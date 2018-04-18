Прогнозы и ставки на футбол 18 апреля

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат Англии. 35-й тур

После победы на «Этихаде», которая отсрочила чемпионство «МанСити» и Хосепа Гвардиолы, «МЮ» опростоволосился в домашнем матче с «Вест Бромвичем», который не побеждал в АПЛ с 12 января. Абсолютно худшая команда чемпионата приехала на «Олд Траффорд» и победила соперника, которому нужно было побеждать – не только ради призрачных шансов на чемпионство, но и ради своих болельщиков. Давид Де Хеа несколько раз продемонстрировал, почему он лучший вратарь мира прямо сейчас, но даже испанский волшебник был бессильным после удара Джея Родригеса с близкого расстояния.

В итоге Жозе Моуринью проиграл «дроздам» 0:1 и собственноручно вручил чемпионство «Сити», а на послематчевой пресс-конференции вновь «проехался» по своим подопечным. Очень похоже на то, что в «МЮ» зреет типичный для третьего сезона Моуриньо конфликт между «Особенным» и игроками…

Так ли это — узнаем уже сегодня.

Благо для Погба и Ко, «Борнмут» бросил играть еще с 3 февраля — с тех пор «вишни» провели восемь матчей и одержали лишь одну победу. Ставим на гостей?

Ставка: победа «МЮ» за 1,75.

«Валенсия» — «Хетафе»

Чемпионат Испании. 33-й тур

Амбициозная «Валенсия» в прошлом туре могла рассчитывать на пополнение очкового багажа на «Камп Ноу», но уступила со счетом 1:2 — «Барселона» банально лучше использовала свои моменты, тогда как «мышки» упустили ряд отличных шансов.

Это поражение стало для команды Марселино первым за 10 туров — «Валенсия» не проигрывала с 4 февраля, когда уступила «Атлетико» на его поле со счетом 0:1.

4,75Экспресс

Реабилитироваться за обидные 1:2 и на время вернуться на третью строку «Валенсия» может уже сегодня — на «Месталью» едет «Хетафе», у которого очевидные проблемы со стабильностью и который не решает никаких задач. Коллективу из пригорода Мадрида не грозят ни еврокубки, ни вылет в Сегунду.

А раз так, то ставим на победу мотивированных хозяев. Им, во-первых, нужнее. А во-вторых, они просто обязаны взять реванш за 0:1 в первом круге.

Ставка: победа «Валенсии» с форой -1 за 1,81.

«Наполи» — «Удинезе»

Чемпионат Италии. 33-й тур

«Наполи» в прошлом туре расписал «сухие» 0:0 с «Миланом» и отпустил «Ювентус» в шестиочковый отрыв — «адзурри» действовали первым номером и владели игровым преимуществом, но пробить проводившего сотый матч в Серии А Джиджи Доннарумму так и не смогли. Кульминацией поединка стал момент под занавес встречи, когда голкипер «Милана» каким-то чудом потащил удар Милика в упор.

Очевидно, что теперь команда Маурицио Сарри может не оглядываться на «Ювентус» и играть в свое удовольствие. Начинать радовать поклонников можно уже сегодня — в Неаполь едет кризисный «Удинезе», за плечами которого девятиматчевая серия поражений и 10-матчевая «без побед».

Если фриуланцы будут продолжать в том же духе, то не исключено, что в следующем сезоне им придется бороться не за место под солнцем в Серии А, а за возвращение статуса обитателя элитного дивизиона.

Ставка: победа «Наполи» с форой -1,5 за 1,50.

Общий коэффициент – 4,75.

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