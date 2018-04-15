Прогнозы и ставки на футбол 15 апреля

«Ростов» — «СКА-Хабаровск»
Футбол. Чемпионат России. 26-й тур
Предстоящий матч «Ростова» против «СКА-Хабаровска» имеет огромное значение для донского клуба.
Во-первых, победа в нем позволит команде Валерия Карпина покинуть зону стыковых матчей, в которой она погрузла после серии невнятных игр.
Во-вторых, «желто-синие» впервые сыграют на новеньком стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года. Очевидно, что болельщиков на этом матче будет много и все они будут требовать не просто победы, а уверенной победы, чтобы прочувствовать все мгновения футбольного праздника.
«СКА-Хабаровск» уже давно находится на дне турнирной таблицы, шансов на спасение у него практически нет, так что вряд ли он сможет испортить настроение ростовским футболистам и болельщикам.
Ставка: победа «Ростова» с форой -1,5 за 1,82.
«Малага» — «Реал»
Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур
Мадридский «Реал» в середине недели едва не вылетел из Лиги чемпионов, когда лишь на последних секундах встречи с «Ювентусом» (1:3) реализовал пенальти и получил билет в полуфинал.
Потратив много сил, мы вряд ли вправе рассчитывать от мадридцев яркой игры в Примере, где шансов на чемпионский титул у них попросту нет.
Однако давайте не забывать, что подопечные Зинедина Зидана идут лишь четвертыми в турнирной таблице, поэтому должны постараться, чтобы как минимум не ухудшить свое положение.
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Соперником «Реала» станет «Малага» — откровенный аутсайдер первенства. Недавно ей даже удалось обыграть «Вильярреал» (1:0), но мы бы не придавали слишком большого значения этой победе. «Анчоусы» потерпели 22 поражения в 31 сыгранном матче и, пожалуй, не смогут претендовать на очки даже в домашней игре со «сливочными».
Ставка: победа «Реала» с форой -1 за 1,46.
«Пари Сен-Жермен» — «Монако»
Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур
«Пари Сен-Жермен» и «Монако» - фавориты французской Лиги 1, однако они находятся на расстоянии 14 очков друг от друга.
Очевидно, что столичная команда станет чемпионом, тогда как южане пока не гарантировали себе серебряных наград.
По своему кадровому потенциалу парижане превосходят соперника, но не стоит забывать, что у них переполнен лазарет, где среди прочих находятся Неймар, Дани Алвес, Марио Верратти, Хавьер Пасторе и Кевин Трапп.
Скорее всего, «Пари Сен-Жермен» выиграет, но вряд ли это получится сделать убедительно, тем более что «монегаски» даже более мотивированны на положительный результат.
Ставка: победа «Монако» с форой +2 за 1,69.
Общий коэффициент – 4,49.