лучший вратарь мира прямо сейчас, но даже испанский волшебник был бессильным после удара Джея Родригеса с близкого расстояния.

    В итоге Жозе Моуринью проиграл «дроздам» 0:1 и собственноручно вручил чемпионство «Сити», а на послематчевой пресс-конференции вновь «проехался» по своим подопечным. Очень похоже на то, что в «МЮ» зреет типичный для третьего сезона Моуриньо конфликт между «Особенным» и игроками…

    Так ли это — узнаем уже сегодня.

    Благо для Погба и Ко, «Борнмут» бросил играть еще с 3 февраля — с тех пор «вишни» провели восемь матчей и одержали лишь одну победу. Ставим на гостей?

    Ставка: победа «МЮ» за 1,75.

    «Валенсия» — «Хетафе»

    Чемпионат Испании. 33-й тур

    Амбициозная «Валенсия» в прошлом туре могла рассчитывать на пополнение очкового багажа на «Камп Ноу», но уступила со счетом 1:2 — «Барселона» банально лучше использовала свои моменты, тогда как «мышки» упустили ряд отличных шансов.

    Это поражение стало для команды Марселино первым за 10 туров — «Валенсия» не проигрывала с 4 февраля, когда уступила «Атлетико» на его поле со счетом 0:1.

    4,75Экспресс

    Реабилитироваться за обидные 1:2 и на время вернуться на третью строку «Валенсия» может уже сегодня — на «Месталью» едет «Хетафе», у которого очевидные проблемы со стабильностью и который не решает никаких задач. Коллективу из пригорода Мадрида не грозят ни еврокубки, ни вылет в Сегунду.

    А раз так, то ставим на победу мотивированных хозяев. Им, во-первых, нужнее. А во-вторых, они просто обязаны взять реванш за 0:1 в первом круге.

    Ставка: победа «Валенсии» с форой -1 за 1,81.

    «Наполи» — «Удинезе»

    Чемпионат Италии. 33-й тур

    «Наполи» в прошлом туре расписал «сухие» 0:0 с «Миланом» и отпустил «Ювентус» в шестиочковый отрыв — «адзурри» действовали первым номером и владели игровым преимуществом, но пробить проводившего сотый матч в Серии А Джиджи Доннарумму так и не смогли. Кульминацией поединка стал момент под занавес встречи, когда голкипер «Милана» каким-то чудом потащил удар Милика в упор.

    Ближайшие события

    Очевидно, что теперь команда Маурицио Сарри может не оглядываться на «Ювентус» и играть в свое удовольствие. Начинать радовать поклонников можно уже сегодня — в Неаполь едет кризисный «Удинезе», за плечами которого девятиматчевая серия поражений и 10-матчевая «без побед».

    Если фриуланцы будут продолжать в том же духе, то не исключено, что в следующем сезоне им придется бороться не за место под солнцем в Серии А, а за возвращение статуса обитателя элитного дивизиона.

    Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 за 1,50.

    Общий коэффициент – 4,75.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Экспресс дня. «Интер» прервет неудачную сериюПрогнозы и ставки на футбол 17 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Моуринью отыграется на «вишнях»
  • 4,75
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Дубль два. «Ак Барс» повторил победу над ЦСКА
  • Пресса и комментарии после второй победы «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов