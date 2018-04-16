Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 16 апреля

«Ак Барс» — ЦСКА
Хоккей. Кубок Гагарина. Второй матч
В Казани состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Первая встреча, как известно, осталась за командой из Татарстана, победившей со счетом 2:1.
Тогда в целом «армейцы» смотрелись неплохо, однако свою инициативу не воплотили в голы, а «барсы» забросили две шайбы усилиями Станислава Галиева.
Первая игра показала, что нас ждет довольно напряженная финальная серия, ведь силы команд примерно равны. С этой точки зрения результат второго матча будет очень важен, особенно для «красно-синих», которым нужно постараться избежать поражения.
Мы ждем повторения сценария первой игры с той лишь разницей, что ЦСКА все же сможет зацепиться за победу. Однако заброшенных шайб не будет много.
Ставка: тотал голов меньше 4 за 1,84.
«Майнц» — «Фрайбург»
Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур
Заключительный матч 30-го тура немецкой Бундеслиги интересен тем, что в нем команды будут бороться за выживание, а точнее за то, чтобы не попасть в зону стыковых игр.
Именно в этой зоне сейчас находятся «Майнц», который не добивался побед с середины февраля. Впрочем, в последнее время «карнавальники» постепенно приходят в себя и потихоньку набирают очки.
А вот «Фрайбург» хоть и находится чуть выше, но играет просто ужасно, особенно в гостях, где в этом сезоне набрал всего девять очков, да и пропускает нередко по три мяча за игру.
Борьба обещает быть напряженной, однако мы отдадим преимущество хозяевам, у которых есть хороший шанс сохранить прописку в элитном дивизионе.
Ставка: победа «Майнца» с форой 0 за 1,58.
«Вест Хэм» — «Сток Сити»
Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур
«Вест Хэм» и «Сток Сити» находятся в нижней части турнирной таблицы, но решают разные задачи на финише сезона.
«Молотобойцы» хоть и занимают 15-е место в турнирной таблице, но уже вряд ли окажутся в зоне вылета, разве что начнут проигрывать всем подряд.
В то же время «гончары», идущие предпоследними, потерпели четыре поражения кряду, поэтому для них пришел самый ответственный момент.
Если «Сток Сити» надеется остаться в Премьер-лиге, то как раз в таком противостоянии обязан набирать очки, так что на Олимпийском стадионе мы ждем от него активности.
«Вест Хэм» тоже будет заряжен на борьбу, поэтому мы надеемся увидеть активную и довольно открытую игру, в которой найдется место нескольким голам.
Ставка: тотал голов больше 2 за 1,64.
Общий коэффициент – 4,76.