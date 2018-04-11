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    Прогнозы и ставки на футбол 11 апреля

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    Томас Мюллер, Арьен Роббен и Франк Рибери празднуют шестое кряду чемпионство
    Томас Мюллер, Арьен Роббен и Франк Рибери празднуют шестое кряду чемпионство
    fcbayern.com
    «Бавария» и «Реал» идут дальше, «Енисей» — в лидерах.

    «Бавария» — «Севилья»

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    «Бавария» на выходных оформила 28-е в истории и шестое кряду чемпионство, одержав волевую победу в Аугсбурге (4:1). Настроение Юппу Хайнкесу не испортил даже ранний автогол Зюле — всем было понятно, что даже с оставшимся на скамейке Левандовски фаворит выиграет баварское дерби. Так и вышло, и к перерыву с интервалом в шесть минут Толиссо с Хамесом обеспечили «Баварии» преимущество в счете, а остальное было уже делом техники.

    Очередная «салатница» — это круто, но очевидно, что эти парни хотят большего – уже в Лиге чемпионов, которую Мюнхен в последний раз выигрывал с уже уходившим на пенсию, но вернувшимся Хайнкесом. Может быть, ему рано на покой?

    Да и у «Севильи», похоже, закончились ресурсы. И ведь не скажешь, что Винченцо Монтелла сознательно пожертвовал субботней игрой с «Сельтой» (0:4) в надежде на чудо в Мюнхене. Ротация получилась минимальной, и если в первом тайме гости ограничились автоголом, то после перерыва их оборону уничтожил Яго Аспас. Нападающий испанской сборной сделал второй в сезоне хет-трик. Случайностью этот апсет не назовешь — под руководством Монтеллы «нервионцы» пропускают много и со вкусом.

    Похоже, разгром мы увидим и сегодня.

    Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2,5 за 1,59.

    «Реал» — «Ювентус»

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    «Ювентус», которому сегодня нужно забивать трижды и при этом не пропускать, на выходных разочаровал, позволив аустайдеру «Беневенто» расписаться в своих воротах аж два раза. Но сенсации, конечно, не случилось — Дибала в отсутствие получившего отдых Игуаина оформил хет-трик и спас «синьору» от позора (4:2).

    4,57Экспресс

    «Реал» в минувший уик-энд разошелся миром с «Атлетико» (1:1 с голом разошедшегося Роналду), а Зинедин Зидан, похоже, окончательно сделал ставку на Лигу чемпионов — француз заменил Криштиану по ходу дерби, продемонстрировав, что в почете у мадридцев еврокубки, а не борьба за серебро национального чемпионата.

    «Реал» выиграл пять из восьми домашних матчей против «Ювентуса»? Роналду неизменно поражал ворота «Ювентуса» и забил ему в общей сложности девять мячей в шести играх? Кажется, все очевидно.

    Мадридцы не побеждали «бьянконери» в двухматчевых противостояниях с сезона 1986/87, но сегодня эта неудачная и затянувшаяся серия будет прервана.

    Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 3,5 за 2,04.

    «Енисей» — «Олимпиец»

    ФНЛ. 32-й тур

    «Енисей» в прошлом туре прервал двухматчевую неудачную серию, победив во Владивостоке со счетом 1:0. Исход матча решил гол с одиннадцатиметрового, который четко исполнил защитник сибиряков Валерий Кичин. Но расслабляться «Енисею» рано — преследователи на всех парах мчатся следом.

    Ближайшие события

    Да и «Олимпиец» Николая Писарева, несмотря на семиматчевую серию без побед, которая стартовала еще в прошлом году, — соперник не из легких. Не верите? Спросите у «Тамбова» и «Сибири», которые по итогам встреч с нижегородцами смогли разжиться на один балл каждый. Уверены, что с возвращением домой (до этого «Олимпиец» проводил домашние матчи в Дзержинске) дела команды пойдут вгору.

    Но в Красноярске «Олимпийцу», честно говоря, рассчитывать на пополнение багажа не стоит. Если «Енисей» не допустит недооценки, то обязательно победит. Команда Дмитрия Аленичева просто сильнее.

    Ставка: победа «Енисея» за 1,41.

    Общий коэффициент – 4,57.

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