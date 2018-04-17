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    Экспресс дня. «Интер» прервет неудачную серию

    Прогнозы и ставки на футбол 17 апреля

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    Футболисты «Интера»
    Футболисты «Интера»
    inter.it

    «Брайтон» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур

    «Чайки» после 33-х матчей АПЛ расположились на 13-м месте и имеют в своем активе 35-ть очков. «Брайтон» оторвался от зоны вылета на 7-мь баллов.

    Подопечные Хьютона не могут выиграть в 4-х поединках подряд. В этих встречах они добыли только одну ничью (на своем поле с «Хаддерсфилддом» — 1:1). В других матчах проиграли: «Эвертону» (0:2), «Лестеру» (0:2) и «Кристал Пэлэс» (2:3).

    «Шпоры» идут на 4-м месте и еще могут побороться за медали. От 5-го «Челси» они оторвались не 7-м пунктов.

    В последнем туре чемпионата «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «МанСити» (1:3) и тем самым прервал серию без поражений, которая длилась 14-ть игр.

    Ближайшие события

    «Тоттенхэм», после поражение в прошлом матче, обязан брать очки в этой встречи.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1,58.

    «Интер» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

    «Нерадзурри» на данный момент расположились на 5-й строке в турнирной таблице, но от столичных коллективов они отстают всего лишь на один балл.

    «Интер» не знает радости победы в 3-х матчах подряд. В этих встречах миланский клуб 2-а раза сыграл вничью и один матч проиграл. К тому же в этих играх «Интер» не забивал.

    «Островитяне» занимают 14-е место, на их счету 32 балла. До опасной зоны — 5-ть очков. В 32-м туре команда Лопеса переиграла «Удинезе» (2:1) и прервала серию из 3-х поражений кряду.

    «Интеристы» стремятся попасть в топ-4 и поэтому в этой встречи будут играть только на победу.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1,35.

    «Депортиво» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

    Футболисты Зеедорфа одержали победы в 2-х последних матчах чемпионата. На своем поле одолели «Малагу» (3:2) и на выезде «Атлетик» (3:2).

    Это позволило «туркам» сократить отставание до 17-ть строки на 5-ть баллов. После 32-х игр они заработали 26-ть очков.

    «Нервионцы» не могут одержать победу в 6-ти поединках подряд во всех турнирах. Последний раз севильцы праздновали викторию в Примере еще в начале марта.

    «Севилья» после этой неудачной серии опустилась на 7-ю строчку (47-м пунктов) в турнирке и до 5-го «Бетиса» уже 5-ть очков, а «Жирона» отстает на 3-и балла.

    Оба коллектива в последнее время пропускают в каждой игре. Скорее всего, и эта встреча не станет исключением.

    Ставка: обе забью: да за 1,63.

    Общий коэффициент – 3,48.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Интер» прервет неудачную серию
  • 3,48
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