Прогнозы и ставки на футбол 15 апреля

«Ростов» — «СКА-Хабаровск»

Футбол. Чемпионат России. 26-й тур

Предстоящий матч «Ростова» против «СКА-Хабаровска» имеет огромное значение для донского клуба.

Во-первых, победа в нем позволит команде Валерия Карпина покинуть зону стыковых матчей, в которой она погрузла после серии невнятных игр.

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Во-вторых, «желто-синие» впервые сыграют на новеньком стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года. Очевидно, что болельщиков на этом матче будет много и все они будут требовать не просто победы, а уверенной победы, чтобы прочувствовать все мгновения футбольного праздника.

«СКА-Хабаровск» уже давно находится на дне турнирной таблицы, шансов на спасение у него практически нет, так что вряд ли он сможет испортить настроение ростовским футболистам и болельщикам.

Ставка: победа «Ростова» с форой -1,5 за 1,82.

«Малага» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

Мадридский «Реал» в середине недели едва не вылетел из Лиги чемпионов, когда лишь на последних секундах встречи с «Ювентусом» (1:3) реализовал пенальти и получил билет в полуфинал.

Потратив много сил, мы вряд ли вправе рассчитывать от мадридцев яркой игры в Примере, где шансов на чемпионский титул у них попросту нет.

Однако давайте не забывать, что подопечные Зинедина Зидана идут лишь четвертыми в турнирной таблице, поэтому должны постараться, чтобы как минимум не ухудшить свое положение.

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Соперником «Реала» станет «Малага» — откровенный аутсайдер первенства. Недавно ей даже удалось обыграть «Вильярреал» (1:0), но мы бы не придавали слишком большого значения этой победе. «Анчоусы» потерпели 22 поражения в 31 сыгранном матче и, пожалуй, не смогут претендовать на очки даже в домашней игре со «сливочными».

Ставка: победа «Реала» с форой -1 за 1,46.

«Пари Сен-Жермен» — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур

«Пари Сен-Жермен» и «Монако» - фавориты французской Лиги 1, однако они находятся на расстоянии 14 очков друг от друга.

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Очевидно, что столичная команда станет чемпионом, тогда как южане пока не гарантировали себе серебряных наград.

4,49Экспресс

По своему кадровому потенциалу парижане превосходят соперника, но не стоит забывать, что у них переполнен лазарет, где среди прочих находятся Неймар, Дани Алвес, Марио Верратти, Хавьер Пасторе и Кевин Трапп.

Скорее всего, «Пари Сен-Жермен» выиграет, но вряд ли это получится сделать убедительно, тем более что «монегаски» даже более мотивированны на положительный результат.

Ставка: победа «Монако» с форой +2 за 1,69.

Общий коэффициент – 4,49.

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