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    Экспресс дня. ЦСКА попробует взять реванш

    Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 16 апреля

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    «Ак Барс» — ЦСКА
    «Ак Барс» — ЦСКА

    «Ак Барс» — ЦСКА

    Хоккей. Кубок Гагарина. Второй матч

    В Казани состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Первая встреча, как известно, осталась за командой из Татарстана, победившей со счетом 2:1.

    Тогда в целом «армейцы» смотрелись неплохо, однако свою инициативу не воплотили в голы, а «барсы» забросили две шайбы усилиями Станислава Галиева.

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    Первая игра показала, что нас ждет довольно напряженная финальная серия, ведь силы команд примерно равны. С этой точки зрения результат второго матча будет очень важен, особенно для «красно-синих», которым нужно постараться избежать поражения.

    Мы ждем повторения сценария первой игры с той лишь разницей, что ЦСКА все же сможет зацепиться за победу. Однако заброшенных шайб не будет много.

    Ставка: тотал голов меньше 4 за 1,84.

    «Майнц» — «Фрайбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

    Заключительный матч 30-го тура немецкой Бундеслиги интересен тем, что в нем команды будут бороться за выживание, а точнее за то, чтобы не попасть в зону стыковых игр.

    Ближайшие события

    Именно в этой зоне сейчас находятся «Майнц», который не добивался побед с середины февраля. Впрочем, в последнее время «карнавальники» постепенно приходят в себя и потихоньку набирают очки.

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    А вот «Фрайбург» хоть и находится чуть выше, но играет просто ужасно, особенно в гостях, где в этом сезоне набрал всего девять очков, да и пропускает нередко по три мяча за игру.

    Борьба обещает быть напряженной, однако мы отдадим преимущество хозяевам, у которых есть хороший шанс сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Ставка: победа «Майнца» с форой 0 за 1,58.

    «Вест Хэм» — «Сток Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 34-й тур

    «Вест Хэм» и «Сток Сити» находятся в нижней части турнирной таблицы, но решают разные задачи на финише сезона.

    «Молотобойцы» хоть и занимают 15-е место в турнирной таблице, но уже вряд ли окажутся в зоне вылета, разве что начнут проигрывать всем подряд.

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    В то же время «гончары», идущие предпоследними, потерпели четыре поражения кряду, поэтому для них пришел самый ответственный момент.

    4,76Экспресс

    Если «Сток Сити» надеется остаться в Премьер-лиге, то как раз в таком противостоянии обязан набирать очки, так что на Олимпийском стадионе мы ждем от него активности.

    «Вест Хэм» тоже будет заряжен на борьбу, поэтому мы надеемся увидеть активную и довольно открытую игру, в которой найдется место нескольким голам.

    Ставка: тотал голов больше 2 за 1,64.

    Общий коэффициент – 4,76.

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  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ЦСКА попробует взять реванш
  • 4,76
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